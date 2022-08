„Novids“: Warum diese Menschen sich nicht mit Corona infizieren

Von: Jennifer Köllen

Teilen

Forscher nennen sie „Novids“: Manche Menschen kriegen kein Corona, während andere schon drei Mal infiziert waren. © moodboard/imago

Warum hatten manche schon drei Mal Corona, und andere nie? Dieser Frage gehen Forscher nach. Sie wissen jetzt: „Novids“ haben keine Superkräfte – nur Glück.

New York – Derzeit landet einer nach dem anderen mit Corona im Bett. Manche sogar schon zum dritten Mal. Doch jeder hat mindestens einen Menschen im Freundeskreis, der es einfach nicht bekommt. Das ist nicht nur unfair – sondern auch verwunderlich. Man fragt sich: Hat dieser Mensch Superkräfte? Was macht er anders? Forscher haben jetzt einen Namen für diese scheinbar vor Gesundheit strotzenden Menschen: „Novids“. Kurzform für „Never Covids“.

Corona: Wer sich nie infiziert, heißt „Novid“ – und hat auch keine Superkräfte

Sind die „Novids“ wirklich immun gegen Corona? Dieser Frage gehen Wissenschaftler im internationalen Genforschungsprojekt „The Covid Human Genetic Effort“ nach. Dazu werden Personen untersucht, die es trotz ungünstiger Voraussetzungen geschafft haben, gesund zu bleiben. Etwa, weil sie eng mit einem Infizierten zusammenlebten.

„Wir versuchen zu verstehen, ob es genetische Merkmale sind, die bestimmten Personen vor einer Covid-19-Infektion schützen“, erklärt Dr. András Spaan dem Online-Magazin Healthline. Spaan ist Mikrobiologe an der Rockefeller University in New York und einer der Mitbegründer des Forschungsprojekts.

Ziel des Vorhabens: Schutzfaktoren zu identifizieren, die verhindern könnten, dass andere Menschen krank werden.

„Novids“ kriegen kein Corona – ihre „Superkräfte“? Gene, Impfung, Immunität, Abstand halten

Doch welche sind diese Schutzfaktoren? Warum stecken manche Menschen sich nicht mit Corona an? Einiges wissen die Forscher bereits.

Studien deuten etwa darauf hin, dass die Immunantwort einer Person auf andere Krankheiten auch einen gewissen Schutz gegen Corona bieten kann. Beispielsweise berichteten Forscher in einer Studie vom Mai 2022, dass Menschen mit Lebensmittelallergien ein geringeres Risiko zu haben schienen, an Corona zu erkranken.

Andere Forscher gehen davon aus, dass unsere Gene dafür verantwortlich sein könnten, dass manche Menschen sich nicht mit Corona infizieren. „Es gibt Menschen, die aufgrund genetischer Merkmale zum Beispiel schlecht mit Malaria oder HIV infiziert werden können. In gewissen Abstufungen wird es das auch bei Sars-CoV-2 geben“, sagt Leif Erik Sander, Leiter der Klinik für Infektiologie an der Berliner Charité, zur Deutschen Presse-Agentur.

Corona: Wer sich nie infiziert, hat Glück – und macht dazu vieles richtig

Vermutlich ist es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, wenn ein Mensch, also ein „Novid“, nie Corona bekommt. Wie etwa:

Erbgut bzw. Gene

Schutz durch die Impfung

Immunschutz durch frühere Erkältungen mit Corona-Viren

durch frühere Erkältungen mit Corona-Viren Treffen von Sicherheitsvorkehrungen wie Abstandsregeln, Maske tragen und im Home Office arbeiten

„Wahrscheinlich gibt es viele verschiedene Erklärungen. Eine der wichtigsten ist die Impfung“, sagte Dr. Erica Johnson, Assistenzprofessorin an der Johns Hopkins University in Maryland, gegenüber Healthline.

Wer sich zusätzlich zu Impfung noch an alle Corona-Regeln hält – Maske tragen, Abstand halten, Menschenmengen meiden – ist offenbar relativ sicher. Auch aus diesem Grund beharrt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf eine Maskenpflicht im Herbst. „Diese Maßnahmen wirken alle darauf hin, das Infektionsrisiko zu verringern, und können, wenn sie zusammengelegt werden, einen erheblichen Schutz vor einer COVID-19-Infektion bieten“, sagt Corona-Experte David Souleles von der Universität in Kalifornien.

Corona: Und was ist mit denen, die ständig aufpassen – und doch krank werden?

Doch natürlich gibt es auch Menschen, die in den letzten zweieinhalb Jahren extrem aufpasst haben. Sie wollten sich auf keinen Fall mit Corona infizieren – und haben es dennoch bekommen. Also alles umsonst? Nein! Wer bisher gut aufgepasst und viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, und dennoch Corona bekam – der hatte einfach Pech. „Und bei denen, die es vermieden haben, ist auch ein gewisses Glück im Spiel“, sagt Dr. David Culpepper, klinischer Direktor der Gesundheits-Plattform LifeMD.

Hinzu kommt: Manche Menschen denken nur, dass sie kein Corona hatten – weil sie keine Symptome hatten. Bei Omikron BA.2 waren die Symptome bei vielen etwa so leicht, dass sie es gar nicht gemerkt haben könnten. Anders als bei Omikron BA.5, welches starke Symptome wie Fieber und schwere Kopfschmerzen verursacht.

All diese Fakten zeigen: „Novids“ sind nicht die gesünderen Menschen, und haben auch keine Superkräfte. Sie haben entweder gut auf sich geachtet – oder Glück gehabt. Bisher...