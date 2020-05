Angst vor zweiter Welle: Südkorea verschärft Corona-Beschränkungen wieder

Lage international

Südkorea verzeichnet einen deutlichen Anstieg bei neuen Corona-Fällen und nimmt Lockerungen zurück. In Chile überlebt eine 111-jährige Frau die Infektionen. Der Ticker.

Coronavirus-Pandemie *: Mehr als 5 Millionen Menschen weltweit infiziert: die bisherigen Entwicklungen im alten Ticker

*: Mehr als 5 Millionen Menschen weltweit infiziert: die bisherigen Entwicklungen im alten Ticker Schweden verzeichnet Negativrekord bei den Todesopfern durch das Coronavirus*

China will nach Corona-Krise Gesundheit der Bürger überwachen

+++14.40 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea ist derzeit alarmierend hoch. Das Land nimmt daraufhin viele Lockerungen zurück und verschäft die Corona-Beschränkungen wieder. In der Hauptstadt Seoul werden öffentliche Einrichtungen, die zwischenzeitlich geöffnet waren, nun erneut geschlossen. Dazu zählen Museen und Parks, aber auch Restaurants und Bars sollen die Bürgerinnen und Bürger fortan meiden. Der Gesundheitsminister Park Neung Hoo bezeichnete die nächsten zwei Wochen als „sehr kritisch“. Sollte die Zahl der Neuinfektionen in den nächsten Tagen nicht zurückgehen, werde die Regierung wieder strikte Abstandsregeln einführen, so Park.

Viele Neuinfektionen: Südkorea zieht Beschränkungen wieder an

Am Donnerstag meldeten die Behörden in Südkorea 79 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Einen derartigen Anstieg habe es seit Anfang April nicht mehr gegeben. Insgesamt haben sich damit 11 344 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Dank schneller Rückverfolgung und vielen Tests gelang es Südkorea zu Beginn der Corona-Pandemie die Infektionen größtenteils in Schach zu halten. Und das, obwohl es damals das nach China am zweitstärksten betroffene Land war. Südkoreas Umgang mit dem Virus wurde daher vielerorts als vorbildhaft gelobt.

Coronavirus überlebt: 111-jährige Frau ist älteste geheilte Person in Chile

Update vom Donnerstag, 28.05.20, 13.34 Uhr: Gerade für ältere Menschen gilt eine Infektion mit dem Coronavirus als besonders gefährlich. Doch zum Glück geht auch für sie die Krankheit manchmal glimpflich aus. In Chile hat eine 111-jährige Frau ihre Infektion überlebt und zeigt nun keinerlei Symptome mehr. Juana Zúñiga war eine von 25 Infizierten in einem Altenheim in der Hauptstadt Santiago de Chile, so die Mitteilung des Nationalen Diensts für ältere Menschen. Die Krankheit sei bei ihr verhältnismäßig gut verlaufen, sie hatte unter chronischen Atemwegsproblemen gelitten, war aber sonst in guter Verfassung. Zúñiga wurde zunächst auf der Intensivstation behandelt und gilt seit dem 10. Mai als geheilt. Laut ihrer Heimleiterin Maria Paz Sordo sei es schwierig gewesen, die Zúñiga aus ihrer gewohnten Umgebung zu holen.

Gracias a las medidas adoptadas en los hogares de mayores y el esfuerzo y cariño de los cuidadores podemos contar la historia de Juana Zúñiga, adulta mayor de 111 años del Hogar Italiano que logró superar el #Covid19. Mira la historia https://t.co/TW3HAqbqlt pic.twitter.com/G3JNX0ehfG — SENAMA (@SENAMAGOB) May 27, 2020

Der Fall ist ein Glück im Unglück, denn Chile verzeichnet nach Brasilien und Peru, die drittmeisten Corona-Fälle in Lateinamerika. Die Zahl der Infizierten hatte sich am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden um mehr als 4000 auf insgesamt 82.289 Fälle erhöht. Davon sind bisher 841 Menschen gestorben. Die Quarantänemaßnahmen für Santiago sind bis zum 5. Juni verlängert worden.

China nach Corona: Stadt will Gesundheit der Bürger überwachen

Update vom Dienstag, 26.05.2020, 18.20 Uhr: Aktuell sorgen Pläne für eine Gesundheits-App nach der Zeit von Corona in China für Aufregung. Laut Angaben der chinesischen Behörden soll eine App die Gesundheit der Bürger überwachen und bewerten. Eine Bewertung des Nutzers findet dann auf Grundlage von Daten wie Rauch- und Trinkgewohnheiten und sportlichen Aktivitäten auf einer Hundert-Punkte-Skala statt. Neben der Bewertung mit Zahlen erfolgt auch eine visuelle in den Farben gelb, grün und rot. Wer ein Glas Weißwein trinkt, verliert 1,5 Punkte. Wer nachts sieben Stunden schläft, bekommt einen Punkt gutgeschrieben.

Zugriff auf die Daten sollen nach der Corona-Krise den Plänen zufolge auch Wohnungsgesellschaften und Unternehmen haben, die etwa wissen wollen, wie viele Stunden ihre Angestellten durchschnittlich schlafen, wie viele Schritte sie am Tag zurücklegen und ob sie an chronischen Krankheiten leiden. Die App ist den Angaben zufolge noch in der Entwicklungsphase, könnte aber bereits im Juni zur Verfügung stehen. Vieles, etwa wie die Daten genau erhoben werden, ist noch unklar. Die Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Hangzhou, wo unter anderem der Internetriese Alibaba seinen Sitz hat, war eine der ersten Städte, die die App einführte.

Schweden: Sterberate steigt - mehr als 4000 Corona-Todesfälle

+++ 16.44 Uhr: In Schweden sind laut Mitteilung der Gesundheitsbehörde insgesamt 4029 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit ist die Sterberate dort höher als im benachbarten Norwegen. Schweden verzeichnet 40 Todesfälle auf 100 000 Einwohner, in Norwegen sind es lediglich 4,4. Zum Vergleich: In Deutschland sind von 100 000 Bürgerinnen und Bürgern rund 10 Personen an Covid-19 gestorben.

