Corona in Europa: Slowenen demonstrieren trotz Verbot - Frankreich meldet niedrigsten Wert seit Wochen

Zur Eindämmung der Pandemie

Das Coronavirus hat weltweit für einen Ausnahmezustand gesorgt. Auch Europa hat das Virus hart getroffen. In Frankreich geht die Zahl der Corona-Toten zurück.

Das Coronavirus* hat Europa hart getroffen.

hart getroffen. Großbritannien hat europaweit mittlerweile die meisten Covid-19-Todesfälle.

Nun kündigte Premierminister Boris Johnson erste Lockerungen an.

Update, 19.40 Uhr: In den vergangenen 24 Stunden hat Frankreich 80 Coron a-Tote verzeichnet - das ist der niedrigste Wert seit Wochen. Insgesamt seien seit Beginn der Epidemie 26.310 Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen gestorben, teilte am heutigen Samstag (9. Mai) das Gesundheitsministerium mit.

Auf vier Regionen im Land entfallen 75 Prozent der im Krankenhaus behandelten Fälle. Dies sind: der Großraum Paris, die an Deutschland grenzende Region Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes im Südosten des Landes undHauts-de-France im Norden.

Seit Anfang März wurden 95.829 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. 56.038 Menschen sind mittlerweile geheilt wieder zu Hause. Nicht eingerechnet seien Zehntausenden, die ohne Krankenhausaufenthalt geheilt wurden.

Coronavirus in Europa: Für Grundrechte und gegen Korruption - Slowenen demonstrieren trotz Verbot

Update vom 9. Mai 9.37 Uhr: Die Folgen des Coronavirus für Europa sind prekär. Nicht nur, dass in der Europäischen Union auch mehr als eine Million Coronavirus-Infektionen, auch werden in den einzelnen Ländern recht unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. So mussten etwa in Griechenland die Menschen wochenlang mit einer polizeilichen Meldestelle abklären, wenn sie vor die Tür wollten. Auch etwa zum Einkaufen oder Gassi-gehen mit dem Hund. In Deutschland gilt lediglich eine Kontaktsperre, Ausnahmen gab es dort etwa in Bayern, wo vier Wochen lang eine Ausgangssperre verhängt wurde. In Schweden gab es dagegen kaum Beschränkungen.

Krisenzeiten und Notstandsgesetzgebungen sind ein kritischer Zeitpunkt in Demokratien. Nicht allein aus Krisengründen - auch in Anbetracht der bestehenden Verfassung. Das scheint unter anderem auch in Slowenien der Fall zu sein, wo die Regierung ein allgemeines Demonstrationsverbot verhängt hat. Das Recht zu demonstrieren muss in demokratischen Systemen aber auch in Krisenzeiten gewährleistet bleiben, es ist das elementare Kriterium dafür, dass die Bürger die Politik kontrollieren, beziehungsweise Kritik äußern können.

Coronavirus in Europa: Demonstration in Slowenien

Mehr als 5000 Menschen haben am Freitagabend in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana gegen die Einschränkung von Bürgerrechten infolge der Corona-Pandemie demonstriert. Kleinere Kundgebungen fanden auch in anderen Städten wie Maribor, Celje und Koper statt, berichtete die Nachrichtenagentur STA. In Ljubljana zogen die Demonstranten auf Fahrrädern vor das Parlament, um mit Klingeln und Kuhglocken ihrem Protest Ausdruck zu geben.

In Slowenien gelten wegen der Corona-Pandemie seit März Ausgangsbeschränkungen, die zuletzt stufenweise gelockert wurden. Weiterhin gilt ein Versammlungs- und Demonstrationsverbot. Der Protest am Freitag richtete sich auch gegen mutmaßliche Korruption im Umfeld des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Janez Jansa.

So hatte ein Mitarbeiter der staatlichen Beschaffungsagentur gegenüber Medien darüber berichtet, dass die Regierung Mittel zum Schutz gegen die Corona-Pandemie aus dem Ausland über eine slowenische Vermittlerfirma eingekauft hat. Es besteht der Verdacht, dass die Firma, die von regierungsnahen Personen kontrolliert wird, unnötigerweise Provisionen kassiert hat.

