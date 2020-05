Coronavirus weltweit: China reagiert auf Vertuschungsvorwürfe - Zahl der Toten in Brasilien erreicht neues Ausmaß

Alle Neuigkeiten im News-Ticker

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien immer weiter aus. Indes reagiert Chinas Präsident auf die Vertuschungsvorwürfe der USA. Alle Neuigkeiten finden Sie im News-Ticker.

Die Vorwürfe hinsichtlich der Vertuschung des Ausbruchs der Coronavirus*-Pandemie hat Chinas Präsident am Montag zurückgewiesen (siehe Update vom 18. Mai).

Indes hat China eine Milliardenhilfe zur Unterstützung ärmerer Länder angekündigt.

eine Milliardenhilfe zur Unterstützung ärmerer Länder angekündigt. In Brasilien spitzt sich die Lage weiter zu (siehe Update vom 19. Mai, 10.20 Uhr).

Update vom 19. Mai, 10.20 Uhr: Brasilien erreicht neue Höchstwerte in der Zahl der

Coronavirus-Infektionen. Das mit 210 Millionen Einwohnern größte Land in Lateinamerika hat demnach 255.368 Coronavirus-Infektionen zu vermeldet. Die Angabe beruht auf den Zahlen der Johns-Hopkins-Universtität (Stand 19. Mai, 10.26 Uhr). Damit hat Brasilien Großbritannien in der Zahl der Infizierten überholt (247.709) und folgt als Land mit der drittgrößten Zahl an Coronavirus-Infizierten auf die USA (1.508.957) und Russland (290.678) 16.853 Menschen sind bisher in Brasilien nach einer Infektion mit dem

Coronavirus gestorben. Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das Land mit kontinentalen Ausmaßen damit bei der Zahl der Todesopfer weiter auf Platz sechs. Die Dunkelziffer der Infizierten dürfte in Brasilien weit höher liegen. Grund dafür sind fehlende Tests und noch nicht ausgewertete Laborergebnisse.

Chile meldet derweil, dass sich vier Minister sowie rund die Hälfte der Senatoren in Corona-Quarantäne begeben. Die Politiker hatten direkten Kontakt zu drei Parlamentariern gehabt, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, wie am Montag aus offiziellen Quellen in der Hauptstadt Santiago mitgeteilt wurde. In die häusliche Isolation begeben mussten sich die Minister für Finanzen, Inneres, Soziales sowie der Stabschef im Präsidialamt, der ebenfalls Ministerrang hat. Seit dem Wochenende stellten sich zudem mehr als 20 der 50 Mitglieder des Senats unter Quarantäne.

Coronavirus weltweit: China reagiert auf Vertuschungsvorwürfe

Ursprungsartikel vom 18. Mai:

Peking - Die Vertuschungsvorwürfe der USA gegen China, in dessen Metropole Wuhan das Coronavirus* Sars-CoV-2 ausgebrochen war, stehen immer wieder im Fokus. Nun kündigte China eine Milliardenhilfe an und weist die Vertuschungsvorwürfe von sich ab.

Coronavirus weltweit: China kündigt Milliardenhilfe für ärmere Länder an

China stelle zwei Milliarden Dollar (1,85 Mrd Euro) für ärmere Länder über zwei Jahre zur Verfügung. Das kündigte Präsident Xi Jinping am Montag zum Auftakt der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an. „Solidarität und Zusammenarbeit sind die stärksten Waffen, um das Virus zu besiegen“, sagte er nach der UN-Übersetzung in einem Video, das zum Auftakt der virtuellen Sitzung gezeigt wurde. Er rief auch zu mehr finanzieller Unterstützung der WHO auf. Die USA hatten ihre Beiträge eingefroren, weil sie der WHO vorwerfen, zu sehr auf China vertraut und deshalb zu spät auf die Corona-Pandemie reagiert zu haben.

Coronavirus: China verteidigt sich gegen Vertuschungsvorwürfe

Auch verteidigte Xi sein Land gegen die Vorwürfe in der Corona*-Pandemie. So habe China mit Offenheit und Transparenz auf den Ausbruch reagiert und die internationale Gemeinschaft so früh wie möglich informiert und rechtzeitig Daten des Erregers Sars-CoV-2 weitergeleitet, betonte er.

Damit reagierte Xi auf die Kritik vor allem aus den USA, die China eine Vertuschung des Ausbruches vorwerfen. Die US-Regierung - der größte Beitragszahler der WHO - wirft der UN-Organisation vor, sich zum Sprachrohr Chinas gemacht und bei der Verschleierung des Ausbruchs geholfen zu haben.

Coronavirus weltweit: Brasilien entwickelt sich mehr und mehr zum Hotspot

In Brasilien spitzt sich die Lage indes immer weiter zu. Das Land entwickelt sich langsam aber sicher immer mehr zum Corona-Hotspot.

Inzwischen wurden mehr als 240.000 Infektionen registriert, etwa 16.000 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 verstorben, wie die Zeitung „Estado de São Paulo“ am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete. Damit hat Brasilien Italien und Spanien hinsichtlich der Zahl der Infizierten* überholt.

Dennoch weist Präsident Jair Bolsonaro weiterhin alle Schutzmaßnahmen zurück und verharmlost die Pandemie als „kleine Grippe“. Zuletzt hatte er sich entgegen der Corona-Schutzmaßnahmen* von hunderten Anhängern feiern lassen.

Indes wird weltweit die Forschung nach einem Medikament und einem Impfstoff vorangetrieben.