Das auf freiwillige Beschränkungen setzende schwedische Modell sieht im Ergebnis nicht so gut aus, im Vergleich zu den skandinavischen Nachbarn. Schweden hat jetzt fast dieselbe Zahl täglicher Neuerkrankungen und Todesfälle wie wir, mit einem Achtel der Bevölkerung. #Corona pic.twitter.com/Y1t1T7Sph7 — Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) May 25, 2020

Der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell verkündete dennoch positive Neuigkeiten. Die Zahl der Infektionen und Todesfällen in Altersheimen sei gesunken. Die Regierung des skandinavischen Staats hatte seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf Freiwilligkeit der Bürgerinnen und Bürger gesetzt und keine Schließungen oder Verbote auferlegt. Der sogenannte „Sonderweg“ erntete Kritik aus dem In- und Ausland.

Corona-Ausbruch in niederländischem Schlachthof

Update vom Montag, 25.05.2020, 7.15 Uhr: In einem niederländischen Schlachthof in Groenlo unweit der Grenze zu Deutschland sind 147 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Gemeindeverwaltung Oost Gelre am Sonntag mit. Einem Bericht der Lokalzeitung „De Gelderlander“ zufolge leben 79 der Infizierten in Deutschland, 68 in den Niederlanden.

Insgesamt wurden der Gemeindeverwaltung zufolge von den 657 Beschäftigten in dem Betrieb der Schlachthof-Gruppe von 25 Mitarbeiter noch nicht getestet, darüber hinaus fehlten die Daten von fünf Mitarbeitern. Die deutschen Behörden seien informiert worden. Bereits am Freitag hatten die Behörden der Provinz Gelderland im Osten des Landes für 600 Mitarbeiter Heim-Quarantäne angeordnet und den Schlachthof geschlossen.

Türkei erwartet Aufhebung der Reisewarnung

Update, 24.05.2020, 7.16 Uhr: Die türkische Regierung erwartet, dass die Bundesregierung ihre weltweite Reisewarnung wegen Corona noch vor den Sommerferien für die Türkei aufhebt. Die Türkei sei ab Mitte Juni wieder bereit, Urlauber aus dem Ausland zu empfangen. Das sagte der türkische Botschafter in Berlin, Ali Kemal Aydin. „Alle notwendigen Vorkehrungen werden seitens der zuständigen Behörden getroffen. Wir sind davon überzeugt, dass die Bundesregierung all dies in Betracht zieht und sich dementsprechend entscheidet.“

Die weltweite Reisewarnung für Touristen, die Bundesaußenminister Heiko Maas am 17. März wegen Corona ausgesprochen hatte, gilt noch bis zum 14. Juni. Danach will der SPD-Politiker sie für die Europäische Union aufheben. Wie mit Ländern außerhalb der EU wie der Türkei verfahren wird, ist noch unklar.

Corona-Hotspot Spanien kündigt Grenzöffnung für Touristen an

Update vom Samstag, 23.05.2020, 16.33 Uhr: Spanien, einer der Corona-Hotspots in Europa, will ab Juli seine Grenzen für Touristen wieder öffnen. Ab Anfang Juli könnten Touristen „unter sicheren Bedingungen“ wieder nach Spanien einreisen, erklärte Regierungschef Pedro Sánchez am Samstag bei einer Pressekonferenz. Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftssektor für Spanien, der besonders unter der Corona-Krise gelitten hat.

Auch andere Länder in der EU wollen den Sommerurlaub für Touristen wieder möglich machen. In Griechenland soll die Tourismussaison ab dem 15. Juni starten. Und nach Italien sollen Touristen wieder ab 3. Juni einreisen dürfen. Österreich will seine Grenzen zu Deutschland am 15. Juni öffnen.

Und auch in den Niederlanden sollen Urlauber ab dem 1. Juli wieder Campingplätze besuchen dürfen. Die deutsche Bundesregierung plant ab Mitte Juni ihre weltweite Reisewarnung aufzuheben. Sie soll durch detaillierte Hinweise zu einzelnen Ländern ersetzen werden.

Unterdessen droht die Lufthansa aus dem Dax zu fliegen*.

Corona-Krise: Russland meldet Rekordzahl an Corona-Todesopfern

Update vom Freitag, 22.05.2020, 14.43 Uhr: Russland hat am Freitag (22.05.2020) eine Rekordzahl an Todesopfern durch das Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet: Seit Donnerstag (21.05.2020) starben 150 Menschen an den Folgen des Virus, wie die Regierung in Moskau mitteilte. Insgesamt stieg die Zahl der Todesopfer laut offiziellen Angaben auf mehr als 3200, mehr als 320.000 Infektionsfälle wurden nachgewiesen.

Russland steht bei den Infektionen inzwischen weltweit an zweiter Stelle hinter den USA. Die Zahl der Corona-Toten in Russland liegt im internationalen Vergleich dagegen extrem niedrig. Kritiker werfen den russischen Behörden vor, Todesfälle durch das Virus zu verschleiern. Die Regierung bestreitet dies.

Corona-Krise: Weltweit mehr als fünf Millionen infizierte

Update, 21.05.2020, 11.00 Uhr:Die Zahl der weltweit registrierten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat die Schwelle von fünf Millionen überschritten. Laut einer auf amtlichen Daten basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP stieg die Zahl bis Donnerstagmorgen auf 5.006.730 Fälle. Mehr als 328.000 Menschen starben bislang.

Am stärksten betroffen ist Europa mit mehr als 1,95 Millionen nachgewiesenen Infektionen und knapp 170.000 Todesopfern, gefolgt von den USA mit 1,55 Millionen Fällen und rund 93.000 Todesopfern.

Die tatsächliche Zahl der weltweiten Infektionen liegt weit höher, da in vielen Ländern nur schwer Erkrankte auf das Coronavirus getestet werden und viele Fälle unerkannt bleiben.

