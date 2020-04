Coronavirus: Erster Fall schon Monate früher und nicht in Wuhan? Neue Studie überrascht - WHO schlägt Alarm

News-Ticker

Eine neue Studie aus Cambridge vermutet den Ursprung des Coronavirus nicht in Wuhan. Zudem könnte der erste Fall bereits Monate früher aufgetaucht sein. Der News-Ticker.

Vertuschungs-Vorwürfe gegen die chinesische Regierung mehren sich.

Korrekturen der Fallzahlen ändern daran nichts - auch eine These zur Entstehung des Coronavirus * im Labor nimmt an Fahrt auf.

Unser Wegweiser durch die Berichterstattung: neueste Fallzahlen*, auftretende Symptome* und mögliche Schutzmaßnahmen*.

Update vom 19. April, 17.00 Uhr: Nach dem Tod von 31 Bewohnern innerhalb weniger Wochen ist eine Seniorenresidenz bei Montréal in der Coronavirus-Krise im kanadischen Québec in den Fokus gerückt. Im Laufe der vergangenen drei Wochen kamen immer mehr erschreckende Details über Missstände in dem privaten Altenheim Herron in Dorval ans Licht.

Fast alle Pflegekräfte hatten das Heim verlassen, als Vertreter der lokalen Gesundheitsbehörden Ende März dort eintrafen. Aus einer Sammelklage geht hervor, dass sich zuletzt eine Krankenschwester und zwei Pfleger um 130 Bewohner gekümmert haben sollen. Die Polizei und das Gesundheitsministerium ermitteln.

Update vom 19. April, 15.51 Uhr: Während die chinesische Regierung mit Vorwürfen aus den USA konfrontiert ist, was den Umgang mit dem Coronavirus-Ausbruch anbelangt, kämpft ein Großteil der chinesischen Bevölkerung offenbar mit einer Gewichtszunahme infolge der häuslichen Isolation.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag unter Bezugnahme auf eine Erhebung der Zeitung Zhongguo Qingnianbao berichtet, haben in der Corona-Krise 73 Prozent der insgesamt 3005 Befragten nach eigenen Angaben Gewicht zugelegt. Als Gründe dafür wurden vorwiegend mangelnde Bewegung und ein ungesunder Lebensstil in der häuslichen Isolation genannt. Einige gaben auch zu, dass sie einfach mehr und häufiger gegessen hätten, während sie zuhause hockten.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen von der australischen Westküste: Dort konnte das Kreuzfahrtschiff „Artania“ nun die Heimreise nach Deutschland antreten. Damit geht für die Menschen an Bord eine etwa dreiwöchige Odysee inklusive Corona-Quarantäne zu Ende.

Coronavirus weltweit: Saudische Islamgelehrte raten, während Ramadan zu Hause zu beten

Als Maßnahme zum Schutz vor einer Coronavirus-Infektion hat nun zudem Saudi-Arabiens höchste religiöse Instanz dazu aufgerufen, während des islamischen Fastenmonats Ramadan dieses Jahr zu Hause zu beten. Normalerweise versammeln sich Muslime während des Ramadans, der voraussichtlich kommenden Donnerstag beginnt, dicht gedrängt zum rituellen Nachtgebet in den Moscheen. Wie der Rat der Höchsten Religionsgelehrten am Sonntag mitteilte, sollten die Gläubigen wegen der Gefahr einer weiteren Virus-Ausbreitung darauf jetzt aber besser verzichten.

Update vom 19. April, 13.15 Uhr: Einem Medienbericht zufolge attestiert die Weltgesundheitsorganisation WHO vielen Staaten keine gute Pandemie-Vorbereitung. Weltweit seien die meisten Staaten schlecht bis mittelmäßig auf Epidemien vorbereitet, zitiert der Spiegel aus einem Positionspapier für eine für Sonntag angesetzte Videokonferenz der Gesundheitsminister der G20-Staaten zur Corona-Krise.

