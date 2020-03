Coronavirus: China mit Hammer-Meldung! Zahl der Infizierten sinkt enorm

Alle Infos zur Ausbreitung

Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 liegt nun bei über 110.000. Positive Entwicklungen gibt es dennoch aus den besonders betroffenen Regionen China und Südkorea.

Die Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 steigen weltweit weiter an.

steigen weltweit weiter an. Besonders betroffen sind neben China auch Südkorea und der Iran .

auch und der . Weltweit haben sich ca. 110.000 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

Update, 14.15 Uhr: Während die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen weltweit steigt, könnte sich die Situation im zuerst betroffenen Land China mittlerweile stabilisiert haben. Wie Chinas Staatschef Xi Jinping nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag erklärte, sei die Lage mittlerweile „im Wesentlichen eingedämmt“. Demnach steige die Zahl der Neuinfektionen in der stark betroffenen Provinz Hubei mittlerweile langsamer, das Blatt habe „sich gewendet“.

Wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf lokale Behörden weiter erklärt, sollen nun die Restriktionen gelockert werden. Gesunde Menschen dürften demnach innerhalb der Provinz wieder reisen.

Coronavirus im Iran: Zahl der Infizierten und Todesopfer steigt weiter an

Update, 12.15 Uhr: Im Iran ist die Zahl der Coronavirus-Toten und -Infizierten erneut drastisch gestiegen. Binnen eines Tages habe sich die Zahl der Toten von 237 auf 291 erhöht, sagte Ministeriumssprecher Kianush Dschahanpur am Dienstag in Teheran. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen im Land steigt auf 8042 - 881 mehr als am Vortag. Die meisten Infektionen gab es erneut in der Hauptstadt Teheran wo sich nachweislich über 2100 Menschen mit dem Coronavirus* Sars-CoV-2 infiziert haben. Gleichzeitig seien 2731 Patienten geheilt aus den Krankenhäusern entlassen worden, so der Sprecher.

Österreich ergreift im Kampf gegen das Coronavirus drastische Maßnahmen. Nach einer Reisewarnung für ganz Italien will die Regierung die Einreise aus dem Nachbarland weitgehend stoppen.

Coronavirus: Touristen müssen Israel verlassen

Update, 11.35 Uhr: Nach Verschärfungen der Einreisebestimmungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus müssen Touristen Israel nun binnen weniger Tage verlassen. „Touristen, die sich in Israel aufhalten, wird Zeit gegeben, in den nächsten Tagen auf geordnete Weise auszureisen“, hieß es in einer Stellungnahme des Gesundheitsministeriums. Ein genaues Datum wurde nicht genannt.

Sollten Touristen vorher Krankheitssymptome aufweisen, müssten sie sich sofort beim Rettungsdienst melden, hieß es weiter. Ansonsten sollten sie Hygieneregeln befolgen, Menschenansammlungen meiden und ihre Reiseroute in Israel dokumentieren. Eine Rückkehr nach Ausreise* in Nachbarländer sei nicht möglich.

Coronavirus: China mit Hammer-Meldung! Zahl der Infizierten sinkt enorm

Update vom 10. März, 6.53 Uhr: Erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Epidemie ist Chinas Staatschef Xi Jinping in die Millionenmetropole Wuhan gereist, von welcher der Erreger seinen Ausgang genommen hatte. Xi traf am Dienstag mit dem Flugzeug zu der unangekündigten Visite in der Hauptstadt der Provinz Hubei ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Er wolle dort im Laufe des Tages die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie inspizieren.

Geplant waren den Angaben zufolge Treffen des Staatschefs mit Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Patienten und Einwohnern sowie mit Mitgliedern von Militärs und Polizei. Der Besuch war ein weiteres Anzeichen dafür, dass die chinesische Staatsführung offenbar glaubt, die Epidemie inzwischen unter Kontrolle gebracht zu haben.

Coronavirus: Hoffnungsschimmer aus China? Niedrigste Zahl von Neuinfektionen gemeldet

Die bisherigen Abschottungsmaßnahmen scheinen Wirkung gezeigt zu haben, denn die Zahlen der Neuinfektionen in China zeigen schon seit einer Weile einen Abwärtstrend. Am Dienstag gab die Regierung nur 19 landesweit neu bestätigte Ansteckungsfälle seit dem Vortag bekannt. Dies war die niedrigste Zahl von Neuinfektionen, seit die Regierung am 21. Januar mit der Veröffentlichung der täglichen Bilanzen zum Coronavirus begonnen hatte.

Mehr als 80.750 Menschen haben sich in China nach den offiziellen Statistiken mit dem Coronavirus angesteckt, die amtliche Zahl der dortigen Todesopfer lag am Dienstag bei 3136. Die meisten der nach Ausbruch des Erregers in Wuhan eingerichteten 16 provisorischen Krankenhäuser wurden laut Xinhua aber inzwischen wieder geschlossen.