Widerstand in Spanien gegen Lockdown

+++ 21.37 Uhr: Im Corona-Hotspot Spanien ist der Lockdown trotz heftigen Widerstands der Opposition und zunehmender Proteste verärgerter Bürger zum fünften Mal verlängert worden. Das Parlament in Madrid nahm einen entsprechenden Antrag der linken Regierung am Mittwochabend (20.05.2020) mit knapper Mehrheit an. Der bereits seit Mitte März geltende Alarmzustand samt strenger Ausgehbeschränkungen wird nach dieser Entscheidung mindestens bis 24.00 Uhr am 06.06.2020 anhalten.

Nur kurz nach der Abstimmung gingen Lockdown-Kritiker und Gegner der Regierung in Madrid und anderen Städten an die Fenster, auf die Balkone und zum Teil auch auf die Straßen, um lautstark zu protestieren. Sie machten ihrem Ärger Luft, indem sie auf Töpfe schlugen und „Freiheit, Freiheit!“ skandierten. Viele schwenkten spanische Fahnen, andere waren in die Landesflagge gehüllt.

Die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez wollte den „Estado de alarma“, die dritthöchste Notstandsstufe des Landes, eigentlich gleich um einen ganzen Monat verlängern lassen. Dafür bekam sie aber nicht genug Unterstützung. Am Dienstag wurde aber mit der liberalen Partei Ciudadanos am Vorabend der Abstimmung ein Kompromiss über eine zweiwöchige Verlängerung erzielt.

Corona-Krise: Möglicherweise erste Virus-Übertragung von Tier zu Mensch nachgewiesen

+++ 15.25 Uhr: In den Niederlanden hat sich möglicherweise erstmals ein Mensch bei einem Nerz mit dem neuen Coronavirus infiziert. Laut Untersuchungen sei es plausibel, dass sich der Mitarbeiter einer Nerzfarm nahe der südniederländischen Stadt Eindhoven bei einem Tier angesteckt habe, erklärte Landwirtschaftsministerin Carola Schouten. Die Gefahr weiterer Übertragungen sei aber gering. In Luft- und Staubproben außerhalb der Stallanlagen seien keine Viren festgestellt worden. Die Maßnahmen für Nerzfarmen wurden laut Schouten nun verschärft. Demnach müssen alle Betriebe Viren-Tests vornehmen. Besuche auf Anlagen mit Infektionsfällen wurden untersagt.

Ende April hatten die Behörden in den Niederlanden die betroffene Farm sowie einen weiteren nahegelegenen Zuchtbetrieb abgeriegelt, nachdem bei den Tieren das Coronavirus nachgewiesen wurde.

Corona-Krise in Spanien: Maskenpflicht auch für Kindern

+++ 13.20 Uhr: Auch in Spanien müssen die Menschen in Zeiten von Corona Mund-Nasen-Schutzmasken in der Öffentlichkeit tragen. Diese Regelung gilt für alle Menschen über sechs Jahren ab Donnerstag (21.05.2020), also anders als in Deutschland auch für Kinder. Getragen werden muss die Maske in geschlossenen öffentlichen Räumen. Im Freien nur dann, sollte der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden.

+++ 10.50 Uhr: Russland hat bei der Zahl der registrierten Corona-Infizierten die Marke von 300 000 überschritten. Am Mittwoch kamen innerhalb eines Tages mehr als 8700 neue Fälle hinzu, wie die Behörden in Moskau mitteilten. Das sei der niedrigste Wert seit Anfang Mai. 2972 Menschen starben demnach mit dem Virus. Mit 135 Todesfällen pro Tag habe es nun einen neuen Höchststand gegeben.

Schweden verzeichnet höchste Todesrate seit Jahrzehnten

Update vom 20.05.20, 07.04 Uhr: Schweden verzeichnet die höchste Todesrate seit Jahrzehnten. Laut Angaben der schwedischen Statistikbehörde starben dort im vergangenen Monat 10 458 Menschen. So viele Menschen seien zuletzt im Dezember 1993 gestorben, erklärte Sprecher der Behörde gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Damals seien im gesamten Jahr 1993 mehr als 97 000 Schwedinnen und Schweden verstorben. Zwar gebe es für damals keine offiziell erklärte Todesursache, aber in Schweden habe 1993 eine Grippewelle grassiert.

#Schweden hat in der #Coronakrise einen Sonderweg gewählt. Dort verließ sich die Politik auf die Vernunft der Bürger, Abstand zu halten. Das sollte genügen, das #Coronavirus einzudämmen. Doch inzwischen zählt das Land immer mehr Tote. pic.twitter.com/4mrhLsMWKT — ZDF heute (@ZDFheute) May 19, 2020

Das skandinavische Land ist in der Corona-Pandemie einen Sonderweg ohne massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens gefahren. Stattdessen setzte Schweden auf Freiwilligkeit. Die Gastronomie sowie Schulen für Kinder unter 16 Jahren blieben geöffnet. Dafür hagelte es aus dem In- und Ausland Kritik. Gleichzeitig nutzten Konservative weltweit das Land als Vorbild für Forderungen nach mehr Lockerungen. Schweden zählt allerdings mehr Tote durch das Coronavirus als andere skandinavische Länder mit schärferen Einschränkungen.

Niederlande lockern strikte Corona-Beschränkungen

+++ 20.23 Uhr: Die Niederlande werden ab Montag, 01.06.2020, einen weiteren Schritt zurück in Richtung Normalität machen. Dann sollen alle Schulen und eingeschränkt auch Museen, Theater, Kinos, Restaurants und Caféswieder geöffnet werden, wie Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstag (19.05.2020) in Den Haag mitteilte. Gaststätten, Theater und Kinos dürften aber vorerst nur jeweils 30 Personen empfangen und überall müsse ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden. Im öffentlichen Nahverkehr müssen Reisende ab dem 01.06.2020 einen Mundschutz tragen.

Die deutlich positiven Entwicklungen bei den Infektionen rechtfertigten die Lockerungen, sagte Rutte. „Wir dürfen Vertrauen haben, aber wir müssen wachsam bleiben.“ Aus Sorge vor zu großem Andrang an Stränden und in Städten dürfen Gaststätten und Terrassen nicht bereits am Pfingstwochenende öffnen.

