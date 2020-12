Corona-Impfstoff zugelassen! Land in Europa startet nächste Woche mit Impfungen

Zulassung in EU und USA beantragt

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer wurde am Mittwoch in Großbritannien zugelassen. Die Zulassung in der EU soll folgen.

Die deutsche Firma Biontech und ihr US-Partner Pfizer haben einen Corona-Impfstoff* entwickelt.

und ihr US-Partner haben einen entwickelt. Am Montag haben die Unternehmen die Zulassung in der EU beantragt - in Großbritannien wurde er bereits zugelassen.

in der beantragt - in Großbritannien wurde er bereits zugelassen. Der Biontech/Pfizer-Impfstoff* hat laut Unternehmen eine Wirksamkeit von 95 Prozent .

hat laut Unternehmen eine . Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 2. Dezember, 15.25 Uhr: Die Biontech-Unternehmensführung trat am Mittwoch Befürchtungen entgegen, die EU und die USA könnten bei den Auslieferungen des Corona-Impfstoffs das Nachsehen haben, da die Briten früher grünes Licht gegeben haben. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir den Impfstoff der ganzen Welt zur Verfügung stellen und an alle fair verteilen, die ihn haben wollen“, betonte Vorstand Sean Marett wenige Stunden nach Bekanntwerden der Zulassung. „Und das heißt, dass nicht alle Dosen an Großbritannien gehen. Großbritannien erhält wie alle einen fairen Anteil.“

Der Biontech-Geschäftsvorstand (CBO) fügte hinzu: „Wir werden so viele Dosen ausliefern, wie wir können, und so schnell, wie wir können, an alle, die das Präparat genehmigen.“ Bis Ende Dezember könnten 50 Millionen Dosen ausgeliefert werden. In dieser Zahl sind nach seinen Worten auch die bereits vorproduzierten Präparate enthalten. Im nächsten Jahr sollen dann 1,3 Milliarden Dosen hergestellt werden.

Exciting news: We received the world’s first authorization of a #COVID19 #vaccine, with @MHRA granting emergency use authorization in the UK. More regulatory decisions may come in 2020. More information: https://t.co/8Fpa22leS5 pic.twitter.com/mTIO48RgnN — BioNTech SE (@BioNTech_Group) December 2, 2020

Die Lieferungen nach Großbritannien sollen nach Maretts Worten sofort beginnen und per Luftfracht oder Lastwagen erfolgen. Falls es im Zusammenhang mit dem Ende der Brexit-Übergangsphase Ende Dezember zu Lieferunterbrechungen kommen sollte, werde man nach anderen Möglichkeiten suchen.

Corona-Impfstoff: Nächste Woche sollen in Großbritannien bereits 800.000 Dosen zur Verfügung stehen

Update vom 2. Dezember, 11.20 Uhr: „Zu Wochenbeginn werden wir das Impfprogramm gegen Covid-19 hier in diesem Land starten.“ Das kündigte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock in einem Gespräch mit Sky News am Mittwoch an. Die ersten 800.000 Corona-Impfstoffdosen des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer sollen dann bereits zur Verfügung stehen. Den Transport und die Lagerung des Vakzins bezeichnete Hancock als eine Herausforderung. Der Impfstoff müsse bei minus 70 Grad gelagert werden.

Help is on its way.



The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.



The NHS stands ready to start vaccinating early next week.



The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply. — Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020

Die wichtigste Polizeiorganisation der Welt, Interpol, hat unterdessen vor weltweiter Kriminalität im Zusammenhang mit den Corona-Impfstoffen gewarnt. „Während Regierungen die Markteinführung von Impfungen vorbereiten, planen kriminelle Organisationen, Lieferketten zu unterwandern oder zu stören“, sagte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock am Mittwoch. Dabei gehe es etwa um Diebstahl, Fälschung und das illegale Bewerben von Impfstoffen. Die Behörden müssten auf die Bekämpfung dieser kriminellen Aktivitäten vorbereitet sein.

Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer in Großbritannien zugelassen

Update vom 2. Dezember, 9.10 Uhr: Durchbruch! Der Corona-Impfstoff der Partner Biontech und Pfizer wurde in Großbritannien zugelassen. Die britische Regierung gab dem Antrag auf Notfallzulassung statt.

Die Mainzer Firma und ihr US-Partner dürfen ihren Impfstoff nun im ersten Land überhaupt anbieten. Der Impfstoff ist sofort lieferbar - Großbritannien will bereits nächste Woche mit den Impfungen beginnen. Das Verfahren auf Zulassung in der EU läuft noch. Bis spätestens 29. Dezember will die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA über eine Zulassungsempfehlung für den europäischen Markt entscheiden. Dabei sollte nichts überstürzt werden, findet Merkur-Redakteur Christian Deutschländer.

„Als Unternehmen mit Sitz im Herzen Europas ist der heutige Meilenstein für uns immens wichtig, da wir uns weiterhin darum bemühen, eine weltweite Verteilung nach der potenziellen Zulassung von BNT162b2 zu ermöglichen“, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin*. Auch in den USA steht eine Zulassung kurz bevor. Die US-Regierung stellte in Aussicht, dass eine Zulassung in den ersten beiden Dezemberwochen erfolgen könnte.

