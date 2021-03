Corona in Österreich: Plant Kurz Lockerungen trotz „besorgniserregender Trendwende“? „Aufsperren“ ab Inzidenz 100

Ein Bundesland als „Testgebiet“

Am Montag findet in Österreich ein Corona-Gipfel der Regierung um Kanzler Sebastian Kurz statt. Politik, Handel und die Bevölkerung fordern weitere Lockerungen der Maßnahmen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen* in Österreich steigt weiter an.

Am Montag findet im Bundeskanzleramt in Wien ein Corona*-Gipfel statt.

Die Regierung um Kanzler Sebastian Kurz soll regionale Öffnungen ab dem 22. März erwägen. (siehe Update vom 1. März, 14.25 Uhr)

Update vom 1. März, 15.28 Uhr: „Wir erwarten, dass ein konkreter Zeitpunkt genannt wird. Wieder ohne Datum zu vertagen wäre nicht akzeptabel“, erklärte Mario Pulker, Spartenobmann der Gastronomie der Wirtschaftskammer Österreich, am Montag gegenüber der APA. Die Wirte hoffen auf erste Öffnungsschritte noch im März. Pulker sagte, er sei „sehr gespannt“ auf die Ergebnisse des Corona-Gipfels. Wenn ein Öffnungsdatum beschlossen werde, müsse dieses auch zwingend eingehalten werden. „Aufsperren und Zusperren ist tödlich, da sind die Betriebe erst recht hin“, erklärte Pulker.

Peter Lieber, Präsident des Österreichischen Gewerbevereins, forderte: „Entweder ist es allen Unternehmen und Institutionen sofort gestattet aufzusperren oder wir gehen nochmal alle in einen kompletten Lockdown bis nach Ostern. Halbe Maßnahmen, das zeigen die Zahlen, wirken zusehends kontraproduktiv.“ Er sei überzeugt, dass die Entscheidung der Regierung nur „Aufsperren“ lauten kann. „Dass trotz kluger Präventionskonzepte die Gastronomie, die Theater oder die Hotels nicht aufsperren dürfen, bleibt unerklärbar“, so Lieber.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält weitere Öffnungsschritte mit Blick auf die Infektionszahlen in Österreich hingegen für „hochgradig unverantwortlich.“ Ein Anstieg der Neuinfektionen und der Zahl der Intensivpatienten sei deutlich zu sehen. „Es ist jetzt keine Zeit für Experimente“, so Rendi-Wagner.

+ Parteichefin der SPÖ: Pamela Rendi-Wagner. © Georg Hochmuth/dpa

Corona in Österreich: Regionale Lockerungen nach Kurz-Gipfel? „Aufsperren“ ab Inzidenz 100

Update vom 1. März, 14.25 Uhr: Die Regierung soll sich beim Corona-Gipfel am Montag auf regionale Lockerungen in Österreich verständigt haben. Das berichtet oe24 unter Berufung auf Informationen aus Regierungskreisen. Die Öffnungsschritte werde es demnach voraussichtlich zum 22. März geben. „Jedes Bundesland, das bis dahin seine Inzidenz Richtung 100 bringt, wird vorsichtig aufsperren dürfen“, zitiert das Nachrichtenportal einen Regierungsinsider.

Als Vorbild soll das italienische Zonen-Modell dienen. In „grünen Zonen“, mit einer Inzidenz unter 100, soll es auch erste Öffnungsschritte für Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur geben. „Bei der Gastronomie werden wir allerdings sehr vorsichtig sein, da könnte es am Anfang lediglich auf eine Öffnung der Schanigärten hinauslaufen“, so der Informant von oe24. Die Regierung überlege demnach auch, für Zonen mit einer besonders hohen Inzidenz - über 250 - weitere Verschärfungen einzuführen.

Vorarlberg, aktuell mit einer 7-Tage-Inzidenz von 73, dürfte demnach weitere Lockerungen einleiten. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) soll bereits am Sonntag sowohl bei Kanzler Kurz als auch bei Gesundheitsminister Anschober für Öffnungen in seinem Bundesland geworben haben, berichten die Vorarlberger Nachrichten. Das bestätigte auch Wallners Büro auf Nachfrage der APA. Es brauche regionalen Spielraum für Lockerungen, so der Vorarlberger Landeshauptmann.

