Coronavirus in Europa: Spanien meldet niedrigste Totenzahl seit über zwei Wochen

Positiver Trend?

Die Corona-Krise hat Europa weiterhin im Griff. Positive Nachrichten kommen jedoch aus Spanien. Dort sinkt die Zahl der Todesopfer pro Tag. News-Ticker.

Schweden verfolgt bislang eine andere Strategie in der Corona*-Krise als die meisten europäischen Länder.

In einer Pressekonferenz warnt der WHO-Europe-Chef vor einer Lockerung der Anstrengungen.

Er sagt: „Wir müssen Solidarität mit allen Bevölkerungsgruppen zeigen.“

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.

Update vom 10. April, 13.15 Uhr: Gute Nachrichten im Zusammenhang mit der Corona-Krise in Europa kommen am Freitag aus Spanien. Dort wurde die niedrigste Zahl neuer Todesfälle seit dem 24. März verzeichnet. 605 Menschen seien innerhalb von 24 Stunden an den Folgen von Covid-19 verstorben. Fast 80 Menschen weniger als am Vortag.

Die Zahl der Todesopfer in Spanien steigt damit auf 15.800. Insgesamt haben sich ca. 157.000 Menschen in Spanien mitSars-CoV-2 infiziert. Ebenfalls innerhalb von 24 Stunden wurden auch 3500 Neu-Genese erfasst. In der Provinz La Rioja wurden erstmals seit Beginn der Krise mehr entlassene Patienten als Neuansteckungen registriert.

Todesrate in sieben europäischen Staaten durch Covid-19 erhöht - Höhepunkt noch nicht erreicht

Update, 21.34 Uhr: Einem Projekt namens „Euromomo“ zufolge ist die Todesrate in europäischen Staaten angestiegen. Das Projekt erfasst insgesamt für 24 Staaten in Europa wochenweise, ob es mehr Todesfälle gibt, als eigentlich zu erwarten wären.

In der Gesamtstatistik ist nun, wie auf der Website zu sehen ist, ein deutlicher Ausschlag zu erkennen - der höchstwahrscheinlich auf das Coronavirus Sars-CoV-2 zurückgeht. Demnach sind nach durchschnittlichen normalen 60.000 Toten in den meldenden Staaten in der Kalenderwoche 14 nun im Schnitt knapp 70.000 Menschen gestorben.

„Schätzungen des "Euromomo"-Netzwerks zeigen einen starken Anstieg der Gesamtmortalität in den teilnehmenden europäischen Ländern im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie", schreiben die Forscher, wie der „Spiegel“ berichtet.

So gehe der Anstieg auf die vier europäischen Staaten zurück, die schwer von der Corona-Pandemie betroffen sind: Italien, Frankreich, Spanien, England. In allen vier Staaten sind durch Covid-19 so viele Menschen verstorben, wie zu keinem anderen Zeitpunkt. Aber auch in der Schweiz sei die Sterberate erhöht. Und auch in Belgien und Portugal ist die Todesrate laut Statistik zumindest leicht erhöht.

Diese Statistik zeigt, dass die Pandemie durchaus in betroffenen Ländern zu einer deutlich steigenden Todesrate führt und nicht mit einer normalen Grippewelle zu vergleichen ist.

Indes trifft das Coronavirus eine Metropole in Ecuador extrem. Leichen liegen dort tagelang auf der Straße.

Update, 18.30 Uhr: Polens Regierung hat am Donnerstag die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie verlängert. Nach Angaben von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bleiben die Grenzen bis zum 3. Mai für Ausländer geschlossen. Alle Geschäfte - mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften und Apotheken - bleiben bis 19. April geschlossen, der Schulunterricht, internationale Flüge und Bahnreisen bleiben bis 26. April suspendiert.