Coronavirus: Erster Infizierter in der Mongolei

Das Nachbarland Mongolei meldete unterdessen seinen ersten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Dabei handelt es sich nach Regierungsangaben um einen Franzosen, der in dem Land für ein Energieunternehmen arbeitet. Für sechs Tage wurde in allen Städten der Mongolei die Ein- und Ausreise verboten. Bereits vor dem jetzigen Auftreten des ersten bekannten Corona-Falles im Land hatte die Mongolei ihre Grenzen zu China geschlossen.

ARD-Frau meldet zur Coronavirus-Krise: Iran entlässt 90.000 Häftlinge

Update 15.09 Uhr: Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 hat auch an der Börse zu großen Einbußen geführt. Der Handel an der Wall Street wurde wegen eines Kurssturzes kurzzeitig ausgesetzt.

Update 13.01 Uhr: Aufgrund der Maßnahmen der nordkoreanischen Regierung gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 hat die Bundesregierung die deutsche Botschaft in Pjöngjang vorübergehend geschlossen. Nordkorea habe sämtliche Flug- und Zugverbindungen eingestellt und Ausländer unter Zwangsquarantäne genommen. Ein "normaler Dienstbetrieb der Botschaft" sei aufgrund der "unverhältnismäßigen" Anti-Epidemie-Maßnahmen der nordkoreanischen Regierung nicht mehr möglich gewesen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin.

Die Mitarbeiter der Botschaft wurden am Montagmorgen über das russische Wladiwostok ausgeflogen. Nordkorea hat bisher noch keinen Fall einer Sars-CoV-2-Infektion gemeldet.

Update 12.51 Uhr: Der ebenfalls sehr stark von Sars-CoV-2 betroffene Iran hat nun weitere Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus* zu bekämpfen. Wie Natalie Amiri, die ARD-Korrespondentin in Teheran berichtet, hat die Regierung beschlossen, 90.000 Gefangene freizulassen, um sie vor dem Virus zu schützen. Im Iran gibt es derzeit 7.161 registrierte Fälle von Covid-19. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 237.

#Iran entlässt 90.000 Gefangene um sie vor #coronavirus zu schützen. Politische Gefangene werden meinen Informationen nach nicht entlassen. Zahl der Coronainfizierten im Iran erreicht heute 7161, 237 Tote, davon 43 im letzten 24 Std. (Offizielle Zahlen). https://t.co/70xJSKb4Ye — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) March 9, 2020

Coronavirus: Neuinfektionen in China gehen zurück - über 100.000 Fälle weltweit

Originalmeldung vom 9. März 2020:

Gute Nachrichten in Sachen Covid-19 kommen am Montag aus der Volksrepublik China. Die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen mit Sars-CoV-2* ist auf dem niedrigsten Stand seit dem Beginn der Veröffentlichung der Zahlen im Januar gesunken. Innerhalb eines Tages konnten auf dem chinesischen Festland „lediglich“ 40 neue Ansteckungsfälle nachgewiesen werden, wie der Gesundheitsausschuss der Regierung in Peking berichtet.

Coronavirus in China: Zahl der Neuinfektion auf niedrigstem Stand seit Januar

Damit liegt die Zahl der Infizierten in China zwar bei über 80.000, der Rückgang der Neuinfektion ist dennoch ein gutes Zeichen. Die meisten der neuen Fälle wurden in der zentralchinesischen Provinz Hubei registriert, wo das Virus erstmals aufgetreten war*. Die Provinz, in der auch die durch Covid-19 bekannte Stadt Wuhan liegt, wurde Ende Januar durch die chinesische Regierung weitestgehend von der Außenwelt abgeriegelt, um die Ausbreitung vonSars-CoV-2 zu verlangsamen. Weltweit liegt die Zahl der Infizierten bei über 110.000. Die Suche nach einem möglichen Impfstoff* wird wohl noch länger dauern.

In Hubei wurde auch der Großteil der 22 neuen Todesfälle registriert. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf dem chinesischen Festland auf 3.119, was etwa 80 Prozent der weltweiten durch Sars-CoV-2 verursachten Todesfälle* entspricht. Auch hier setzt sich jedoch der Abwärtstrend der vergangenen Tage fort. Elf der 16 Krankenhäuser, die provisorisch in Wuhan eingerichtet wurden, konnten mittlerweile wieder geschlossen werden und die Zahl der genesenen Patienten stieg alleine in der Provinzhauptstadt auf über 31.000.

Coronavirus: Abschottung von Hubei vor dem Ende? Zahlen auch in Südkorea rückläufig

Aufgrund dieser Entwicklungen hat ein chinesischer Regierungsvertreter angedeutet, dass die Abriegelung der Provinz in Zentralchina schon bald beendet werden könnte. Von den Maßnahmen der Regierung sind ca. 56 Millionen Menschen betroffen.

Rückläufige Zahlen in Bezug auf Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 werden darüber hinaus auch aus Südkorea gemeldet, wo hinter China die zweitmeisten Infektionsfälle registriert wurden. Dort kam es seit Sonntag zu 248 Ansteckungsfällen, was der niedrigste Wert seit zwei Wochen war. Insgesamt haben sich in Südkorea über 7400 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt bei 51.

Weniger gute Nachrichten kommen in den letzten Tagen aus Italien, wo sich die Lage bezüglich Sars-CoV-2 zuspitzt.