Im Osten Österreichs, wo die Inzidenzwerte deutlich höher liegen, ist man von der Idee der regionalen Lockerungen wenig begeistert. Niederösterreich hat derzeit mit 196,2 den höchsten Inzidenzwert aller Bundesländer. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) forderte bei einer Pressekonferenz vor den Gesprächen am Montag: „Wenn man über Lockerungen oder vorsichtige Öffnungen nachdenkt, braucht es eine einheitlich bundesweite Strategie.“

+ Vizekanzler Werner Kogler (l., Grüne), Bundeskanzler Sebastian Kurz (m., ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (r., Grüne) beim Corona-Gipfel. © Helmut Fohringer/dpa

Corona-Gipfel in Österreich: Lockerungen für Gastronomie, Hotellerie und Kultur gefordert

Erstmeldung vom 1. März: Wien - Am Sonntag wurden in Österreich mehr als 2100 Corona-Neuinfektionen gemeldet - der höchste Sonntags-Wert bislang im Jahr 2021. Die ansteckenderen Corona-Mutationen breiten sich weiter im Land aus. Die 7-Tage-Inzidenz in der Alpenrepublik liegt, drei Wochen nach der Öffnung aller Geschäfte, bei rund 160. Am Montag berät die Regierung um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bezeichnete die Entwicklung der Zahlen am Sonntag als „besorgniserregende Trendwende“. Haupttreiber der steigenden Zahlen sei die Ausbreitung der Corona-Mutanten*. „In der Mehrzahl der österreichischen Bundesländer dominiert die britische Variante* bereits. Da diese ein um rund 30 Prozent höheres Ansteckungsrisiko aufweist, steigen die Infektionszahlen parallel zur Ausbreitung der Variante“, erklärte Anschober.

Dennoch nehmen die Forderungen aus Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung nach weiteren Lockerungen zu. „Der Gang zum Wirt mit Eintrittstest muss möglich sein“, forderte beispielsweise die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) fordert zumindest eine Öffnung der Schanigärten. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf zeigte sich im Vorfeld des Corona*-Gipfels optimistisch in Sachen Gastronomie- und Hotel-Öffnungen. „Wir rechnen damit, dass am 15. März Öffnungsschritte passieren“, sagte er im ORF-Magazin „Hohes Haus“.

Corona in Österreich: Regionale Öffnungen? Ein Bundesland könnte zum „Testgebiet“ werden

Bereits am Sonntag trafen sich Kanzler Sebastian Kurz*, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu Beratungen im Bundeskanzleramt in Wien. Mehrere Medien berichteten anschließend unter Berufung auf Informationen aus Regierungskreisen, dass es ab dem 15. März wohl keine großen Öffnungen der Gastronomie, Hotellerie und Kultur geben werde.

Am Montag berichtete nun die Nachrichtenagentur APA mit Verweis auf Regierungskreise, dass wohl über eine regional unterschiedliche Vorgangsweise nachgedacht wird. Demnach könnte es in Vorarlberg zu Lockerungen kommen. Das westliche Bundesland würde dann zu einer Art „Testgebiet“ werden. Am Sonntag lag die 7-Tage-Inzidenz in Vorarlberg mit 72,8 deutlich niedriger als in den östlichen Bundesländern Wien (186,6) und Niederösterreich (196,2).

Corona in Österreich: Kurz präsentiert Gipfel-Ergebnisse am Nachmittag

„Wir empfehlen seit langer Zeit auf Modellbasis, dass man sehr wohl auf regionaler Ebene etwas tun kann“, erklärte Mathematiker Niki Popper im Ö1-„Morgenjournal“. Man könne auf der einen Seite „regional stärker anziehen und auf der anderen Seite regional mehr öffnen.“ Dabei seien neben den absoluten Zahlen aber auch weitere Faktoren, wie beispielsweise die Ausbreitung der Mutationen zu beachten.

Gegen 17 Uhr wird Bundeskanzler Kurz am Montag in einer Pressekonferenz die Ergebnisse des heutigen Corona-Gipfels präsentieren. Zuvor findet ein „Beratungsmarathon“ im Bundeskanzleramt statt. Seit 10 Uhr berät die Regierung mit einer großen Expertenrunde. Anschließend werden Vertreter der Opposition zugeschaltet. Am frühen Nachmittag stoßen auch die Landeshauptleute zu den Beratungen. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