Lediglich ein Drittel der Länder könne Seuchenausbrüche entdecken und darauf reagieren, heißt es dem Spiegel zufolge in dem Dokument. Selbst hoch entwickelte Gesundheitssysteme hätten dann nur noch „begrenzte Kapazitäten“, um grundlegende Leistungen zu erfüllen. Laut dem Bericht prophezeit die WHO, dass die Corona-Pandemie in armen Ländern mit schwächeren Systemen „verheerend sein“ würde.

Coronavirus: Behörden in Panama halten Migranten wegen Infektionen an der Grenze auf

Unterdessen haben die Behörden in Panama 1700 Migranten auf dem Weg in die USA an der Weiterreise gehindert. Zuvor wurden in der Gruppe mehrere Coronavirus-Infektionen nachgewiesen. Wie ein Behördenvertreter mitteilte, würden die Migranten nun in einem Flüchtlingslager im Dschungel nahe der Grenze zu Kolumbien festgehalten. Das Flüchtlingslager La Penita ist allerdings nur für 200 Menschen ausgelegt.

Bei insgesamt 17 der Migranten sei eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen worden, sagte der Behördenvertreter. Die Infizierten seien schon aus dem Flüchtlingslager weggebracht worden. Panama registriert aktuell knapp 4300 Infektions- und 120 Todesfälle durch das Coronavirus. Migranten werden inmitten der Krise an drei provisorischen Grenzposten von Regierungsbehörden, dem UN-Hilfswerk Unicef sowie dem Roten Kreuz versorgt.

Coronavirus: Virologe aus Wuhan dementiert amerikanische Vorwürfe

Update vom 19. April, 11.01 Uhr: Am Vortag wurde bekannt, dass eine Studie der University of Cambridge nahelegt, das Coronavirus sei nicht im Dezember in Wuhan, sondern möglicherweise bereits Mitte September in einem südlicheren Teil Chinas entstanden. Und auch in den USA gibt es immer mehr Zweifel an der bisherigen Theorie, das Virus sei auf einem Wildtiermarkt in Wuhan entstanden. Stattdessen untersuchen US-Geheimdienste, ob es seinen Ursprung in einem Bio-Labor in der Nähe von Wuhan hat.

Der Leiter der betroffenen Forschungseinrichtung, Yuan Zhiming vom Institut für Virologe in Wuhan, hat diese Vorwürfe nun entschieden zurückgewiesen. Doch die USA sind mit ihrem Misstrauen gegenüber China, was den Ursprung und Umgang mit Corona betrifft, nicht alleine. Australien hat nun eine unabhängige Untersuchung des weltweiten Umgangs mit der Corona-Pandemie gefordert. Die dortige Regierung wolle Details über den Ursprung des Virus, den Umfang der Pandemie und die Transparenz bei der Informationsweitergabe.

Coronavirus: Australien fordert Überprüfung der WHO und der Regierung in China

Auch das Vorgehen der Weltgesundheitsorganisation WHO müsse auf den Prüfstand, sagte Außenministerin Marise Payne dem öffentlich-rechtlichen Sender ABC am Sonntag. Zudem müsse auch das Krisenmanagement der Regierung in Peking zu Beginn des Ausbruchs untersucht werden.

Unterdessen hat Israel am Sonntag mehrere Regeln zum Schutz vor Corona gelockert. Die dortige Regierung hatte den von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angekündigten Schritt in der Nacht gebilligt. Anstatt bislang nur 15 Prozent dürfen nun 30 Prozent der Angestellten wieder zurück an ihren Arbeitsplatz kommen. Allerdings nur unter Einhaltung strenger Hygieneregeln. Verstößt man gegen die Maskenpflicht, droht ein Strafgeld von umgerechnet 50 Euro.

Update vom 18. April, 16.47 Uhr: Die Cookinseln im Südpazifik haben sich offiziell zu einem coronafreien Gebiet erklärt. Es seien keine Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bekannt, und alle 900 Tests seien bislang negativ ausgefallen, teilte das Büro von Premierminister Henry Puna am Freitag (Ortszeit) mit.