In den Niederlanden wurden bisher 44.141 Corona-Infektionen registriert. 5715 Menschen starben. (Stand 19. Mai)

Corona lässt CO2-Emissionen weltweit vorübergehend deutlich fallen

+++ 18.30 Uhr: Der tägliche weltweite CO2-Ausstoß ist auf dem Höhepunkt der strikten Corona-Maßnahmen zeitweise um etwa ein Sechstel zurückgegangen. Die globalen Tageswerte waren Anfang April um schätzungsweise bis zu 17 Prozent niedriger als im Durchschnitt des Jahres 2019, wie ein internationales Forscherteam in der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“ berichtet. In Deutschland fielen die Werte zu Spitzenzeiten der Corona-Beschränkungen vorübergehend gar um mehr als ein Viertel.

„In der ersten Aprilwoche sanken die CO2-Emissionen Deutschlands am dramatischsten - um 26 Prozent“, berichtet Ko-Autor Felix Creutzig vom Berliner Klimaforschungsinstitut MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change). Im deutschen Straßenverkehr seien sie gar um 52 Prozent im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2019 gefallen.

Spitzentag des weltweiten CO2-Rückgangs war der 7. April, wie aus der Studie der Klimawissenschaftler um Corinne Le Quéré von der englischen University of East Anglia hervorgeht. Die auf den Tag bezogene Schätzung kommt demnach auf etwa 83 Millionen Tonnen (Megatonnen) CO2 durch die Verbrennung fossiler Brennträger und die Zementproduktion - 2019 waren es im Tagesdurchschnitt 100 Megatonnen gewesen.

Fast 300.000 Infektionen in Russland - Regierung soll Todesfälle verschleiert haben

+++ 12.00 Uhr: In Russland sind nach offiziellen Angaben inzwischen rund 300.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. In den vergangenen 24 Stunden sei die Zahl der landesweiten Corona-Fälle um 9263 auf 299.941 gestiegen, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Die Zahl der Todesopfer habe sich um 115 auf 2.837 erhöht.

Russland steht bei den Infektionen inzwischen weltweit an zweiter Stelle hinter den USA. Die Zahl derCorona-Toten in Russland liegt im internationalen Vergleich sehr niedrig. Kritiker werfen den russischen Behörden allerdings vor, Todesfälle durch das Virus zu verschleiern. Die russischen Behörden bestreiten dies.

Unterdessen nahm Russlands Regierungschef Michail Mischustin nach seiner überstandenen Corona-Infektion wieder seine Amtsgeschäfte auf.

Polen plant Grenzöffnung am 15. Juni

Update vom Dienstag, 19.05.2020, 10.25 Uhr: Die polnische Regierung plant, die Grenzen am 15. Juni wieder zu öffnen. Die Regierung sehe eine Chance dafür, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Jadwiga Emilewicz der Tageszeitung „Puls Biznesu“.

Am 1. Juli könnten demnach alle übrigen Coronavirus-Beschränkungen aufgehoben werden. Erst kürzlich hatte Bundesaußenminister Heiko Maas an Polen appelliert, bald die Grenzen wieder vollständig zu öffnen. Die Bundesregierung peilt an, dass ab dem 15. Juni die Reisefreiheit im gesamten Schengenraum wieder hergestellt ist.

Belgien verzeichnet höchste Sterberate seit dem Zweiten Weltkrieg

+++ 12.45 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie verzeichnet Belgien nach Angaben von Forschern eine Sterblichkeit von historischen Ausmaßen. Forscher der Freien Universität Brüssel (VUB) erklärten am Montag, dass „der April 2020 der tödlichste April seit dem Zweiten Weltkrieg, sowohl in absoluten Zahlen als auch pro Einwohner“ war. Die überzähligen Todesfälle seien demnach vollständig auf die Krankheit Covid-19 zurückzuführen.

Den Forschern zufolge starben im vergangenen Monat in Belgien knapp 15.000 Menschen – rund 6000 mehr, als zu erwarten gewesen wäre. „Dabei ist der April einer der Monate, in denen die Sterblichkeitsrate normalerweise sinkt, weil sie aufgrund von Grippeepidemien während der Wintermonate Januar, Februar und März höher ist“, sagte Patrick Deboosere, Professor für Demografie an der VUB, der Nachrichtenagentur AFP.

Belgien ist besonders schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Bis Montag (18.05.2020) wurden 55.559 Infektionsfälle gemeldet, 9080 Menschen starben an dem Virus.

Zahl neuer Corona-Toter sinkt

Update, 18.05.2020, 6.35 Uhr: In mehreren europäischen Ländern sind die Zahlen neuer Todesopfer durch die Corona-Pandemie am Sonntag auf den niedrigsten Stand seit Monaten gesunken. So wurden in Italien nach Angaben des Zivilschutzes 145 Verstorbene binnen 24 Stunden verzeichnet. Dies war die niedrigste Zahl täglicher Todesopfer seit dem 9. März. Spanien registrierte 87 weitere Corona-Tote. Es war dort das erste Mal in zwei Monaten, dass die Zahl der täglichen Todesopfer unter 100 lag. in Großbritannien wurden 170 weitere Todesfälle gemeldet. Dies war die niedrigste Zahl seit Ende März. In mehreren europäischen Ländern treten am Montag weitere Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Kraft.

Corona-Todesfälle in Spanien gesunken

Update, 17.05.2020, 14.57 Uhr: Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus pro Tag in Spanien ist auf dem niedrigsten Stand seit dem 17. März. Das gab Ministerpräsident Pedro Sánchez in einer Videokonferenz bekannt. Demnach starben seit dem Vortag 87 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19.

Die Zahl könnte zwar noch steigen, da am Wochenende eventuell nicht alle Fälle registriert wurden, aber sie ist ein Symbol der Entspannung. Seit dem 17.03.2020 hatte die Zahl der Todesfälle stets über 100 pro Tag gelegen. Anfang April waren sogar mehr als 900 Tote pro Tag durch das Coronvirus registriert worden.