"Wir haben die Möglichkeit, die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu bringen", sagte Morawiecki. Ab kommendem Donnerstag müssten die Menschen allerdings "ihr Gesicht bedecken, wenn sie sich vor die Tür wagen", kündigte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski an. Er fügte hinzu, dass dies "nicht unbedingt das Tragen einer Maske bedeutet"

Coronavirus in Europa: Frankreich verdoppelt Hilfspaket für Wirtschaft

Indes verdoppelt Frankreich in der Corona-Krise sein Hilfspaket für die Wirtschaft auf 100 Milliarden Euro. Das sagte Finanzminister Bruno Le Maire der Wirtschaftszeitung "Les Echos" nach Angaben vom Donnerstag. Bisher sah Paris 45 Milliarden Euro vor. Die Finanzspritze für das Gesundheitssystem wird Le Maire zufolge von zwei auf sieben Milliarden Euro aufgestockt und damit mehr als verdreifacht.

Update, 17.11 Uhr: Die in Frankreich geltende Ausgangssperre soll wohl über den 15. April hinaus verlängert werden. Genaueres will Präsident Emanuel Macron am Ostermontag in einer Fernsehansprache verkünden.

In Spanien, wo die Regierung noch heute ebenfalls über eine Verlängerung entscheiden will, könnten Tausende Tote nicht in den offiziellen Statistiken aufgetaucht sein: In der Region um Madrid seien viele Menschen in Altenheimen verstorben, die zuvor nicht auf eine Infektion getestet worden waren. Insgesamt verstarben in Spanien mindestens 15.200 Menschen. Nachdem am Mittwoch noch 757 neue Todesfälle registriert wurden, waren es heute nur noch 683 - damit gingen die Zahlen zum zweiten Mal in Folge zurück.

Coronavirus in Europa: Spanien wohl auf dem Weg zu Lockerungen

Update vom 09.04.2020, 11:09 Uhr: „Schon ein kleiner Fehler kann einen Rückfall auslösen“, sagte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Morgen bei einer Parlamentsdebatte zur Lockerung der Maßnahmen. Obwohl die Pandemie in Spanien „dank des Alarmzustandes unter Kontrolle“ sei, müssten die Lockerungen schrittweise erfolgen, so Sanchez weiter. Nach der Debatte soll über eine Verlängerung der Maßnahmen bis 26. April abgestimmt werden.

Aktuell befinden sich mit Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Belgien und der Türkei immer noch sieben europäische Länder unter den zehn Ländern mit den weltweit meisten bekannten Coronavirus-Infektionen. Trauriger Spitzenreiter ist immer noch Spanien, mit knapp 150.000 Infizierten und knapp 15.000 Verstorbenen (Quelle: Johns-Hopkins-Universität).

Coronavirus in Europa: Höchststand noch nicht erreicht

Update 19.30 Uhr: Die Corona-Pandemie hat laut Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC in Europa noch immer nicht ihren Höchststand erreicht. „Trotz früher Hinweise aus Italien und Österreich, dass die Zahl der Fälle und Todesfälle abnimmt, gibt es derzeit auf EU/EWR-Ebene keine Anzeichen dafür, dass der Höhepunkt der Epidemie erreicht worden ist“, teilte Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten am Mittwoch in seiner aktualisierten Risikobewertung mit.

Coronavirus in Europa: EU-Gesundheitsbehörde erwartet weitere Ausbreitung

In verschiedenen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums und in Großbritannien würden weiterhin größere Anstiege gemeldet. „In der momentanen Situation kann eine weitere Ausbreitung des Virus erwartet werden“, erklärte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Es sei zu früh, um plötzlich alle Maßnahmen zur Vermeidung körperlichen Kontakts in der Region aufzuheben - selbst wenn diese auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene sehr störend für die Gesellschaft seien.

