Corona-Risiko im öffentlichen Nahverkehr: Überraschendes Ergebnis - Bus und Bahn offenbar sicherer als vermutet

Busse und Bahnen sind deutlich leerer seit Beginn der Corona-Pandemie. Eine Studie hat nun die ÖPNV-Sicherheit untersucht. Die Auftraggeber ziehen ein positives Fazit.

Köln - Wo lauert das höchste Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren? Laut einem vor Kurzem veröffentlichten offenen Brief der Gesellschaft für Aerosolforschung an die Bundesregierung besteht die größte Gefahr in geschlossenen Räumen. Daher liegt der Schluss nahe, dass der öffentliche Nahverkehr ein Treiber der Pandemie sein könnte. Eine entsprechende Studie hatte es zuvor allerdings nicht gegeben. Nun herrscht Klarheit.

Corona-Infektionsgefahr: Studie hält Busse und Bahnen für sicher

Mit einer selbst in Auftrag gegebenen Studie zum Infektionsgeschehen im Öffentlichen Nahverkehr wirbt die Branche aktuell um Fahrgäste. Demnach sei die Infektionsgefahr in Bussen und Bahnen nicht höher als im Individualverkehr, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen am Montag mit. Untersucht wurde der ÖPNV im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds. Um die Auftragsarbeit, federführend mitfinanziert von Baden-Württemberg und zehn weiteren Bundesländern, hatte der VDV die Charité Research Organisation gebeten. Das Institut ist ein Tochterunternehmen der Charité und führt vor allem klinische Studien durch.

Für die Untersuchung hatte das Institut 681 Teilnehmer ohne bisherige Corona-Infektion ausgewählt. Diese wurden im Februar und März dieses Jahres zufällig und in annähernd gleicher Zahl aufgeteilt auf den Individualverkehr, sprich etwa Einzelfahrten mit dem Auto. Nach der rund fünfwöchigen Testphase wurden die Probanden in beiden Gruppen auf Antikörper getestet - ein Zeichen für eine durchgemachte Corona-Infektion. Bei jeweils gleich vielen Teilnehmern in jeder Gruppe konnten diese Antikörper nachgewiesen werden. Daraus schließen die Autoren, dass das Infektionsrisiko im Alltag mit der Nutzung des ÖPNV nicht steigt. Nachgewiesen wurde eine Covid-Infektion* bei insgesamt 26 Studienteilnehmern. Davon waren zwölf Personen mit dem Nahverkehrs unterwegs und 14 mit Auto, Rad oder Motorrad.

Corona: „Wir haben nun wissenschaftliche Klarheit für die Fahrgäste“

„Wir haben nun wissenschaftliche Klarheit für die Fahrgäste, dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Verhältnis zu anderen Verkehrsmitteln nicht mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko* verbunden ist“, erklärte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne*). Um die Sicherheit in Bus und Bahn zu erhöhen, müssten jedoch weiterhin sämtliche Hygienevorschriften eingehalten werden. „Die Ergebnisse der Studie belegen, dass die Einhaltung der Hygieneregeln, häufige Reinigung und Lüftung der Fahrzeuge einerseits sowie Abstand halten und Maske* tragen andererseits wirkungsvolle Mittel zum Infektionsschutz sind.“

Ein positives Fazit zog auch der ÖPNV des Rhein-Main-Verkehrsverbunds: „Für den RMV heißt das, dass die Branche von Anfang an die richtigen Maßnahmen getroffen hat“, sagte eine Sprecherin zu den Ergebnissen der Studie und dem Hygienekonzept des Verkehrsverbunds. Zwar gehe aus den von den Probanden geführten Tagebüchern nicht hervor, ob sich in den Bussen oder Bahnen tatsächlich alle Fahrgäste an die Regeln und Maskenpflicht gehalten hätten. Die Ergebnisse bestätigten aber, dass es für die Fahrgäste im ÖPNV ebenso sicher sei wie im Individualverkehr. Auf längere Fahrten mit der Bahn sind die Ergebnisse derweil nicht direkt übertragbar, weswegen dahingehende Schlussfolgerungen hinken.

Corona in Deutschland: Mobilität steigt wieder - „Pflicht zum Heimbüro scheint zu verpuffen“

Noch im November hatte die Bundesregierung* dazu appelliert, Kontakte weiter einzuschränken und dabei explizit auch den ÖPNV genannt. Konkret hieß es, „auf nicht notwendige Aufenthalte in geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr oder nicht notwendige Fahrten mit öffentlichen Beförderungsmitteln“ sowie auf „freizeitbezogene Aktivitäten und Besuche in Bereichen mit Publikumsverkehr zu verzichten“.

Mittlerweile ist die Mobilität in Deutschland wieder gestiegen, was etwa an der Zahl der Menschen, die im Home-Office arbeiten, deutlich wird. Im April sank der Anteil auf nur noch knapp über 30 Prozent. „Die verschärfte Pflicht zum Heimbüro in Corona-Zeiten scheint zu verpuffen“, erklärte Ifo-Homeoffice-Experte Jean-Victor Alipour.

Corona und ÖPNV: Bis zu 90 Prozent - Publikusmrückgang während der Pandemie

Die Verkehrsunternehmen haben in der Corona-Krise hohe finanzielle Einbußen. Sie halten das Angebot nahezu vollständig aufrecht. Gleichzeitig ist die Auslastung deutlich zurückgegangen. „Während der Phase umfassender Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Frühjahr 2020 ist die Nachfrage im ÖPNV um bis zu 90 Prozent zurückgegangen“, sagte Sommer.

„Um seinem Auftrag als Teil der Daseinsvorsorge und wichtigem Bestandteil der Transformation des Verkehrssektors hin zu nachhaltiger Mobilität für alle gerecht zu werden, muss der ÖPNV Pandemie-gerecht werden. Das ist wichtig für Verkehrswende und Klimaschutzziele.“ (as/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA