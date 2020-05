Corona: Senator warnt vor „Ischgl von Berlin“ - 1000 Menschen versammeln sich in Kreuzberg 

5.000 Polizisten im Einsatz

Am Donnerstag gab Kanzlerin Angela Merkel weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekannt. In Berlin wurde die Polizei nun mit Demonstrationen konfrontiert.

Am Donnerstag, den 30. April bespricht der in Berlin regierende Bürgermeister Michael Müller mit Bundeskanzlerin Angela Merk el über weitere Maßnahmen in der Corona-Krise

regierende Bürgermeister mit über weitere Maßnahmen in der Müller spricht von einer „ersten Phase der Lockerung“ und lässt auf ein Ausbleiben einer verschärften Ausgangsbeschränkung hoffen

hoffen Auch in Berlin gilt, wie in fast allen anderen Bundesländern auch, seit Montag, den 27. April die Maskenpflicht

Update vom 2. Mai, 18.23 Uhr: Erneut haben in Berlin zahlreiche Menschen gegen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie demonstriert. Am Samstagnachmittag waren nach Angaben einer Polizeisprecherin bis zu 300 Menschen zur gleichen Zeit auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte. Vereinzelt seien Identitäten von Anwesenden festgestellt worden. Rund 350 Polizisten waren demnach im Einsatz.

Dort waren zwei Demonstrationen mit jeweils 20 Teilnehmenden genehmigt worden. Die Partei Bergpartei, die Überpartei hatte zu Protest unter dem Motto „Keine Diskriminierung von Reptilienmenschen“ aufgerufen. Nach Anmeldung durch eine Privatperson war zudem die Demonstration „Kindernot auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen“ genehmigt worden.

Im Internet hatte außerdem die Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand, ein Verein in Gründung, zu einer Zeitungsverteilung auf dem Platz aufgerufen - „mit 2-Meter-Abstand, Mundschutz, Grundgesetz“. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben nicht um eine genehmigte Veranstaltung.

Update vom 2. Mai, 9.42 Uhr: Nachdem die bereits im Vorfeld angekündigten Proteste am 1. Mai etwa 1.000 Menschen in Kreuzberg auf den Plan riefen, zog Polizeipräsidentin Barbara Slowik gegenüber der Berliner Zeitung eine positive Bilanz der Geschehnisse.

Demnach wurden sechs Menschen dem Haftrichter vorgeführt, etwa 50 Festnahmen und rund 100 Identitätsfeststellungen seien im Laufe des Abends erfolgt.

Währenddessen nimmt die Zahl auf das Coronavirus positiv getesteter Personen in Berlin weiter zu. Nachdem am Freitag rund 5.881 Menschen offiziell mit dem Virus infiziert waren, meldet unter anderem die Berliner Morgenpost am Samstag rund 5.936 positiv Getestete. Davon werden 527 Personen in Krankenhäusern behandelt, 160 davon auf der Intensivstation.

Corona: Senator warnt vor „Ischgl von Berlin“ - 1000 Menschen versammeln sich in Kreuzberg

Update vom 1. Mai, 19.58 Uhr: In Berlin-Kreuzberg haben sich am Abend des 1. Mai mehr als 1000 Menschen versammelt. Linke und Linksradikale hatten im Internet zu Protesten dort aufgerufen, diese sind aber wegen der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr nicht erlaubt. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot rund um den Oranienplatz im Einsatz. Polizeiketten sperrten die Straße. Ein Hubschrauber kreiste über der Ansammlung.

In früheren Jahren zog die „Revolutionäre 1. Mai Demonstration“ an dem Feiertag durch Kreuzberg, der Aufzug fällt in diesem Jahr wegen der Pandemie aus. Die Polizei war am Mai-Feiertag mit einem Großaufgebot von5000 Kräften in Berlin unterwegs. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte angekündigt, nicht genehmigte Demonstrationen und größere Ansammlungen schnell aufzulösen.

