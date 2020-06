Coronavirus: Das RKI meldet die aktuellen Fallzahlen - R-Wert gesunken

News-Ticker für Deutschland

Die Corona-Krise ist in Deutschland längst nicht überwunden. Das RKI meldet aktuelle Zahlen.

Die Corona-Pandemie* in Deutschland ist längst nicht überwunden.

ist längst nicht überwunden. Das zeigen Hotspots wie die Fleischfabrik von Tönnies.

wie die Fleischfabrik von Trotzdem greifen immer mehr Lockerungen in den Bundesländern.

Update, Mittwoch, 24.06.2020, 6.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet 587 Corona-Infektionen binnen eines Tages. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 191 449 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt (Datenstand 24.06., 0 Uhr).

8914 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 19 im Vergleich zum Vortag. Etwa 176 300 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 600 mehr als noch einen Tag zuvor.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 23.6., 0.00 Uhr, bei 2,02 (Vortag: 2,76). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel zwischen zwei und drei weitere Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Corona-Infektionen auch in Schlachthof in Niedersachsen

+++ 18.45 Uhr: Auch in einem Schlachthof im niedersächsischen Wildeshausen gibt es Corona-Infektionen unter Beschäftigten. Wie ein Sprecher des Landkreises Oldenburg mitteilte, fielen im Zuge einer Reihentestung der Mitarbeiter 23 von bislang 50 Tests positiv aus. Am Mittwoch sollen die Corona-Tests aller 1100 Beschäftigten an dem Standort der PHW-Unternehmensgruppe demnach fortgesetzt werden.

Die PHW-Gruppe gehört zu den großen Fleischkonzernen und vertreibt Geflügelprodukte unter dem Markennamen Wiesenhof. Im Mai hatte die niedersächsische Regierung nach ersten größeren Corona-Ausbrüchen in der Branche obligatorische Reihentestungen für alle Betriebe im Land angeordnet. Nach Angaben des Kreissprechers sollen abhängig vom Infektionsausmaß außerdem weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Corona in Deutschland: 44 Corona-Infizierte in Gebäudekomplex in Berlin-Friedrichshain

+++ 17.30 Uhr: Bei 44 Bewohnern eines Gebäudekomplexes im Berliner Stadtteil Friedrichshain sind Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Aufgrund „einiger“ Coronafälle habe das Gesundheitsamt dort in der vergangenen Woche umfangreiche Testungen bei Kontaktpersonen vorgenommen, teilte eine Sprecherin des Bezirks auf Anfrage mit. Die betroffenen Haushalte wurden demnach unter Quarantäne gestellt. Die Menschen hätten keine Symptome gehabt.

Unter den Infizierten seien auch Kinder, hieß es. Schulen, Kitas sowie Jugendfreizeiteinrichtungen sowie Schul- und Kitaaufsicht seien umgehend informiert worden. „An den betroffenen Schulen und Kitas werden nun ebenfalls Testungen angeboten“, erklärte die Sprecherin weiter. Die Menschen in Quarantäne würden vom Bezirksamt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgt.

Zu möglichen Hintergründen der Häufung von Fällen in dem Haus machte der Bezirk zunächst keine weiteren Angaben. Ob vielleicht ein Zusammenhang zu dem aktuellen Corona-Ausbruch in Berlin-Neukölln mit inzwischen knapp 100 bestätigten Fällen besteht, war zunächst nicht bekannt. Dort stehen rund 370 Haushalte an sieben Standorten unter Quarantäne; Querverbindungen auch in andere Bezirke wurden vermutet.

Bayern will keine Reisenden aus Landkreis Gütersloh mehr beherbergen

+++ 15.15 Uhr: Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe in Bayern dürfen vorerst keine Gäste mehr aus dem nordrhein-westfälischen Landkreis Gütersloh und aus anderen Kreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen aufnehmen. „Es geht um die klassische Urlaubsreise“, sagte der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag in München im Anschluss an eine Kabinettssitzung, bei der diese Maßnahme beschlossen wurde.

Vor dem Urlaubsreiseverkehr aus dem kurz vor Beginn der Sommerferien stehenden Nordrhein-Westfalen solle diese Schutzmaßnahme nun greifen. Herrmann sagte, aus den Erfahrungen nach den Faschingsferien sei die klare Erkenntnis gewonnen worden, dass von Regionen mit so einer hohen Zahl an Infizierten wie im Landkreis Gütersloh eine Gefahr drohe. Dies dürfe sich nicht wiederholen. „Wehret den Anfängen“, sagte der Staatskanzleichef. Das Beherbergungsverbot gilt auch über den Landkreis Gütersloh hinaus grundsätzlich für alle Landkreise mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Darunter fällt aktuell der Landkreis Warendorf, der an den Kreis Gütersloh grenzt.

Corona in Deutschland: Auch Berlin schafft Kontaktbeschränkungen ab

+++ 14.28 Uhr: Nach Thüringen und Brandenburg folgt die Hauptstadt: die wegen der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen in Berlin fallen weg. Das hat der Senat am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschlossen. Bisher gilt, dass sich in der Hauptstadt maximal fünf Personen aus mehreren oder nur Mitglieder zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen.