Corona-Impfstoff: Zulassungsempfehlung noch 2020 - Auslieferung dann „innerhalb von wenigen Stunden“ möglich

Update vom 1. Dezember, 13.05 Uhr: Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA will noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech* und des US-Pharmakonzerns Pfizer entscheiden. Bis spätestens 29. Dezember soll ein Ergebnis der Prüfung vorliegen, teilte die Agentur am Dienstag in Amsterdam mit. Zum Antrag des US-Konzerns Moderna auf Zulassung seines Impfstoffs werde eine Entscheidung bis zum 12. Januar erwartet.

Biontech könnte den Corona-Impfstoff nach einer Zulassung durch die Behörden nach eigenen Angaben „innerhalb von wenigen Stunden“ ausliefern. Das sagte Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU). „Wir haben auf Halde produziert und alles, was da ist, kann innerhalb von wenigen Stunden dann wirklich verteilt werden.“

+ Ugur Sahin, Vorstandschef und Mitgründer des Corona-Impfstoffentwicklers Biontech. (Archivbild) © picture alliance/Andreas Arnold/dpa

Corona-Impfstoff: Karliczek wirbt um Vertrauen im Zusammenhang mit der schnellen Entwicklung

Karliczek hat erneut um Vertrauen im Zusammenhang mit der schnellen Entwicklung von Corona-Impfstoffen geworben. Bei aller Geschwindigkeit blieben die Prüfungsmaßstäbe auf dem hohen Niveau, das auch sonst bei der Zulassung von Impfstoffen angelegt werde, sagte sie. „Ein Covid-19-Impfstoff muss sicher und wirksam sein - so wie jeder andere Impfstoff auch.“ Karliczek kündigte eine Informationskampagne an.

Die Bundesregierung werde alles unternehmen, um die Bürger über die Vorteile der Impfung aufzuklären - aber auch über mögliche Nebenwirkungen, die Impfungen mit sich bringen könnten. „Und um es noch einmal deutlich zu sagen: Die Impfung bleibt freiwillig. Wer sich impfen lässt, schützt sich aber nicht nur selbst, sondern tut auch etwas für die Gemeinschaft“, fügte die Ministerin hinzu.

Corona-Impfstoff: Biontech/Pfizer beantragen Zulassung in der EU und den USA

Erstmeldung vom 1. Dezember: Mainz/New York - Die Mainzer Firma Biontech und ihr US-Partner Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der EU beantragt. Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, teilten Biontech und Pfizer am Dienstag mit. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der EMA einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt.

Die EMA muss die Anträge nun prüfen. Wie lange das dauert, war zunächst unklar. Sollte die Behörde eine bedingte Zulassung empfehlen, könnte der Impfstoff noch im Dezember eingesetzt werden, teilte Biontech* mit. Die endgültige Entscheidung trifft die EU-Kommission, die in der Regel der EMA-Empfehlung folgt. Biontech hatte angekündigt, unmittelbar nach der Zulassung mit der Auslieferung der ersten Impfstoffe beginnen zu können. Biontech/Pfizer und Moderna haben auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA Anträge auf eine Notfallzulassung gestellt.

Für den Biontech/Pfizer-Impfstoff* mit der Bezeichnung BNT162b2 ergaben umfangreiche Testreihen nach Angaben der Unternehmen eine Wirksamkeit, die einen 95-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19* bietet. Das Vakzin funktioniere über alle Altersgruppen und andere demografische Unterschiede hinweg ähnlich gut und zeige praktisch keine ernsten Nebenwirkungen, teilten die Firmen nach Abschluss letzter Analysen mit. Der Impfschutz bei Menschen, die über 65 Jahre alt sind, liege bei über 94 Prozent. Inwiefern der Impfstoff auch vor der Infektion und einer möglichen Weitergabe des Coronavirus* schützt, ist noch nicht klar.

We have submitted a formal Application for Conditional Marketing Authorization to @EMA_News for #mRNA vaccine candidate #BNT162b2 against #COVID19. It will be assessed according to #EMA’s normal stringent standards for quality, safety and efficacy. https://t.co/Sn1n4oJZ6S pic.twitter.com/2sadnJJLp9 — BioNTech SE (@BioNTech_Group) December 1, 2020

Corona-Impfstoff: Deutschland und EU mit Rahmenvertrag über Kauf von bis zu 300 Millionen Dosen

„Als Unternehmen mit Sitz im Herzen Europas ist der heutige Meilenstein für uns immens wichtig, da wir uns weiterhin darum bemühen, eine weltweite Verteilung nach der potenziellen Zulassung von BNT162b2 zu ermöglichen“, sagte Biontech-Vorstandschef und Mitgründer Ugur Sahin*. „Wir wollen weiterhin mit den Zulassungsbehörden weltweit zusammenarbeiten, um im Falle einer Zulassung die schnelle globale Verteilung unseres Impfstoffs zu ermöglichen. Hiermit möchten wir zu den globalen Bemühungen bei der Bekämpfung des Virus beitragen, um wieder zu einem Normalzustand zurückzukehren.“

Deutschland und die EU haben bereits einen Rahmenvertrag* über den Kauf von bis zu 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs abgeschlossen. Auf der Grundlage von Lieferprognosen geht Biontech davon aus, dass noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoffdosen ausgeliefert und im nächsten Jahr bis zu 1,3 Milliarden Dosen hergestellt werden können. (ph/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © picture alliance/Marcus Brandt/dpa