In Einklang mit dieser Einschätzung sprach sich die EU-Kommission für eine Verlängerung des weitgehenden Einreisestopps in die Europäische Union bis zum 15. Mai aus. Die Entscheidung über solche Einreisebeschränkungen kann jedoch nach wie vor jedes Land für sich treffen. Das deutsche Innenministerium reagierte positiv auf den Vorschlag. „Derzeit sind Lockerungen im Grenzregime noch nicht vertretbar“, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Deshalb halten wir den Vorschlag der Kommission für richtig.“

Und auch zu einer Exit-Strategie gab die EU-Kommission eine Empfehlung ab. So sollten die Corona-Beschränkungen aus Sicht der Kommission nur in kleinen, streng kontrollierten Schritten über einen Zeitraum von mehreren Monaten gelockert werden. Dies geht aus dem Entwurf der sogenannten Exit-Strategie hervor, die die Kommission in der nächsten Woche veröffentlichen will.

Coronavirus in Europa: EU-Kommission warnt vor steigenden Fallzahlen bei Lockerungen

„Jede schrittweise Lockerung der Ausgehbeschränkungen wird unausweichlich zu einer Steigerung neuer Fälle führen“, heißt es in dem Papier. Deshalb sollten zwei Voraussetzungen aus Sicht der Kommission erfüllt sein: eine spürbare Verlangsamung der Ausbreitung des Virus sowie eine ausreichende Anzahl von Krankenhaus- und Intensivbetten.

Update 15.01 Uhr: Unter den Ländern, die weltweit die strengen Maßnahmen gegen die Virusausbreitung wieder lockern, sind einige europäische Länder - die Schritte sehen unterschiedlich aus.

Während in Dänemark an Eltern im Home Office gedacht wird und Krippen, Kindergärten und Schulen bis zur fünften Klasse ab 15. April wieder geöffnet werden sollen, dürfen die Österreicher ab 14. April wieder in kleinere Geschäfte und Baumärkte. Ein Zeitplan für die Aufhebung der Maßnahmen in Hotels und Gastronomie soll ab Ende Mai stehen.

Mit Desinfektionsmitteln und Mindestabstand dürfen auch Menschen in Tschechien bald wieder in Baumärkte - hier sollen außerdem Golf und Tennis wieder erlaubt sein. Norwegen will seinen Bürgern nicht nur die Kindergärten (ab 20. April) und Schulen (ab 27. April) wieder zur Verfügung stellen, sondern auch das Übernachten auf den geliebten Hütten wieder erlauben.

Coronavirus in Europa: Pressekonferenz der WHO Europe

Update 11.53 Uhr: Abschließend betont Kluge: „Es geht nicht darum, die Kurve der Infektionen weiter abzuflachen, wir müssen sie komplett unterbrechen.“

Update 11.48 Uhr: „Lockdowns sind nicht die Lösung“, so Aylward. Man lerne aktuell viel über das Virus und seine Ausbreitung, um in Zukunft schneller und adäquater auf einzelne Infektionen und größere Ausbrüche reagieren zu können.

Update 11.37 Uhr: Drei Erkenntnisse nimmt Ayward aus seinen Untersuchungen mit:

1. Die Infektionen sind ernstzunehmen, die schweren Verläufe seien niemanden zu wünschen

2. Auch sehr gute Gesundheitssysteme können binnen kürzester Zeit überwältigt werden

3. Wir müssen uns auf eine neue Realität einstellen

Die jetzigen Maßnahmen seien nur dazu da, sich auf das vorzubereiten, was er als „neue Covid-Realität“ bezeichnet, die jetzige Zeit nach den Lockdowns. Man müsse jetzt lernen, wie Testkapazitäten und Krankenhauskapazitäten hochgefahren werden könnten und wie man den Marathon gut bestehen könne.

Update 11.29 Uhr: In Spanien gäbe es auch Regionen, wo 80% der Infizierten unter 70 seien - damit sei auch die arbeitende Bevölkerung stark betroffen, viele seien über mehrere Wochen betroffen, berichtet Aylward von seinem Besuch in Spanien.

Inspirierend in der katastrophalen Situation in Spanien sei gewesen, wie schnell die Krankenhäuser ihre Prozesse umgeschaltet hätten und auch wie schnell die Städte Madrid und Barcelona - sonst bekannt für ihre Lebhaftigkeit - durch Zuhausebleiben das Gesundheitssystem unterstützt hätten.

