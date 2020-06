Neue Vorwürfe gegen China - Forscher sehen Indiz für Corona-Ausbruch bereits im August

Studie wirft aber Fragen auf

Mit ungewöhnlichen Methoden wollen US-Forscher beweisen, dass das Coronavirus schon Monate früher in Wuhan ausgebrochen ist, lange bevor China die Epidemie bekannt machte.

Seit Wochen streiten sich die vor allem die USA und Peking, ob China die Gefahr durch das Coronavirus zu spät bekannt gemacht hat.

zu spät bekannt gemacht hat. US-Forscher wollen nun neue Beweise gefunden haben, dass das Coronavirus schon ab August in Wuhan kursierte.

Coronavirus in Wuhan: Hinweise auf einen Ausbruch schon im August 2019

Dafür haben sie zu ungewöhnlichen Methoden gegriffen - die dementsprechend zweifelhaft sind. Als Anhaltspunkte haben sie die Parkplatzsituation der Krankenhäuser in Wuhan per Satellitenbild analysiert. Parallel dazu haben sie das chinesische Suchvolumen im Internet zu „Durchfall“ und „Husten“, zwei der wichtigsten Symptome einer Covid-19-Erkrankung, in den letzten Monaten analysiert und ihre Erkenntnisse zur Begutachtung durch Fachkollegen auf dem Pre-Print-Server der Harvard-Universität veröffentlicht.

Die Untersuchung per Satellit ist möglich, weil kommerzielle Anbieter darüber sehr genaue Bilder der Erdoberfläche liefern, auf denen selbst siebzig Zentimeter kleine Gegenstände zu erkennen sind. Zu dieser Methode hätten die Forscher gegriffen, erklären sie, weil sie in anderen Studien in Lateinamerika bereits festgestellt hätten, dass bei jeder Grippewelle die Parkplätze der Krankenhäuser im Mittelwert deutlich mehr ausgelastet seien.

Coronavirus in Wuhan: Forscher zählen Autos auf Satellitenbildern

Selbiges Phänomen wollen sie auch in Wuhan beobachtet haben und zwar schon ab August. Während nach chinesischen Angaben das Virus erst ab Dezember seinen Ritt um die Welt antrat. Auf Twitter teilt der Anbieter der Satellitenfotos, RS Metrics ein Bild aus der Studie, rot markiert sind die parkenden Autos bei einem Krankenhaus in Wuhan darauf deutlich zu erkennen.

As featured on @ABC and @GMA, @RSMetrics partnered w/ @BostonChildrens to measure #hospitaltraffic in #Wuhan China from Jan 2018 to May 2020. Spikes at major hospitals occurred in the Sept-Dec 2019 4 months before the #Coronavirus outbreak #Covid19

Sales@rsmetrics.com pic.twitter.com/b5Jh8ljEuf — RS Metrics (@RSMetrics) June 8, 2020

Eine andere Userin teilt bei dem Online-Dienst ein Foto aus der Studie mit Vorher-Nachher-Vergleich:

Harvard Medical School research looking at satellite images found that # of cars parked at major #Wuhan hospitals at points last autumn was much higher than preceding yr, suggesting #coronavirus outbreak may have started much earlier previously thought https://t.co/4u8wADZCvF — Sophia Yan (@sophia_yan) June 9, 2020

Die Satellitenbilder sind aber zugleich die Schwäche der Studie. Die Forscher haben nur auf wenige Aufnahmen zurückgegriffen - oder konnten nur auf wenige zurückgreifen. Die Aufnahmen kommerzieller Anbieter sind teuer und damit rar. Und auch nicht immer möglich, etwa, wenn Wolken die Erdoberfläche verdecken. Aber auch auf den Zeitpunkt der jeweiligen Aufnahmen geben die Forscher keine Hinweise. Dabei wäre genau das wichtig.

Im Gespräch mit spiegel.de betont der Direktor des Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stefan Dech, dass Satellitenfotos Momentaufnahmen seien.

Corona-Pandemie: US-Studie über Satellitenbilder steht in der Kritik

„Man muss sicherstellen, dass man weiß, was im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt passiert, an dem die Bilder gemacht werden", sagte er. Vor, während und nach einer Mittagspause sehe der Parkplatz womöglich ganz anders aus. Das Gleiche gelte für die Besuchszeit. Tatsächlich ist die Streuung bei der Zahl der Autos auf den aber Bildern hoch.

Auch an anderen Stellen wird versucht, den Ausbruch der Corona-Pandemie zu rekonstruieren und es werden dafür Indizien gesammelt. So will die South China Morning Post Unterlagen vorliegen haben, aus denen hervorgeht, dass der erste definitiv mit Covid-19 infizierte Patient am 17. November festgestellt wurde.

Video: Britischer Geheimdienst vermutet Ursprung von Covid-19 in chinesischem Labor

Für etwaige Pandemien in der Zukunft schlagen Angela Merkel, Emmanuel Macron und vier weitere Regierungschefs Alarm. In Deutschland lag der Reproduktionswert unterdessen in den vergangenen drei Tagen wieder über der kritischen Marke von 1 - Experten warnen vor einer zweiten Welle.

