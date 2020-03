„Gier hat Verantwortung besiegt“: Ischgl wird zum Corona-Infektionsherd

Tirol weist Kritik von sich

Einige der an Covid-19 Erkrankten sollen sich im österreichischen Skigebiet Ischgl mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Behörden reagierten viel zu spät.

Ischgl - Nicht der Gärtner war es, auch nicht der Postbote. Nein, ein Barkeeper soll das Coronavirus* in Ischgl, dem österreichischen Ski-Mekka, an andere Menschen übertragen haben. Laut "focus.de" wurden in zahlreichen Ländern Ischgl-Urlauber positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2* getestet. Allein in Dänemark sollen es über 100 sein, in Hamburg 80. Damit hat sich Ischgl zur heimlichen Corona-Brutstätte Europas entwickelt. Die österreichischen Behörden griffen viel zu spät zu Quarantäne-Maßnahmen.

Ende Februar, genauer gesagt am 29. des Monats landete in Island eine Boeing 757 aus München. Als die isländischen Behörden die Fluggäste auf das Coronavirus* testete, war klar: Einige von ihnen waren an Covid-19 erkrankt - die meisten kamen aus Ischgl. Während Island sofort reagierte und das Skigebiet in Tirol zum Risikogebiet erklärte, taten die österreichischen Behörden zunächst: nichts.

Stattdessen nahm der Skibetrieb weiter seinen Lauf. Erst eine Woche nach der Rückkehr der isländischen Reisegruppe meldete Ischgl den ersten offiziellen Corona-Fall. Der Erkrankte ist ein 36-jähriger Deutscher, Barkeeper im "Kitzloch", einer beliebten Bar direkt an einer Talstation. Wie er sich ansteckte, ist nicht bekannt. Auf der Facebook-Seite des Landes Tirol hieß es zu diesem Zeitpunkt nur: "Für alle BesucherInnen, die im besagten Zeitraum in der Bar waren und KEINE Symptome aufweisen, ist keine weitere medizinische Abklärung nötig." Doch es kam anders.

Bars in Ischgl wegen Coronavirus (Covid-19) geschlossen - "Après-Ski eine Virenschleuder"

Im Umfeld des Barkeepers erkrankten weitere Menschen. Erst am 10. März wurden die Après-Ski-Bars in Ischgl geschlossen. Am 14. März riefen Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer alle Personen, die sich seit dem 28. Februar in besagten Gebieten aufgehalten haben, dazu auf, sich "in häusliche Selbstisolation zu begeben".

Das deutsche Robert-Koch-Institut erklärte schon einen Tag vorher Tirol zum Risikogebiet. Erst am Montag, den 16. März, stoppte der Liftbetrieb in Ischgl. Noch am Wochenende zuvor waren zahlreiche Menschen auf den Pisten. Dabei hatte der Tiroler Virologe Robert Zangerle schon Tage vorher beim österreichischen "Standard" gewarnt: "Après-Ski ist eine Virenschleuder." Schließlich stünden viele Menschen auf sehr engem Raum zusammen.

"Gier hat Verantwortung besiegt": Ischgl wird zur Coronavirus-Brutstätte

Eine Warnung, die bei den österreichischen Behörden offenbar nicht ankam. Der "Standard" schrieb dazu: "Die Gier hat die Verantwortung für die Gesundheit der Bürger und Gäste besiegt." Man habe die letzte "starke Touristenwoche" noch mitnehmen wollen. Von Tiroler Seite heißt es, dass Ansteckungen in Tirol "aus medizinischer Sicht wenig wahrscheinlich" seien. Stattdessen hätten sich die Österreicher erst im Flieger bei einem kranken Italien-Rückkehrer angesteckt.

Ad Ischgl: „Eine Übertragung des Coronavirus auf Gäste der Bar ist aus medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich“ (8.3.)



(Dokument gefunden auf der facebook-Seite des betreffenden Lokals die erstaunlicherweise nicht offline ist) pic.twitter.com/SWTiODiZ0w — Stefan Lassnig (@StefanLassnig) March 14, 2020

So weist Tirol die Medien-Kritik in Bezug auf den Umgang mit dem Coronavirus in Ischgl vehement zurück. "Wir haben immer genau zu dem Zeitpunkt, wo gesicherte Informationen vorlagen, Schritte gesetzt", betonte ein Sprecher der Tiroler Landesregierung. Mehr noch: Nur durch die Eigeninitiative der Behörden sei es überhaupt gelungen, besagte Bar als möglichen Verbreitungsort des Coronavirus zu identifizieren.

Ischgl die Brutstätte des Coronavirus (Covid-19) in Europa? Tirol wehrt sich

Der Tiroler Gesundheitsminister Bernhard Tilg erklärte in einer Stellungnahme am Montag (16.03.), dass man direkt nach Bekanntwerden der positiven Tests der isländischen Gäste alle Mitarbeiter des betreffenden Hotels ebenfalls getestet habe. Keiner von ihnen war an Covid-19 erkrankt. Nach dem positiven Test des 36-jährigen Barkeepers aus Deutschland sei die Bar umgehend geschlossen worden - wenig später auch alle anderen Ski-Bars.

Am 13. März sei die Wintersaison vorzeitig beendet und Ischgl sowie das gesamte Paznauntal zur Sperrzone erklärt worden. Jetzt, wenige Tage später, gilt Tirol als eines der größten Corona-Risikogebiete. Ausgegangen war alles von einem Barkeeper - und Behörden, die offenbar zu spät reagierten.

mit dpa

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

