Corona-Skandal in Österreich: Kanzler Kurz scharf unter Beschuss - Eklat um FFP2-Masken zieht weite Kreise

Ein Skandal um angeblich gefälschte FFP2-Masken sorgt in der Coronavirus-Pandemie in Österreich für Aufruhr. Wegen der südafrikanische Mutante steht Tirol weiter im Fokus. Der News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie in Österreich : Tirol steht wegen der südafrikanische Corona-Mutante im Fokus.

: Tirol steht wegen der südafrikanische Corona-Mutante im Fokus. Angeblich gefälschte FFP2-Masken sorgen in der Alpenrepublik für einen Riesen-Skandal (Erstmeldung vom 5. März).

Update vom 5. März, 18 Uhr: Das österreichische Bundesland Tirol steht in der Coronavirus-Pandemie* wegen der südafrikanischen Corona-Mutation* weiter im Fokus.

Um die Ausbreitung der Mutante im Bezirk Schwaz an der deutschen Grenze in den Griff zu bekommen, hatte die Europäische Union (EU) eigens eine Sonderlieferung des Impfstoffes von BioNTech/Pfizer zur Verfügung gestellt.

Und: Stand Freitag, 5. März, hatten sich laut Tiroler Tageszeitung schon 32.000 von 50.000 impfberechtigten erwachsenen Bewohner der Region für die Impfungen angemeldet. Durch die eigens eingerichtete Impf-Kampagne soll die Mutante nach harten Lockdown-Maßnahmen endlich in den Griff bekommen werden.

Coronavirus-Pandemie in Österreich: Viel Trubel im politischen Wien

Erstmeldung vom 5. März: München/Wien - Es geht mal wieder mächtig rund im politischen Wien: Während die geplante Impf-Allianz zwischen Israel, Dänemark und Österreich Stirnrunzeln bei manchem europäischen Partner hervorruft, sorgen angeblich gefälschte FFP2-Masken für einen Riesen-Skandal in der Alpenrepublik.

Sogar das Parlament hat sich in die Aufklärung des Dilemmas eingeschaltet, und die politisch rechtskonservative FPÖ nutzt den mysteriösen Fall für ihre nächste Attacke auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - es ist der nächste Streit inmitten der Coronavirus-Pandemie!

Coronavirus-Pandemie in Österreich: Riesen-Skandal um angeblich gefälschte FFP2-Masken

Das war passiert: Laut übereinstimmenden Medienberichten wurden bei einer Großrazzia bei Österreichs größtem Maskenhersteller Hygiene Austria bis zu 45 Schwarzarbeiter aufgegriffen, die angeblich in China gefertigte Mundschutzmasken unter unwürdigen Arbeitsbedingungen in „Made in Austria“ etikettierten.

„Wenn es hier Betrug gibt, sind wir alle betrogen worden.“

Das Unternehmen aus Wiener Neudorf in Niederösterreich wies laut Kronen Zeitung die Vorwürfe zurück, bestätigte demnach aber die Produktion der Masken in China. Indes soll die Staatsanwaltschaft für Wirtschaft und Korruption Ermittlungen wegen des Verdachts auf Menschenhandel aufgenommen haben.

Corona-Krise: FFP2-Masken-Skandal in Österreich - FPÖ fordert Neuwahlen

Der Skandal zieht derweil weite Kreise: Die rechtspopulistische FPÖ attackierte Regierungschef Kurz und fordert sogar Neuwahlen des Nationalrates.

„Die Bundesregierung trägt eine Mitverantwortung“, erklärte FPÖ-Chef Norbert Hofer und sprach von einem „groß angelegten Betrug auf dem Rücken der Steuerzahler und auf Kosten der Gesundheit der Menschen. Ausgerechnet die Abgeordneten der ÖVP haben die Schummel-Masken im Parlament als geradezu überlebensnotwendig bezeichnet und demonstrativ getragen“.

Kurz reagierte umgehend und erklärte laut Nachrichtenportal krone.at: „Wenn es hier Betrug gibt, sind wir alle betrogen worden.“ Nationalrats-Präsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) kündigte laut oe24.at ferner an, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, sollte sich der Verdacht von Fälschungen erhärten. Pikant: Angeblich trugen Abgeordnete im Parlament womöglich wirklich gefälschte FFP2-Masken von Hersteller Hygiene Austria.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Corona-Krise in Österreich hier im News-Ticker.