In Spanien sind nach offiziellen Zahlen mehr als 27.500 Menschen an Covid-19 gestorben. Über 230.000 sind oder waren mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist Spanien weltweit bisher eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder.

Slowakei ersetzt Corona-Quarantäne durch eine Handy-App

+++ 20.29 Uhr: Wer aus dem Ausland in die Slowakei einreist, muss nicht mehr zwingend in eines der umstrittenen staatlichen Quarantäne-Zentren. Das Parlament in Bratislava stimmte am Freitag der von der Regierung am Vortag beschlossenen Einführung einer Handy-App zur freiwilligen Überwachung zu.

Wenn sich Rückkehrer aus dem Ausland die App auf ihr Smartphone installieren lassen, dürfen sie die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne auch zuhause verbringen. Sobald sie aber ihre Wohnung verlassen, wird ein Alarmsignal an die Behörden gesendet. Die unter dem Namen "intelligente Quarantäne" eingeführte Alternative solle schon ab kommender Woche eingesetzt werden und die überfüllten Quarantäne-Zentren entlasten, erklärte der konservative Gesundheitsminister Marek Krajci nach der Parlamentsabstimmung.

Corona-Pandemie in der Slowakei: Niedrigste Infektionsrate in Europa

Die Slowakei weist eine der niedrigsten Infektionsraten mit dem neuartigen Coronavirus in Europa auf. Bis Freitag verzeichnete das 5,4 Millionen Einwohner zählende Land nur 1480 bestätigte Infektionsfälle und lediglich 27 Corona-Tote. Während die Regierung diese im Vergleich zu allen Nachbarländern außerordentlich günstigen Zahlen als Erfolg ihrer radikalen Schutzmaßnahmen rühmt, macht sich in Teilen der Bevölkerung Unmut breit.

Ombudsfrau Maria Patakyova und verschiedene Bürgerinitiativen kritisierten vor allem die staatlichen Quarantäne-Zentren, in die Heimkehrer bisher nach dem Grenzübertritt gebracht wurden. Die an Gefangenenlager erinnernde Unterbringung widerspreche der in der Verfassung und in internationalen Konventionen garantierten Menschenwürde, klagten sie.

Corona-Krise im Rohingya-Camp: Virus bricht in Bangladesch aus

Update vom 15.05.2020, 09.15 Uhr: Nachdem das Coronavirus nun auch zum ersten Mal in den Camps der geflüchteten Rohingya entdeckt wurde, bahnt sich dort ein humanitäres Desaster an. Laut dem britischen „Guardian“ sind die Camps in der Stadt Cox‘s Bazar in Bangladesh teilweise dichter bevölkert als viele Großstädte weltweit.

Major Rohingya refugee camp populations in Bangladesh, as of April 30, 2020.



A Rohingya man has become the first person to test positive for COVID-19 in one of the camps@AFPgraphics pic.twitter.com/sCKdPUGQZK — AFP news agency (@AFP) May 15, 2020

Die Vereinten Nationen hatte am Donnerstag zwei positive Tests für das Virus Sars-CoV-2 gemeldet, darunter ein Rohingya Geflüchteter. Die Patienten seien in Quarantäne und man versuche rückzuverfolgen mit wem Kontakt hatten. In den Camps leben viele der aus Myanmar geflohenen Rohingya Familien mit bis zu zehn Menschen in einem Zimmer. Zugang zur sauberem Wasser und Seife ist knapp. Noch dazu müssen sich die Menschen immer wieder für Trinkwasser und Lebensmittel anstellen, was die Übertragungsgefahr erhöht.

Russland: 100-Jährige hat Corona-Infektion überstanden

Update vom 14.05.2020, 06.30 Uhr: In Russland ist eine Patientin nach einer Coronavirus-Infektion an ihrem 100. Geburtstag als geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Im russischen Fernsehen war am Mittwoch zu sehen, wie Pelageja Pojarkowa in einem Rollstuhl und mit Gesichtsmaske sowie einem Strauß roter Rosen das Moskauer Krankenhaus verließ.

Die Hundertjährige hatte sich in einem anderen Krankenhaus während einer Routinebehandlung bei einem Patienten infiziert. Das Coronavirus ist besonders für Ältere und Menschen mit chronischen Erkrankungen gefährlich. Die gebürtige Moskauerin überstand die Infektion jedoch und benötigte nach Klinikangaben nicht einmal eine Intensivbehandlung.

Russian television showed on Wednesday how Pelageja Pojarkowa left the Moscow hospital in a wheelchair and with a face mask and a bouquet of red roses. The centenarian had been infected in another hospital during routine patient care. pic.twitter.com/4bGMfKRNbs — Xy5Z89 (@Xy5Z89) May 13, 2020

„Sie hat sich als zähe alte Dame erwiesen“, sagte der stellvertretende Direktor des Moskauer Krankenhauses, Wsewolod Belusow, dem russischen Fernsehen.

In Russland wurden bislang nach offiziellen Angaben mehr als 242.000 Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet. Damit ist Russland nach den USA das am stärksten betroffene Land weltweit.

Corona-Krise: Lockerungen signalisieren nicht das Ende der Krise - WHO warnt

Update vom 13.05.2020, 19.30 Uhr: In vielen Ländern weltweit werden derzeit die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gelockert. Doch das signalisiere in keiner Weise das Ende der Krise, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Rückkehr in eine Art Normalität sei ein langer Weg, sagte Nothilfekoordinator Michael Ryan in Genf. Nur mit einem umfangreichen Programm zur Überwachung der Neuansteckungen seien Lockerungen sinnvoll.

Lockere man die Maßnahmen gegen die Corona-Ausbreitung, bevor die Ansteckungen deutlich gesunken seien, berge das das Risiko vieler neuer Ansteckungen, so Ryan weiter. Die Corona-Maßnahmen zu lockern, ohne anschließend umfangreich zu testen und mögliche Infektionsketten zu überwachen, sei gefährlich. Zu warten, bis die Zahl der Corona-Infizierten in Krankenhäusern steige, sei ebenfalls gefährlich. Das könne Wochen dauern, und dann sei es zu spät, die Infektion unter Kontrolle zu halten. Dann könnten neue Einschränkungen nötig werden, sagte Ryan. Auch, ob 2020 trotz Corona Urlaub möglich sein wird*, ist noch nicht gänzlich geklärt.

