„Raketenhafter Anstieg“: Tschechien und Slowakei verhängen Corona-Notstand - ganz Madrid drohen Ausgangssperren

Coronavirus in Europa: Die Corona-Zahlen steigen in einigen Ländern extrem. Corona-Regeln werden verschärft. Tschechien und die Slowakei haben den Corona-Notstand verhängt.

In Europa kämpfen einige Länder mit einer zweiten Corona-Welle .

kämpfen einige Länder mit einer . Frankreich und Spanien verzeichnen Rekordzahlen. Jetzt explodiert die Zahl der Neuinfektionen auch in Tschechien und der Slowakei .

und der . Einige Länder greifen zu drastischen Maßnahmen - darunter Tschechien, die Slowakei und Spanien. Schweden lockert dagegen.

Update vom 30. September 2020, 21:48 Uhr: Wenn in zwei Wochen mehr als 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verzeichnet werden, wenn 35 Prozent der Betten auf Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt sind und wenn mindestens zehn Prozent der vorgenommenen Virus-Tests positiv sind, sollen in Spanien künftig strengere Maßnahmen ergriffen werden. Alle drei Bedingungen treffen bereits jetzt auf Madrid zu - daher sollen in den kommenden Tagen Ausgangssperren über die ganze Stadt verhängt werden.

Als „komplex und beunruhigend“ bezeichnet Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa die Situation in der Hauptstadt. Zuletzt waren an einem Tag 4810 neue Infektionen verzeichnet worden. In den bereits seit längerem von Ausgangssperren betroffenen Vierteln im Süden der Staat war es in den letzten Tagen zu Protesten gekommen.

Coronavirus in Großbritannien: Premier Johnson will Maßnahmen eventuell wieder verschärfen

Update vom 30. September 2020, 20.30 Uhr: Großbritanniens Premier Boris Johnson will eine Verschärfung der Maßnahmen nicht ausschließen. In den vergangenen Tagen hatte Großbritannien - erstmals seit Beginn der Pandemie - mehr als 7.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet, die Zahl der täglichen Todesfälle verdoppelte sich innerhalb einer Woche auf rund 70. „Wenn die Zahlen es erfordern, werden wir nicht zögern, wieder schärfere Maßnahmen einzuführen“, sagte Johnson am Mittwoch in London.

Zeitgleich spricht man in Schweden von weiteren Lockerungen: Ab Donnerstag dürfen die Menschen in Altenheimen wieder besucht werden. Damit fällt eine der schärfsten Maßnahmen des Landes. Sie war im April eingeführt worden.

Corona in Europa: Tschechien und Slowakei rufen erneut den Ausnahmezustand aus

Erstmeldung vom 30. September 2020, 20.17 Uhr: Prag - Wegen rapide steigender Corona-Zahlen hat Tschechien erneut den Ausnahmezustand ausgerufen. Der Notstand gilt vom kommenden Montag an zunächst für 30 Tage, wie Gesundheitsminister Roman Prymula am Mittwoch in Prag bekannt gab. Er ermöglicht es der Regierung unter anderem, Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Zudem können die Gerichte höhere Strafen verhängen. Der Ausnahmezustand galt bereits im Frühjahr zwei Monate lang.

Man müsse den „raketenhaften Anstieg“ der Infektionen stoppen, um einen Engpass bei der medizinischen Versorgung zu verhindern, sagte Prymula. Die Opposition warf der Regierung vor, zu spät auf Warnungen reagiert zu haben. Die Regional- und Senatswahlen am Freitag und Samstag finden wie geplant statt.

Coronavirus in Tschechien - Grenzen sollen diesmal offen bleiben

Die Grenzen sollen diesmal offen bleiben. Veranstaltungen und Versammlungen in Innenräumen werden auf zehn und im Freien auf 20 Personen begrenzt. Die meisten weiterführenden Schulen werden auf Distanzunterricht umgestellt. Der Sport muss ohne Zuschauer auskommen. Firmen, Geschäfte und Restaurants sind von den Restriktionen nicht betroffen.

Tschechien war gut durch die erste Phase der Pandemie gekommen, doch seit Wochen explodieren die Zahlen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten stieg inzwischen auf knapp 67.850. Allein am Dienstag kamen 1965 neue bestätigte Fälle hinzu. In Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung starben in Tschechien mehr als 630 Menschen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist Tschechien seit dem 25. September als Corona-Risikogebiet aus.