Coronavirus in Europa: Wird Einreisestopp verlängert? EU-Kommission mit klarer Meinung

Update vom 9. Mai, 20.30 Uhr: Die britische Regierung hat Hoffnungen auf weitgehende Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in dem Land gedämpft. „Wir müssen realistisch sein, dass es keine dramatische Änderung geben wird. Wir werden sehr vorsichtig sein, wenn wir die Einschränkungen lockern“, sagte Umweltminister George Eustice. Premierminister Boris Johnson will am Sonntag (10. Mai) bei einer mit Spannung erwarteten Rede einen Fahrplan für die langsame Aufhebung der Kontaktbeschränkungen in Großbritannien vorlegen.

Das Land hat inzwischen laut offiziellen Statistiken die meisten Todesfälle in Europa durch das Coronavirus. Die Zahl der Toten stieg am heutigen Freitag (8. Mai) um 626 auf 31.241 an.

Coronavirus in Spanien: Keine Lockerungen im Hotspot Madrid - Mehr als 8500 Tote

Update, 18.40 Uhr: Madrid wird von den am Montag (11. Mai) im Corona-Hotspot Spanien in Kraft tretenden neuen Lockerungen des Lockdowns ausgeschlossen. Die Zentralregierung wies den Antrag der Hauptstadt-Region zurück, in die sogenannte „Phase 1“ des Deeskalationsplans eintreten zu dürfen. Das teilte die Regionalregierung nun mit. Mit knapp 65.000 Infektionsfällen und über 8500 Toten ist Madrid bei weitem die von der Pandemie am schwersten getroffene Region Spaniens.

Die linke Regierungskoalition von Ministerpräsident Pedro Sánchez will Spanien mit einem Vier-Phasen-Plan bis Ende Juni zu einer „neuen Normalität“ führen. Jede Etappe soll zwei Wochen dauern.

Es wurde erwartet, dass neben Madrid auch mehrere Provinzen Kataloniens, darunter auch Barcelona, einige wenige Gebiete in Andalusien sowie die gesamte Region Kastilien und León bis auf weiteres in der „Phase 0“ verbleiben. Im Gegensatz zu Madrid würde es diesen Fällen allerdings auf eigenen Wunsch sein.

Coronavirus in Europa: Wird Einreisestopp verlängert? EU-Kommission mit klarer Meinung

Update vom 8. Mai, 17.42 Uhr: Die weitreichenden Einreisebeschränkungen in die EU wegen der Corona-Krise sollten aus Sicht der EU-Kommission um weitere 30 Tage bis zum 15. Juni verlängert werden. Dies schlug die Brüsseler Behörde am Freitag vor. Zur Eindämmung der Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst einzuschränken

Coronavirus in Europa: Neue Regeln in Frankreich - Dänemark bereitet Lockerungen

Update vom 7. Mai, 22.10 Uhr: Wie viele mitteleuropäische Länder fährt auch Dänemark seine strengen Corona-Maßnahmen zurück. Im Zuge der zweiten Phase der Lockerungen wurden mehrere Schritte beschlossen, die ab Montag gelten sollen. Der gesamte Einzelhandel soll demnach wieder öffnen, darunter fallen auch die seit Wochen geschlossenen Einkaufszentren.

Coronavirus in Europa: Dänemark bereitet Lockerungen vor - doch die Grenzen bleiben dicht

Am 18. Mai dürfen auch Restaurants und Cafés unter bestimmten Richtlinien öffnen, ebenso Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Auch die Schulen nehmen ihren Betrieb auf: Die sechsten bis zehnten Schulklassen gehen wieder in den Unterricht. Kinder der unteren Jahrgangsstufen sowie der Krippen und Kindergärten durften schon Mitte April zurück in die Normalität. Der Profisport nimmt außerdem mit sofortiger Wirkung seinen Betrieb wieder auf - allerdings ohne Zuschauer. Das Versammlungsverbot für mehr als zehn Personen gilt vorerst weiterhin.

Die Grenzen zum Nachbarn Deutschland bleiben zunächst geschlossen, Ministerpräsidentin Mette Frederiksen betonte jedoch, dass man sich im Austausch mit den Nachbarländern befinde. Seit Mitte März sind die dänischen Grenzen weitgehend geschlossen. Die Regierung wolle hierzu bis spätestens dem 1. Juni neue Informationen veröffentlichen.