Corona-Krise in Chile: Ausgangssperre in Santiago de Chile verhängt

Update vom 13.05.2020, 18.40 Uhr: Nachdem in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile die Coronavirus-Fallzahlen deutlich angestiegen sind, hat die Regierung dort eine Ausgangssperre verhängt. Innerhalb von 24 Stunden sei die Zahl der Corona-Fälle um 60 Prozent angestiegen, so Gesundheitsminister Jaime Mañalich. Demnach wurden 2260 Neuinfektionen und zwölf Corona-Todesfälle registriert.

Nach Angaben des Gesundheitsministers entfallen 80 Prozent der insgesamt rund 34.000 Corona-Infektionen auf den Großraum Santiago. Von der Ausgangssperre sind auch Gebiete betroffen, in denen zuvor die Corona-Beschränkungen gelockert wurden. Das am stärksten betroffene Land in Lateinamerika ist weiterhin Brasilien mit mehr als 177.000 Corona-Infizierten und 12.400 Todesfällen.

Corona-Krise in Russland: Putins Sprecher mit Coronavirus infiziert

Update vom 12.05.2020, 16.20 Uhr: Der Sprecher von Kremlchef Wladimir Putin hat sich mit dem hochansteckenden Coronavirus infiziert. Dmitri Peskow bestätigte dies russischen Agenturen am Dienstag. Er befinde sich in einer medizinischen Einrichtung in Moskau, hieß es. „Ja, ich bin krank. Ich werde behandelt“, sagte der Vertraute von Putin zu seinem Gesundheitszustand. Peskow arbeitet seit einiger Zeit von zu Hause aus. Persönlich getroffen habe er den Staatschef zuletzt vor mehr als einem Monat, sagte der 52-Jährige.

Peskow zählt zum engsten Kreis des russischen Präsidenten. Er arbeitet seit rund 20 Jahren im Präsidialamt. Seit 2008 ist er Pressesprecher von Putin, der damals den Posten des Regierungschefs inne hatte. Er hatte immer wieder bestätigt, dass Putin gesund sei und auch regelmäßig getestet werde.

Putin lenkt die Staatsgeschäfte von seiner Moskauer Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo aus. Mit der Regierung hält er jedoch regelmäßig Konferenzen per Video ab. Offizielle Termine gibt es kaum noch. Am 9. Mai legte Putin noch Blumen in Erinnerung an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland nieder.

In Russland breitet sich das neuartige Coronavirus derzeit weiter rasant aus, am 12. Mai meldeten die Behörden fast 11.000 neue Infektionsfälle, wodurch die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf insgesamt mehr als 232.000 stieg. 2116 Menschen starben nach offiziellen Angaben bislang an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Unter den Infizierten in Russland sind auch mehrere Regierungsmitglieder: Nach Regierungschef Michail Mischustin machten vergangene Woche auch Bauminister Wladimir Jakuschew und Kulturministerin Olga Ljubimowa eine Corona-Infektion öffentlich.

Corona-Krise weltweit: China meldet ersten Corona-Fall in Wuhan seit mehr als einem Monat

+++ 14.50 Uhr: In der chinesischen Millionenmetropole Wuhan, dem Ursprungsort der Coronavirus-Ausbreitung, melden die Behörden den ersten Corona-Fall seit mehr als einem Monat. Erstmals seit dem 3. April sei eine Ansteckung festgestellt worden, so die Nationale Gesundheitskommission. Infiziert hat sich ein 89-jähriger Mann im Nordwesten er Stadt. Die Infektions-Risikostufe wurde in dem betroffenen Bezirk von „niedrig“ auf „mittel“ hochgesetzt.

Abgesehen von dem Fall aus Wuhan meldet China an diesem Sonntag 13 neue Infektionsfälle - es ist das erste Mal seit dem 1. Mai, dass China eine zweistellige Zahl von Neuinfektionen innerhalb eines Tages bekanntgibt. Die meisten neuen Corona-Fälle traten im Nordosten Chinas auf.

Coronavirus in Südkorea: Höchster Anstieg an Corona-Infektionen seit vier Wochen

+++ 10.05 Uh r: In Südkorea kam es am Samstag zum höchsten Anstieg lokal übertragener Corona-Infektionen seit vier Wochen. Wie die Gesundheitsbehörden am Sonntag mitteilten, seien 34 neue Fälle hinzugekommen. Präsident Moon Jae In mahnte in einer Rede „es ist nichts vorbei, bis es vorbei ist“ und rief seine Mitbürger zur Vorsicht auf. Zeitgleich gebe es keinen Grund „aus Furcht stehen zu bleiben“.

Südkorea galt als Vorbild in der Corona-Pandemie

Südkorea galt bisher aufgrund seiner wirksamen Schutzmaßnahmen gegen das neuartige Coronavirus als Vorbild und befand sich in einer Phase der Stabilisierung. Ursache der Häufung war ein Infizierter, der einige Bars und Nachtclubs in der Hauptstadt Seoul besucht, und dabei andere Besucher angesteckt hatte.

Coronavirus in Südkorea: 29 Neuinfektionen in Seoul

Erst hinterher wurde der Betroffene positiv auf das Coronavirus getestet. 15 neue Fälle wurden bis zum Freitag auf ihn zurück geführt, am Samstag kamen 14 Neuinfektionen in Seoul hinzu. Der Bürgermeister der Hauptstadt Park Won Soon, verordnete daraufhin eine vorläufige Schließung aller Clubs, Bars und nächtlicher Unterhaltungseinrichtungen.



+++ Update vom 10.05.20, 09.30 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, haben sich weltweit bereits mehr als vier Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Berechnungen von Samstagabend zufolge, verliefen 277.127 der insgesamt 4.001.437 Infektionen tödlich. Dem gegenüber stehen 1,3 Millionen Genesene. Der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Kontinent Europa verzeichnet bis dato über 1,7 Millionen Infizierte und 155.074 Verstorbene.