Corona: Slowakische Regierung verhängt Notstand

Die Slowakei hat im Zusammenhang mit dem Aufkommen einer zweiten Corona-Welle* erneut die Ausrufung des Notstands beschlossen. Der Notstand tritt am 1. Oktober in Kraft und soll vorerst 45 Tage gelten, teilte der populistisch-konservative Ministerpräsident Igor Matovic am Mittwoch mit. Die Behörden erhalten damit außerordentliche Befugnisse. So dürfen sie zum Beispiel medizinisches Personal auch aus dem Urlaub heraus zur Arbeit verpflichten und dringend benötigtes Gesundheitsmaterial unabhängig von gültigen Bestellungen umverteilen. Erstmals galt der Notstand in der Slowakei schon während der ersten Corona-Welle von Mitte März bis Mitte Juni.

Die neuerliche Ausrufung des Notstandes hatte der nationale Corona-Krisenstab am Montagabend empfohlen, beschließen kann ihn aber nur die Regierung. Eine weitere Empfehlung des Krisenstabes war gewesen, ab 1. Oktober auch alle Massenveranstaltungen zu verbieten. Nach Protesten von Sportvereinen und der politisch mächtigen katholischen Kirche folgte die Regierung dieser Empfehlung jedoch nicht.

Stattdessen treten ab Donnerstag nur Beschränkungen der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen und Gottesdiensten in Kraft. Noch während der Regierungssitzung am Mittwoch hatten sich Hunderte Eishockeyspieler aus dem ganzen Land zu einem Protest vor dem Regierungsgebäude versammelt. Die katholische Kirche wiederum hatte darauf hingewiesen, dass nur die Bischöfe die Abhaltung von Gottesdiensten untersagen dürften, nicht jedoch der Staat, obwohl dieser aufgrund einer Vereinbarung mit dem Vatikan für die Bezahlung der Priester aufkommt.

Der Notstand ist umstritten, weil er auch ein Verbot von Demonstrationen und Versammlungen sowie weitere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bürger ermöglicht.

Corona-Krise in Europa

In Europa und Großbritannien sind bisher 3.295.770 Corona-Fälle und 189.768 Todesfälle nach Angaben des Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ECDC registriert worden (Stand: 30. September). Die ECDC weist auf ihrer Webseite für die Länder eine 14-Tage-Inzidenz - Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen - aus. Schon ein Wert ab 20 wird als kritisch von Gesundheitsexperten angesehen. Ein Blick auf einige Länder in der Liste zeigt, liegen viele deutlich über dem „Frühwarnwert“. Zudem gibt es innerhalb Europa große Unterschiede.

Land* 14-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner (Stand 30. September) Spanien 330.2 Tschechien 271.8 Frankreich 232.2 Niederlande 189.3 Luxemburg 186.8 Belgien 175.2 Dänemark 126.3 Österreich 111.3 Großbritannien 107.9 Italien 38.1 Deutschland 30.8 Lettland 12.9

Niederlande verschärfen Corona-Regeln für drei Wochen

Die Niederlande haben am Montag angesichts schnell steigender Fallzahlen ihre Corona-Regeln für zunächst drei Wochen verschärft. Alle Sportveranstaltungen ohne müssen seit Dienstagabend ohne Publikum stattfinden. Cafés und Restaurants müssen um 22.00 Uhr schließen und dürfen ab 21.00 Uhr keine neuen Gäste mehr einlassen. Außerdem dürfen insgesamt nur noch 30 Menschen zugleich in einem Lokal sein, im Freien 40. Für alle Kontaktberufe wie Friseur oder Masseur ist eine Registrierung der Kunden verpflichtend. Mund- und Nasenschutz wird für Geschäfte empfohlen, ist aber nicht Pflicht. Die Niederlande sind bei Gesichtsmasken bisher sehr zurückhaltend gewesen. Zuhause soll man nur noch drei Gäste empfangen. Außerdem sollen alle wieder möglichst von zu Hause aus arbeiten.

Corona-Krise in Frankreich: Lage in Paris verschlechter sich

In ganz Frankreich wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde von Dienstagabend gut 8000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert - nur noch die Hälfte des Höchststandes von mehr als 16.000 in der vergangenen Woche. Doch die Zahl der Einweisungen auf Intensivstationen steigt. In Paris verschlechtert sich die Corona-Lage weiter: Nach Angaben der Stadtverwaltung vom Mittwoch könnte in der französischen Hauptstadt in Kürze die höchste Warnstufe ausgerufen werden. Diese gilt in Frankreich bisher nur im Ballungsraum der Mittelmeer-Stadt Marseille. Dort müssen vorerst weiter alle Bars und Restaurants geschlossen bleiben - ein Gericht wies einen Einspruch gegen die Maßnahme ab.

Nach Angaben der französischen Gesundheitsbehörde sind in Paris mittlerweile alle drei Kriterien für die höchste Corona-Warnstufe erfüllt: Die Zahl der Neuansteckungen liegt bei mehr als 250 Fällen pro 100.000 Einwohner, unter älteren Menschen zudem mit 133 über der kritischen Marke von 100 Fällen. Auch das dritte Kriterium einer 30-prozentigen Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern ist erreicht.