Die Regelung sollte die Ausbreitung des Coronavirus verhindern helfen. Künftig müssen sich die Berliner nicht mehr daran halten, auch wenn die Abstands- und Hygieneregeln weiter gelten sollen. Damit setzt der Senat auf weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Beratungen darüber gab es schon bei der Senatssitzung in der vergangenen Woche, aber noch keinen Beschluss. Dass die Koalitionsparteien sich in diesem Punkt einig sein würden, hatte sich aber bereits angedeutet.

+++ 12.00 Uhr: Deutschlands größter Fleischfabrikant Tönnies, der aktuell aufgrund eines massiven Corona-Ausbruchs in seinem Stammwerk die Schlagzeilen beherrscht, ist Parteispender bei der CDU. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Coronavirus in Deutschland: Tönnies ist Großspender der CDU

Erwähnt werden neun Einzelspenden, die von 2002 bis 2017 an die CDU geflossen seien. Das RND hat seine Daten aus der Datenbank Lobbypedia.

Es seien insgesamt 158.474 Euro von Tönnies an die CDU überweisen worden, aber keine Spenden an andere Parteien. Welche Gliederung der CDU die Gelder erhalten hat, sei indes unbekannt.

Coronavirus: Die aktuellen Fallzahlen

Update vom Dienstag, 23. Juni 2020, 10.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit demCoronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 190.862 angegeben - ein Plus von 503 seit dem Vortag.

+ Coronavirus: Der Ausbruch bei Tönnies hat Folgen für die Region. © picture alliance/dpa/David Inderlied

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 191.768 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte8895 Todesfälle und damit zehn mehr als am Vortag. Die JHU zählte 8899 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 175.700.

Erstmeldung vom Dienstag, 23. Juni 2020: Seit März 2020 hat die Corona-Pandemie Deutschland im Griff. Gerade der Fall der Fleischfabrik Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen zeigt, dass das Virus längst noch nicht überstanden ist. Im Konzern von Clemens Tönnies sind aktuell 1553 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Corona-Fälle bei Tönnies offenbaren Missstände

Diese hohe Zahl an positiv Infizierten mit der Corona-Seuche* offenbart auch die Missstände, wie sie in Schlachtereien und Fleischverarbeitungsfabriken häufig auftauchen: schlechte Arbeitsbedingungen, zum Teil unmenschliche Unterbringungen von Arbeitern, die häufig aus Osteuropa kommen, nur Leihverträge haben und billig entlohnt werden. Gleichzeitig ist es für die Menschen nicht gegeben, sich an Corona-Schutzmaßnahmen zu halten und Abstand beziehungsweise Hygieneregeln einzuhalten.

Wir wollen dem Niedergang des Vereins und des Umgangs mit seinen Werten nicht weiter zusehen.

Tönnies ist Gesicht des Niedergangs und regte zuletzt auch öffentlich die Ausgliederung an!



Wir haben dich satt - Tönnies raus!#schalkenuralsev #S04 #Schalke #Guetersloh #Toennis pic.twitter.com/A3gjFVYwz9 — Schalke - nur als e.V. (@schalkenuralsev) June 23, 2020

Die Regierung in Düsseldorf um Ministerpräsident Armin Laschet hat nun wegen des Falls Tönnies regionale Einschränkungen beschlossen, um das Coronavirus wieder einzudämmen und lokal zu halten. Die Behörden verbieten im Kreis Gütersloh unter anderem wieder Sport in geschlossenen Räumen und zahlreiche Kulturveranstaltungen. Fitnessstudios würden im Kreisgebiet ebenso geschlossen wie Kinos und Bars, sagte Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen in den Ländern

Währenddessen schreiten andere Bundesländer weiter voran, trotz der Corona-Pandemie die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens zu ermöglichen. Die Länder entscheiden weitgehend in eigener Verantwortung.

Es wird versucht, die Möglichkeit einer sogenannten „zweiten Welle“ weitestgehend gering zu halten, wobei hierbei die Bedeutung der Abstand- und Hygieneregeln betont wird.

USA: hätte man früher reagiert, wären nicht nur viel weniger Menschen verstorben, sondern man hätte auch die Wirtschaft deutlich kürzer belasten müssen. Ich würde mir wünschen, dass das mal ein Ökonom der Deutschen Öffentlichkeit erklärt. https://t.co/Men1fEvGez — Christian Drosten (@c_drosten) June 20, 2020

Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), ist nach eigenen Worten „sehr optimistisch“, dass in Deutschland eine zweite Welle der Corona-Infektionen verhindert werden kann. Wieler begründete seinen Optimismus damit, dass die Menschen in Deutschland die Abstands- und Hygieneregeln kennen und damit wissen, wie solch eine zweite Welle verhindert werden kann. „Das liegt echt in unserer Hand, in unserer Verantwortung.“

Den deutlichen Anstieg des sogenannten R-Werts begründete Wieler damit, dass vermutlich die jüngsten großen Corona-Ausbrüche in Zusammenhang mit Fleischfabriken den R-Wert „massiv beeinflussen“. Endgültig stehe dies aber noch nicht fest, es werde noch geprüft. (von Katja Thorwarth mit Agentur)

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/Paul Zinken