Protest gegen Corona-Versorgungsmängel: Polizei feuert in Afghanistan auf Demonstranten

+++15.04 Uhr: Bei einer Demonstration in der afghanischen Provinz Ghor feuerte die Polizei auf Demonstranten und erschoss dabei auch einen afghanischen Journalisten. Grund für die Demonstration waren laut Meldung der Deutschen-Presse-Agentur die großen Versorgungsmängel aufgrund des Lockdowns in der Corona-Pandemie. Nach Angaben des Innenministeriums wurden durch die Schüsse der Polizei mindestens sechs Menschen getötet und 19 verletzt. Auf seiten der Polizei sollen zwei Beamte getötet und zehn weitere verwundet worden sein.

Bei der Demonstration haben hunderte arme Menschen vor dem Gouverneurssitz in Firuskoh für mehr Mehl und Reis protestiert. Die Regierung hatte ihnen zuvor Lebensmittel versprochen. Die Corona-Pandemie in Afghanistan hat die Versorgung der Region am Hindukush gelähmt. Offiziell zählt das Land etwa 4000 Covid-19-Fälle unter 15 000 getesteten Personen.

Weißrussland hält trotz Corona-Pandemie eine Militärparade

+++ Update vom 09.05.2020, 14.00 Uhr: Die frühere Sowjetrepublik Weißrussland hat trotz der Corona-Pandemie als einziges Land weltweit eine riesige Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus gefeiert. „Der Feiertag ist uns heilig“, sagte Präsident Alexander Lukaschenko in Minsk.

Er wandte sich in seiner Rede auch an Kritiker der Parade in Zeiten des lebensgefährlichen Coronavirus. „Wir können nicht anders“, betonte er. Weißrussland sei das den Opfern des Zweiten Weltkrieges schuldig. „Sie alle wollten leben, aber starben, damit wir leben“, sagte Lukaschenko. „Das ist keine Demonstration der Stärke, sondern ein Gedenken an die heroische Geschichte“, betonte der autoritär regierende Staatschef in Paradeuniform.

Auf einer festlich geschmückten Tribüne saßen auch die mit Weltkriegsorden dekorierten Veteranen und ihre Angehörigen. Die wenigsten trugen Mund- und Nasenschutz gegen das auch in Weißrussland grassierende Virus. Tausende Zuschauer, darunter Kinder und ältere Menschen, verfolgten bei sonnigem Wetter und Orchestermusik die Parade vom Straßenrand aus.

Considering a distanced walk on this corona Saturday? #Belarus meanwhile conducts massive WW2 victory parade. Continues dangerous pandemic (non-)policy (infections surge to 21'000, deaths suspiciously low at 120), as I argued here: https://t.co/6zIWUyF8aT pic.twitter.com/0MdUvCvX2p — Benno Zogg (@BennoZogg) May 9, 2020

Russland holt Corona-Experten aus dem Ausland zurück

+++ Update vom 08.05.20, 07.10 Uhr: Australien plant eine stufenweise Lockerung der Corona-Beschränkungen. Bis Juli möchte das Land die Wirtschaft wieder öffnen, verkündete der australische Premier Scott Morrison am Freitag. Genaue Daten nannte Morrison nicht. Die einzelnen Bundesstaaten sollen selbst entscheiden wie die Lockerungen von statten gehen.

+++ Update vom 07.05.20, 19.48 Uhr: Russland meldet neue Höchstzahl an Infektionen. Laut der Nachrichtenagentur AFP erklären die russischen Behörden erklären die seit einer Woche stark steigenden Zahlen mit einer Zunahme der Tests. Insgesamt zählt Russland offiziell 1625 Corona-Todesopfer, im internationalen Vergleich eine sehr niedrige Zahl. Auch die Sterberate des Landes liegt nach Behördenangaben bei nur 0,9 Prozent, in Deutschland hingegen bei 4,2 Prozent. Kritiker bezweifeln jedoch, dass die offiziellen Zahlen die Realität widerspiegeln.

Trotz der Infektionszahlen hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Gouverneure dazu aufgefordert Corona-Lockerungen zu entwerfen. Er mahnte dabei aber zur Vorsicht. Zudem soll das russische Militär die Experten zurückholen, die das Land zur Unterstützung nach Italien, China und in die USA geschickt hatte. Das hatte in dem Land zu dem Vorwurf geführt, man würde die Ressourcen für geopolitische Ziele opfern. Laut AFP hatten italienische Medien damals berichtet, dass große Teile der gesendeten Ausrüstung gegen das Coronavirus nutzlos seien.

Coronavirus weltweit: Schweden mit deutlich weniger Restriktionen

Schweden zählte am Donnerstag 99 weitere Todesopfer innerhalb von 24 Stunden durch das Coronavirus. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg damit auf 3040, die der Infektionen auf mehr als 24 000. Die schwedische Regierung hat bisher deutlich weniger Restriktionen verhängt als die meisten anderen europäischen Länder. In dem skandinavischen Land gelten bisher weder Ausgangsbeschränkungen, noch sind Restaurants, Läden oder Schulen geschlossen worden. Der lockere Umgang wird laut AFP allerdings sowohl im In- als auch im Ausland kritisiert.

Beim Umgang mit Corona ist oft vom schwedischen Sonderweg die Rede: Empfehlungen statt Lockdown. Kann das gut gehen? #Schwedenhttps://t.co/CPRrWRtYTI pic.twitter.com/N6tIToufqL — ARTE Info (@ARTEInfo) May 5, 2020

In ganz Europa sind inzwischen mehr als 150 000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Laut einer auf amtlichen Daten basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP lag die Zahl der Todesopfer am Donnerstagmorgen bei 150.138 bei insgesamt gut 1,64 Millionen nachgewiesenen Infektionen.

