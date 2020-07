Corona-Übertragung doch nicht über Aerosole? Harvard-Forscher liefern mit Meta-Analyse neue Erkenntnisse

Rätsel um Ansteckungswege

Weltweit warnen Forscher, dass sich das Coronavirus auch über die Atemluft überträgt. Forscher der Universität Harvard bringen die Erkenntnis nun mit einer Meta-Analyse ins Wanken.

Bislang galten Aerosole als ein Übertragungsweg des Coronavirus.

Weltweit forderten Forscher, dass die Schutzmaßnahmen entsprechend angepasst werden.

Forscher aus Harvard bringen die bisherigen Erkenntnisse mit einer Meta-Analyse ins Wanken.

Wie das Coronavirus genau übertragen wird, war zu Beginn der Pandemie eher unklar. Zunächst dachten Experten hauptsächlich an die Tröpfcheninfektion als Ansteckungsweg. Zu dieser kann es kommen, wenn Menschen Husten oder Niesen. Die bis zu einem Millimeter großen Tröpfchen sind recht schwer und fallen spätestens zwei Meter von der infizierten Person entfernt zu Boden.

Doch nach und nach wurde auch der Infektionsweg über Aerosole bekannt. Kurz gesagt bedeutet es, dass das Virus auch über Atem- und Sprechluft übertragen werden kann. Knapp 240 Experten weltweit halten diese Art der Übertragung für sehr relevant. Sie fordern, dass die Schutzmaßnahmen entsprechend angepasst werden. Denn Stoffmasken und ein Abstand von 1,50 Meter würden in diesem Fall nur bedingt helfen. In einem offenen Brief baten sie Gesundheitsbehörden und die Weltgesundheitsorganisation, Aerosole als Übertragsungsweg des Coronavirus anzuerkennen.

Corona-Übertragung: Harvard-Forscher mit neuen Erkenntnissen

Forscher der Harvard Medical School, unter anderem der Infektiologe Michael Klompas, haben die bisherigen Erkenntnisse in einer Meta-Analyse erneut untersucht. Das bedeutet, sie haben die bisherigen Studienergebnisse neu bewertet und analysiert.

Ihr Ergebnis, das sie im "Journal of the American Medical Association" veröffentlicht haben: Dass Coronavirus*-Aerosole in der Luft nachgewiesen werden konnten, ist noch kein Beleg dafür, dass sie zu einer Ansteckung führen. Vielmehr widersprächen Daten in Bezug auf Infektionsraten sogar der These, dass das Virus auch über Atemluft übertragbar sein. „Trotz der diesbezüglich experimentellen Daten sind die Infektionsraten in der Bevölkerung und die Übertragung innerhalb von Gruppen im Alltag nur schwer mit einer aerosolbasierten Ansteckung über größere Distanzen zu vereinbaren“, so die Studie.

Denn die Reproduktionszahl von Sars-CoV-2* lag ohne Schutzmaßnahmen bei 2,5. Das bedeutet, dass 10 Infizierte 25 weitere Menschen anstecken. „Dies entspricht mehr der Grippe als Viren, die sich bekanntermaßen über die Luft verbreiten, wie etwa Masern mit einer Reproduktionszahl von 18“, schreiben die Forscher. „Entweder ist die für eine Infektion nötige Menge an Sars-CoV-2 viel größer als bei Masern, oder Aerosole sind nicht der dominante Übertragungsweg.“

Auch, dass nur etwa fünf Prozent der engen Kontaktpersonen von Infizierten sich mit dem Coronavirus anstecken und dass die Wahrscheinlichkeit von der Dauer und Intensität des Kontakts abhängt, sprächen gegen den Übertragungsweg der Aerosole. Super-Spreading-Fälle, die in Medien große Beachtung erhalten, etwa Chöre, Restaurants oder Großraumbüros, seien eher selten.

Dass ihre Einwände die Übertragung durch Aerosole nicht völlig widerlegen, geben die Forscher zu. Besonders auf schlecht belüftete Räumlichkeiten weisen sie hin, da sich dort die eigentlich nicht ansteckenden Aerosole ansammeln können. Anderenfalls jedoch bewerten die Wissenschaftler den Mindestabstand von 1,5 Metern und das Tragen von Mund-Nasen-Masken für ausreichend. *Merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