Update, 18.25 Uhr: Vor den geplanten Lockerungen der aktuellen Corona*-Maßnahmen in Russland sind die Neuinfektionen auf eine neue Rekord-Marke gestiegen. Erstmals seit Beginn der Pandemie wurden hier mehr als 11.000 Neuinfektionen erfasst, alleine 6703 Fälle davon in Moskau. Mit über 177.000 gemeldeten Infektionen liegt Russland im weltweiten Vergleich auf Platz fünf, hinter den USA, Spanien, Italien und Großbritannien.

Coronavirus in Europa: Putin trotzt den Rekord-Zahlen - Frankreich mit Lockerungen

Trotz der drastischen Zuwächse soll kommenden Dienstag, den 12. Mai das Arbeitsleben in vielen Bereichen wieder starten. Die arbeitsfreie Zeit, die Präsident Wladimir Putin bis zum 11. Mai vorgesehen hat, wurde nicht verlängert. Nun sollen am Dienstag Industriebetriebe und Baustellen in der Hauptstadt Moskau wieder öffnen, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin mit Verweis auf die schwierige wirtschaftliche Lage ankündigte. Zudem gilt nun eine Masken- und Handschuhpflicht, Sobjanin schätzt die Infiziertenzahl in Moskau auf 300.000.

Update, 16.50 Uhr: Neuigkeiten gibt es auch aus Frankreich: Ab 11. Mai sollen die strengen Ausgangsbeschränkungen schrittweise gelockert werden. „Dies ist eine neue Etappe im Kampf gegen die Epidemie, es ist eine gute Nachricht für Frankreich, für das französische Volk“, sagte Frankreichs Premier Édouard Philippe nun nach einer Regierungssitzung unter Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron. Das Datum 11. Mai hatte Macron für die erste Phase der Lockerungen bereits vor einigen Wochen angekündigt. Der Staatschef und die Regierung wollten jedoch kurzfristig entscheiden, ob die Situation im Land eine Lockerung zulasse.

Künftig sollen die Départements je nach Verbreitung des Virus in grüne und rote Zonen eingeteilt werden. In den grünen Départements soll es weitgehendere Lockerungsmaßnahmen geben. „Das Land ist zweigeteilt: Zum größten Teil ist es uns gelungen, die Epidemiewelle aufzuhalten“, sagte Philippe. Das seien gute Nachrichten. In den roten Départements sei das Virus aber noch besonders aktiv. Besonders ernst sei die Situation etwa im französischen Überseegebiet Mayotte und im Großraum Paris.

Wie entwickelt sich die Coronavirus-Pandemie weiter? Mit dieser Frage hat sich aktuell eine Gruppe US-Forscher beschäftigt - und drei mögliche Szenarien entwickelt.

Coronavirus in Europa: Johnson kündigt Lockerungen an - Spanien verlängert Notstand

Update, 15.14 Uhr: Europaweit sind die Notrufe wegen häuslicher Gewalt um bis zu 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen, sagte Hans Kluge, Europadirektor der WHO bei einer Pressekonferenz aus Kopenhagen.

Inzwischen sind europaweit mehr als 150.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit 1,64 Millionen offiziell registrierten Infektionen weist Europa damit nach wie vor weltweit die meisten Fälle auf. Die meisten Toten in Europa sind in Großbritannien (mehr als 30.000), Italien (mehr als 29.600), Spanien (rund 26.000) und Frankreich (rund 25.800) zu beklagen.

+ Coronavirus Spanien, Girona: Ein Arbeiter des Krematoriums in Girona legt einen bereits desinfizierten Sarg mit einem Opfer mit Covid-19 in den Verbrennungsofen © dpa / David Zorrakino

Coronavirus: Aufnahme von Flüchtlingen stockt

In Bulgarien, wo trotz steigender Infektionszahlen viele Maßnahmen gelockert wurden, zeigt sich der Krisenstab der Regierung besorgt über das Verhalten der Bürger: „Es wird tatsächlich eine permanente Verletzung der Auflagen beobachtet“, bemängelte Krisenstabchef Wenzislaw Mutaftschijski am Donnerstag vor der Presse.

Obwohl sich laut EU-Kommission elf Staaten zur Übernahme von mindestens 1.600 minderjährigen unbegleiteten und anderen besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen aus den überfüllten griechischen Insel-Camps bereit erklärt haben, stockt die Überführung. Nach der Aufnahme von 59 Flüchtlingen sind keine weiteren Menschen überführt worden - die Koordination sei aufwendig und erschwert durch das Coronavirus. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bezeichnet die Vorgänge als „Armutszeugnis für die EU“.