Coronavirus: Ursprung nicht in Wuhan - erster Fall Monate früher? Cambridge-Studie überrascht

Update vom 18. April, 12.20 Uhr: Es wäre die Wende im aktuellen Konflikt Chinas um die Verantwortung für den Coronavirus-Ausbruch. Die Pandemie soll ihren Ursprung im chinesischen Wuhan genommen haben, da dort im Dezember Fälle einer bis dahin unbekannten Lungenkrankheit registriert wurden. Die University of Cambridge veröffentlichte nun die Ergebnisse einer Studie, welche ein überraschendes Ergebnis aufzeigte. So soll der erste Fall bereits am 13. September aufgetreten sein - drei Monate früher als bislang angenommen. In der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ wurde dies nun veröffentlicht.

Peter Forster, Leiter des internationalen Studienteams, stellte die Ergebnisse der Forschung vor. „Das Virus ist möglicherweise vor Monaten in seine endgültige, für den Menschen wirksame Form mutiert. Es blieb dann aber mehrere Monate in einer Fledermaus oder einem anderen Tier oder sogar einem Menschen, ohne andere Personen zu infizieren. Zwischen dem 13. September und 7. Dezember begann sich das Coronavirus dann zu verbreiten, immer mehr Menschen wurden infiziert.“ Der eigentliche Ursprung wird laut Forschern in einem südlicheren Teil Chinas vermutet. „Wenn ich auf eine Antwort gedrängt werde, würde ich sagen, dass die ursprüngliche Verbreitung eher in Südchina als in Wuhan begann“, meint Forster.

Im Rahmen der Studie wurden Virusstämme mithilfe eines Algorithmus, der die Bewegung von Organismen durch Mutation ihrer Gene abbilden kann, analysiert. Die Forscher fanden hunderte Mutationen, was bedeutet, dass sich das Virus wohl jahrelang in Wirtstieren verbreitete und schließlich auch Menschen infizierte. Endgültige Beweise hat das Forscher-Team jedoch nicht. „Dafür benötigt es die Analyse von mehr Fledermäusen, möglicherweise anderen potenziellen Wirtstieren, und konservierten Gewebeproben in chinesischen Krankenhäusern, die zwischen September und Dezember gelagert wurden“, so Studienleiter Forster.

In Italien denkt man unterdessen über die Lockerung der Corona-Maßnahmen nach. Das droht Italien zu spalten.*

Coronavirus: Lockerungen treten im Iran in Kraft - die Bevölkerung bleibt zu Hause

Update vom 18. April, 11.25 Uhr: Obgleich die Bevölkerung des Irans skeptisch reagierte, hielt die Iran an den geplanten Lockerungen der Beschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus* fest. So wurden am Samstag in Teheran die Regeln entkrampft: Erste Geschäfte öffneten und viele Wirtschaftszweige nahmen die Arbeit wieder auf, trotzdem kehrte keine Normalität in der Hauptstadt ein.

Die Mehrheit der Geschäfte blieb in weiten Teilen der Stadt leer, viele Iraner zogen es vor, zu Hause zu bleiben, um sich nicht mit dem Coronavirus* anzustecken. Die Straßen waren etwas voller, jedoch kam der Verkehr ohne den ansonsten üblichen Stau aus. Das empfohlene Abstandhalten wird weitestgehend eingehalten, auch in Verkehrsmitteln. Die meisten Menschen tragen Schutzmasken und Plastikhandschuhe.

Die Kontaktbeschränkung wurde in einigen Behörden jedoch nicht eingehalten, was zu wütenden Protesten seitens der Beamten sowie der Antragsteller führte.

Coronavirus: China weist Vorwürfe zurück - Singapur mit Rekord-Anstieg

Update vom 18. April, 10.55 Uhr: Das Gesundheitsministerium von Singapur meldete eine Rekordzahl von 942 neuen Coronainfektionen, was den bisher höchsten Anstieg bedeutet. Besonders Sammelunterkünfte für Gastarbeiter sind Sammelbecken für das neuartige Virus. Unter den Menschen mit Staatsangehörigkeit Singapurs und denjenigen, die hier ihren dauerhaften Wohnsitz haben, gibt es lediglich 14 neue Fälle. Bisher sind laut Spiegel Online insgesamt 5992 Coronavirus-Infektionen gemeldet worden, der Johns-Hopkins-Universität zufolge verstarben elf Personen an den Folgen des Virus.