Coronavirus in Europa: Die Geschwindigkeit des Virus überrascht

Update 11.26 Uhr: Via Video zugeschaltet Dr. Bruce Aylward, Seniorberater der WHO-Direktoren, der in den vergangenen Wochen Madrid und Brennpunkte in Italien besuchte sowie verschiedene Testzentrum, um sich einen Überblick zu verschaffen. Überraschend gewesen sei die unglaubliche Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus gewesen - so in Spanien, wo innerhalb von zwei Wochen alle Regionen betroffen gewesen seien.

Update 11.25 Uhr: Mit Blick auf das anstehende Osterfest bittet er die Menschen, in ihren Anstrengungen nicht nachzulassen - trotz des schönen Wetters.

Update 11.22 Uhr: Kluge fordert Solidarität - vor allem mit Menschen in humanitären Krisen, Flüchtlingen, Obdachlosen, Menschen in Gefängnissen, Kinder, die Opfer von Missbrauch werden und Menschen, die schlechten Zugang zu Gesundheitssystemen hätten. „Wir dürfen niemanden vergessen“ - auch nicht die Flüchtlingslager in Griechenland, wo sich bereits Fälle gezeigt hätten.

Coronavirus in Europa: Kluge - wir müssen Anstrengungen verdreifachen

Update 11.16 Uhr: Dr. Hans Kluge sagt weiter: „Jetzt ist nicht die Zeit, Maßnahmen zu lockern - wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln und verdreifachen.“ Drei Punkte seien im Fokus:

Gesundheitssysteme und das Gesundheitspersonal stärken Die Ausbreitung des Virus schwächen Regierungen müssen Bevölkerung involvieren in die Maßnahmen

„Es gibt keinen Grund, aufzuatmen, jegliche Lockerung kann nur mit Wissen über das Virus und Zustand des Gesundheitssystems geschehen.“

Die WHO werde den Regierungen mit Rat und Tat zur Seite stehen und zum Beispiel Ergebnisse aus einzelnen Ländern auch anderen zur Verfügung stellen sowie Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Dies sei etwa bereits in Weißrussland geschehen.

Update vom 8. April, 11.11 Uhr: In vielen der in Europa betroffenen Länder habe die Sterberate die Erwartungen übertroffen, so Kluge. Es sei zu beobachten, dass in einigen Ländern die Zahl der Neuinfektionen zurückgehe, so in Spanien, Italien, Deutschland, Österreich und den Niederlanden. In Türkei, Israel, der Ukraine, Norwegen und Schweden würden die Zahlen noch steigen.

Obwohl man auch Todesfälle bei Kindern habe erleben müsse, seien 95% der Verstorbenen über 60 gewesen.

Update vom 8. April, 11.07 Uhr: Dr. Hans Kluge, der Regionaldirektor der WHO sagt, man befinde sich in der 15. Woche der Epidemie in Europa, Europa sei aber immer noch das Zentrum der Pandemie. Es gäbe Gründe, optimistisch zu sein, aber auch Grund zu weiteren Sorge.

Coronavirus in Europa: Finnland soll Schutzvorräte haben

Update vom 7. April, 14.45 Uhr: Während der Mangel an Schutzartikeln viele Länder im Kampf gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 weiter belastet und vor eine große Herausforderung stellt, muss sich ein Land um die Thematik keine allzu großen Sorgen machen.

Einem Bericht der „New York Times“ hat Finnland über Jahre hinweg Schutzartikel gehortet und soll im Besitz eines gigantischen Vorrats sein. Darunter sollen sich nicht nur Masken, Handschuhe und Schutzanzüge befinden, sondern auch Getreide, Treibstoff und andere Rohstoffe. All das soll in den Lagern der Nationalen Notfallversorgungsbehörde (NESA) liegen.