Weltweite Pandemie: Coronavirus verbreitete sich extrem schnell nach erster Infektionen

Erstmeldung vom Donnerstag, 07.05.2020, 12.34 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie* hat sich nach offiziellen Zahlen inzwischen in mindestens 177 Ländern ausgebreitet. Zum Stand 7. Mai haben sich mehr als 3 750 300 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und mindestens 264 400 Menschen sind an den Folgen ihrer Infektion gestorben. Etwa 1 036 600 sind nach der Infektion wieder genesen. Besonders hart von der Pandemie getroffen wurden Italien, Spanien, Großbritannien, der Iran und die Vereinigten Staaten.

Die USA zählen derzeit die meisten Corona-Infizierten weltweit. Währenddessen scheint sich die Situation in Asien stabilisiert zu haben, obwohl sich das Coronavirus zuerst in China ausbreitete. In Afrika haben viele Staaten von ihrer Erfahrung mit anderen Infektionskrankheiten wie Ebola profitieren können. Dennoch warnt die Weltgesundheitsorganisation, dass Afrika, trotz früher Reaktionen und strenger Ausgangskontrollen, stärker als andere Kontinente von der Corona-Pandemie getroffen werden könnte. In Südamerika bleibt hingegen die Sorge groß, dass die Migration von Menschen auf der Suche nach Arbeit, die Verbreitung des Coronavirus weiter aus befördern könnte. Insbesondere in Brasilien hat sich die Lage massiv verschärft, aber auch die Krise in Venezuela wird durch die Pandemie weiter befeuert. Aktuell wütet die Pandemie in einigen Ländern noch sehr stark, dennoch haben einige Staaten inzwischen mit Lockerungen der Corona-Beschränkungen begonnen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät dabei zur Vorsicht.

"As more & more countries consider how to ease so-called lockdown restrictions, I want to reiterate the 6⃣ criteria that WHO recommends countries consider:



1⃣that surveillance is strong, #COVID19 cases are declining & transmission is controlled"-@DrTedrospic.twitter.com/i1iHcQo0oE — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2020

Corona-Pandemie: Extrem schnelle globale Verbreitung nach erster Infektion

Wie konnte es zu dieser weltweiten Verbreitung kommen? Ein Team von Wissenschaftlern des University College London Genetics Institute hat den Beginn der Pandemie und die weltweite Verbreitungsgeschwindigkeit den neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 untersucht. Dabei fanden sie heraus, dass die Infektionen mit dem Coronavirus Ende letzten Jahres begannen und sich extrem schnell weltweit verbreiteten. Eine ernüchternde Nachricht für viele Medizinerinnen und Mediziner. Viele hatten gehofft, dass sich das Virus schon lange vor der ersten Feststellung verbreitet hatte. Das hätte bedeutet, dass sich in manchen Bevökerungsgruppen bereits eine Immunität hätte bilden können. Die neuen Ergebnisse lassen dafür nun nicht mehr viel Hoffnung. Höchstens zehn Prozent der weltweiten Bevölkerung seien bisher dem Coronavirus ausgesetzt gewesen, schätzte Francois Balloux, Forscher für Genetik im Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender CNN.

Um die Verbreitungsmuster von Sars-CoV-2 zu verstehen, untersuchten Balloux und sein Team Daten von anderen Wissenschaftlern weltweit. Dabei schauten sie sich Proben von unterschiedlichen Zeitpunkten und Orten an, um den genauen Infektionsverlauf zu bestimmen. Denn die Viren selbst verändern sich mit ihrer Verbreitung. Diese Mutationen dienen dann als "molecular clock", zu deutsch "molekulare Uhr", um das Virus zurückzuverfolgen. Mit ihren Ergebnissen bestätigen Balloux und sein Team die bisherigen Schätzungen anderer Wissenschaftler: Sars-CoV-2 übertrug sich Ende 2019 erstmalig auf einen Menschen. Basierend auf unterschiedlichen Studien, sind sich Forscher relativ sicher, dass das Virus ursprünglich in Fledermäusen zu finden war. Jedoch soll es zunächst ein anderes Tier infiziert haben, bevor sich auch Menschen anstecken konnten.

Infektionsverlauf weltweit: Wissenschaftler untersuchen Mutationen des Coronavirus Sars-CoV-2

"Wir sind sehr, sehr, sehr sicher, dass das Virus Ende letzten Jahres den Wirt wechselte", so Balloux. Der Grund für seine Überzeugung sei, dass sich die Mutationen des Coronavirus weltweit sehr ähnlich entwickelt hatten. Jeder Virus würde mutieren, betonte der Wissenschaftler weiter. Das sei zunächst kein Grund zur Panik. Bisher gebe es auch keine Hinweise darauf, dass neue Sars-CoV-2-Mutationen schneller, ansteckender oder tödlicher seien.

Die Analystin Lane Warmbrod des Johns-Hopkins Center für Gesundheitssicherheit untersucht diese genetischen Veränderungen des Coronavirus. Gegenüber CNN sagte sie, es brauche mehr Studien mit Tieren, um herauszufinden, wie gefährlich die neuen Mutationen sind. Bisher wisse man nur, dass sie geschehen. Doch die Informationen über die verschiedenen Mutationen sind essentiell für die verschiedenen Teams, die weltweit an Medikamenten und Impfstoffen gegen das Corona-Virus arbeiten*. Erst Wochen nachdem das Virus in der Wuhan-Region in China im Dezember 2019 erstmals in Menschen identifiziert wurde, meldeten andere Länder der Welt erste Fälle. Die USA meldeten einen ersten Infektionsfall Ende Januar 2020, Italien und Frankreich einen Monat später. Aber den allerersten Infizierten in jedem Land ausfindig zu machen ist laut Balloux unmöglich. "Diese Ideen den Patient Null zu finden sind sinnlos, weil es so viele Patienten Null gibt", erklärte er gegenüber CNN.

Von Valerie Eiseler

Ein deutsch-chinesisches Forscherteam findet einen Marker im Blut, an dem sich früh erkennen lässt, wie sich die Erkrankung entwickelt.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen Digital Netzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Yun Hyun-Tae/Yonhap/dpa