Coronavirus in Europa: Unterstützung für Westbalkan

Update vom 7. Mai, 09.13 Uhr: Bei einem Video-Gipfel mit Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien hat die EU den Westbalkanstaaten zugesichert, sie weiter zu unterstützen. Der Gipfel war auch dadurch zustande gekommen, dass Partner aus der Region von mangelnder europäischer Solidarität gesprochen hatten und sich an China gewandt hatten.

Unterdessen geht Frankreich weiter einer noch mysteriösen Spur nach: Ein Mann wurde nachträglich positiv auf das Coronavirus getestet - doch er war schon Ende Dezember erkrankt.

+ Coronavirus - Spanien: Eine Frau macht am Strand von Barcelona Yoga © dpa / Jordi Boixareu

In Spanien wurde der im März ausgerufene Notstand erneut bis 25. Mai verlängert - doch dank einiger Lockerungen dürfen die Menschen wieder im Freien Sport machen. "Das Risiko der Epidemie zu ignorieren und den Ausnahmezustand sehr schnell aufzuheben, wäre absolut falsch, ein totaler, unverzeihlicher Fehler", hatte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez vor der Abstimmung im Parlament gewarnt.

Coronavirus in Europa: Großbritannien vor Lockerungen

Erstmeldung vom 7. Mai 2020:

London - Das Coronavirus sorgt in Europa weiterhin für einen Ausnahmezustand. Besonders Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien haben die Entwicklungen des Coronavirus* und seine Auswirkungen schlimm getroffen.

Während einige Länder bereits Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung in die Tat umgesetzt haben, bestehen die Corona-Schutzmaßnahmen in Großbritannien noch. Doch in der kommenden Woche will auch Premierminister Boris Johnson einige Lockerungen einführen.

Auch in Deutschland wurden am Mittwoch weitreichende Entscheidungen getroffen.

Corona in Europa: Johnson will Maßnahmen lockern

Boris Johnson warnte am Mittwoch im Parlament jedoch, dass dies nicht zu schnell geschehen dürfe, weil sonst eine zweite Ausbruchswelle drohe. Das würde wiederum die Wirtschaft noch härter treffen. Seinen genauen Plan will Johnson am Sonntag vorstellen.

Der Regierungschef kündigte im spärlich besetzten Unterhaus an, bis Ende Mai die Zahl der Coronavirus*-Tests auf 200.000 pro Tag zu steigern. Bislang lag Großbritannien im internationalen Vergleich hier weit zurück. Derzeit sollen jeden Tag etwa 100.000 Menschen getestet werden, doch auch dieses Ziel wird nicht immer erreicht. Britische Medien hatten bereits über einzelne Schritte spekuliert, die Johnson planen könnte: Dazu zählt etwa die Maskenpflicht in bestimmten Situationen und die Öffnung von mehr Parkanlagen.

If we all continue to follow the rules, we will come through this faster and the United Kingdom will emerge stronger than ever before. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/T6CZJeb0AB — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 6, 2020

Großbritannien mit den meisten Covid-19-Todesfällen in Europa

Großbritannien hat Statistiken zufolge die meisten Todesopfer durch das Coronavirus* in Europa. Johnsons Regierung wird vorgeworfen, viel zu langsam auf die Pandemie reagiert zu haben. Zudem gilt der staatliche Gesundheitsdienst NHS seit Jahren als unterfinanziert. Es mangelt zum Beispiel an Ärzten, Pflegern, Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräten.

Coronavirus in Europa: Spanien verlängert nationalen Notstand erneut

Trotz heftigen Gegenwinds der Opposition hat sich Spaniens Regierung am Mittwoch im Parlament mit ihrem Antrag auf eine weitere Verlängerung des umstrittenen Corona*-Notstands durchgesetzt. Es handelt sich um die vierte Ausdehnung des Mitte März ausgerufenen „Alarmzustands“, der nun noch bis zum 24. Mai gelten soll. Die Maßnahme erlaubt es Ministerpräsident Pedro Sánchez, die strengen Ausgangsbeschränkungen für die knapp 47 Millionen Spanier weiter beizubehalten. Schrittweise Lockerungen wurden aber bereits in den vergangenen Tagen eingeleitet.

dpa/mbr