Corona in Finnland: „Vorratszentren unterliegen der Geheimhaltung“

Für den Ernstfall auch vorbereitet zu sein, liege in der DNA der Finnen, so der Chef der NESA, Tomi Lounema, gegenüber der „New York Times“. Wie viele Masken und weitere medizinische Materialien das Land jedoch exakt verfügt, wird nicht bekannt. „Alle Informationen zu unseren Vorratszentren unterliegen der Geheimhaltung“, so Lounema.

Aktuellen Fallzahlen zufolge sind in Finnland aktuell knapp 2.300 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 27 Menschen starben bislang an Covid-19 (Quelle: John-Hopkins-University, 7. April, 15.05 Uhr).

Unsere Erstmeldung vom 7. April 2020: Corona: Führt Schwedens Sonderweg in „Katastrophe“? Krankenschwester mit alarmierendem Bericht

Stockholm - Die Corona-Krise* in Europa schränkt das Leben vieler Menschen ein. Italien und Spanien verzeichnen bislang die verheerendsten Folgen des Coronavirus Sars-CoV-2*. Tausende Menschen sind infiziert, tausende Menschen sind durch Covid-19 gestorben. Während das Leben in weiten Teilen Europas durch Ausgangsbeschränkungen großteils stillsteht, verfolgte ein Land eine andere Linie - und die Kritik dafür wird immer lauter.

Corona in Europa: Sonderweg in Schweden - keine Ausgangsbeschränkungen, Schulen weiterhin geöffnet

Schweden verfolgt in der Corona-Pandemie bisher eine andere Strategie als die meisten anderen europäischen Staaten. Es gibt keine Ausgangsbeschränkungen*. Schulen, Restaurants und Sportstätten sind weiterhin geöffnet.

Die schwedische Regierung rief die Menschen lediglich dazu auf, Abstand zu ihren Mitmenschen zu halten und nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Dabei war sie den Empfehlungen der obersten Gesundheitsbehörde und des S taatsepidemiologen Anders Tegnell gefolgt. Noch vor kurzem hatte Tegnell gesagt: „Ich würde Skifahren gehen.“

Zudem gilt ein Versammlungsverbot für mehr als 50 Menschen sowie ein Besuchsverbot in Pflegeheimen. Das Ziel war es, die Ausbreitung des Virus möglichst einzudämmen.

Corona in Europa: Sonderweg in Schweden - keine Ausgangsbeschränkungen, Schulen weiterhin geöffnet

Die Handhabung der Corona-Situation wird in Schweden jedoch nicht von jedem als positiv betrachtet. Sten Linnarsson, Professor für molekulare Systembiologie am Karolinska-Institut, wies auf ein hohes Risiko hin, „dass wir die bisherige Strategie bald bereuen.“

Söderberg-Nauclér, eine Kollegin Linnsarssons, sagte: „Wir verfolgen nicht, wir isolieren nicht genug - wir haben das Virus losgelassen.“ Sie warnt vor einer „Katastrophe“. Beide zählen zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes, der die Forderung nach flächendeckenden Tests in der Bevölkerung stellt, wie „ntv“ berichtet.

Offiziellen Angaben zufolge hat Schweden vergleichsweise niedrige Fallzahlen*. So sind 7.206 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 477 starben an Covid-19.

Corona in Schweden: Ernüchternder Bericht einer Krankenschwester geht viral

Doch die Kritik wird lauter. Der Bericht einer Krankenschwester der Uni-Klinik Uppsala auf Facebook zog die Aufmerksamkeit auf sich und findet viel Anklang in Schweden. Der Beitrag wurde bereits mehr als 40.000 Mal geteilt.

„Die letzten Tage waren erdrückend, jetzt strömen die Patienten mit Covid-19 wirklich zu uns und sie sind krank, sehr schwer krankt“, schrieb sie und weiter: „Von denen, die wir derzeit betreuen, ist die Hälfte jünger als 50 Jahre. Und nicht jeder hat Vorerkrankungen.“ Dazu veröffentlicht sie ein Selfie, das die Spuren etlicher Überstunden nicht verbergen kann.