Update vom 17. April, 21.55 Uhr:Trotz weltweiter Maßnahmen gegen das neue Coronavirus sind nach Daten von US-Forschern inzwischen mehr als 150.000 damit infizierte Menschen gestorben. Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen lag der Johns-Hopkins-Universität zufolge am Freitagabend (21.30 Uhr MESZ) bei mehr als 2,2 Millionen. Das bis vor gut drei Monaten praktisch noch völlig unbekannte Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen.

Die meisten Todesfälle infolge der Coronavirus-Pandemie gab es der Hochschule in Baltimore zufolge bislang in den USA (rund 34.000), Italien (23.000), Spanien (19.000), gefolgt von Frankreich und Großbritannien.

Coronavirus: China weist Vorwürfe zurück - Myanmar entlässt riesige Zahl Gefangener

Erstmeldung vom 17. April: Peking - Die akute Welle der Corona-Infektionen und -Todesfälle scheint sich in Europa und den USA etwas zu beruhigen und die strengen Auflagen in weiten Teilen Chinas sind gelockert. Nun ist offenbar für die Politik die Zeit gekommen, sich verstärkt mit der Entstehung und Verbreitung des Virus auseinanderzusetzen - und auch Kritik an China zu üben.

Zwei Vorwürfe werden immer lauter: Erstens habe China die wahren Zahlen* und Fakten* zur Dimension des Virus verschleiert. Zweitens sei die Übertragung des Virus durch Tiere* auf Menschen möglicherweise nicht auf dem Wildtiermarkt in Wuhan, sondern in einem Labor in Wuhan passiert, wo an infizierten Fledermäusen geforscht wurde.

Dass gleichzeitig mit der WHO die größte internationale Gesundheitsorganisation ins Fadenkreuz gerät, stellt womöglich die Weichen für die nächsten Wochen: Wie wird die internationale Gemeinschaft zusammenarbeiten, um der Krise Herr zu werden? Wo werden sich Alleingänge zeigen, wo neue Formen der Zusammenarbeit?

Coronavirus: China weist die Vorwürfe zurück

"Es hat nie eine Vertuschung gegeben, und wir werden nie eine Vertuschung zulassen", versicherte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, in Peking angesichts der Vorwürfe mehrerer westlicher Staaten. Nach Donald Trumps Vorstoß hatten auch Frankreich und Großbritannien Kritik geübt. Kritische Worte kamen auch von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

Besorgniserregend seien vor allem die überraschend nach oben korrigierten Todeszahlen, erklärte er. Es handele sich um eine "verantwortungsvolle Korrektur" auf Grundlage von "Fakten", schrieb die chinesische Global Times, ein Propaganda-Blatt der Regierung, zu den Vorwürfen.

Coronavirus: Myanmar entlässt 24.000 Gefangene

In Myanmar wurden unterdessen fast 25.000 Gefangene vorzeitig entlassen. Die Amnestie fällt auf das burmesische Neujahrsfest, zu dem traditionell immer politische Gefangene entlassen werden, aber auch humanitäre Gründe und schwierige Schutzmaßnahmen* in überfüllten Gefängnisse scheinen eine Rolle zu spielen.

Early reports from SE Asia indicate that newsman Ross Dunkley (and my former boss in Vietnam) has been released from Burmese prison as part of a mass amnesty including nearly 25,000 prisoners. https://t.co/MoxSobDaWA — TimKarr (@TimKarr) April 17, 2020

Gute Nachrichten teilt auch das thailändische Umweltministerium mit: Die Strände würden sich erholen. Das Meer sei sichtbar klarer geworden, sogar Korallen könnten sich erholen. „In Krisen liegt immer eine Chance“, erklärte Umweltminister Warawut Silpa-archa am Freitag.