Corona in Berlin: ZDF-Team von Demonstranten angegriffen: fünf Verletzte

Update vom 1. Mai, 11.14 Uhr: Trotz der geltenden Ausgangsbeschränkungen haben sich am 1. Mai erneut Dutzende Menschen für eine ungenehmigte Demonstration gegen die Verordnungen zur Corona-Abwehr zusammengefunden. Die Polizei war im Einsatz, um die Demonstrationen aufzulösen. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, wurde bei den Demonstrationen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz ein Team des ZDF von einer mehrköpfigen Gruppe angegriffen.

Dabei wurden fünf Personen verletzte. Vier der Verletzten kamen anschließend in ein Berliner Krankenhaus. Das Kamera-Team wollte demnach von den unerlaubten Demonstrationen berichten. Bereits an Samstagen zuvor hatten hunderte Menschen - vor einer Woche sogar etwa 1000 - demonstriert, unter ihnen Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien.

+ Ein Demonstrant wird von Polizisten mit Mundschutz am Rande einer Demonstration am Rosa-Luxemburg-Platz abgeführt. © dpa / Christoph Soeder

Corona in Berlin: 1. Mai-Demonstrationen angekündigt - Senator warnt vor „Ischgl von Berlin“

Update vom 1. Mai, 11.14 Uhr: Die Zahl der in Berlin positiv auf Covid-19 getesteten Personen nimmt weiter zu. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, sind mittlerweile 5.881 Menschen in der Hauptstadt nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Rund 566 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt, 162 davon auf der Intensivstation. Die Anzahl der Todesopfer steigt um weitere zwei Personen auf nun insgesamt 149 verstorbene Personen.

Währenddessen bereitet sich die Polizei auf Demonstrationen und Ausschreitungen am 1. Mai vor. Nachdem die Berliner Polizei bereits am Donnerstagbabend eine nicht genehmigte Versammlung von Demonstranten aufgelöst hatte, sehen sich die Beamten laut Berliner Morgenpost für den 1. Mai gut aufgestellt.

Dem Bericht zufolge werden etwa 5.000 Beamte im Einsatz sein, rund 1.400 sollen aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei angereist sein. Die Polizei wolle dabei auch konsequent vorgehen, sollten die Maßnahmen des Infektionschutzgesetzes nicht eingehalten werden.

Wie das Blatt Berlins Innensenator Andreas Geisel zitiert, sollen die Einsatzkräfte größere Menschenansammlungen konsequent unterbinden. Es müsse verhindert werden, dass die bereits im Vorfeld angekündigten Demonstrationen zum „Ischgl von Berlin werden“.

Trotz der Corona-Krise wollen Anhänger der linken Szene in Berlin zum Tag der Arbeit auf die Straße gehen. Für die dezentrale Aktion im Stadtteil Kreuzberg wollen die Veranstalter im Internet am Freitag (18.00 Uhr) nacheinander Orte bekanntgeben, "zu denen wir uns dann über verschiedene Wege begeben werden". "Wir wollen die Straßen mit unseren antirassistischen, antipatriarchalen und antikapitalistischen Inhalten fluten", hieß es.

Corona in Berlin: Lockerungen stehen fest - Polizei stoppt wilde Demonstration

Update vom 30. April, 21.44 Uhr: Die Berliner Polizei hat am Vorabend des 1. Mai in Berlin-Friedrichshain eine nicht genehmigte Versammlung von Demonstranten aufgelöst. Einige Dutzend Menschen aus dem linksautonomen Spektrum hatten sich am Donnerstagabend trotz der Corona-Beschränkungen an der Rigaer Straße/Ecke Liebigstraße versammelt, Polizisten drängten sie von dem Platz weg.

Wegen der Corona-Krise sind in Berlin nur Kundgebungen mit maximal 20 Personen an festen Orten erlaubt. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte ein konsequentes und schnelles Vorgehen der Polizei gegen nicht genehmigte Demonstrationen angekündigt. Der Infektionsschutz müsse durchgesetzt werden. Die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen sei derzeit eine Straftat.

Linke und linksradikale Gruppen hatten im Vorfeld deutlich gemacht, sie wollten mit spontanen Protesten an verschiedenen Orten die Polizei in Atem halten. Im Twitter-Account zum sogenannten Revolutionären 1. Mai hieß es, in der Walpurgisnacht wolle man den „Belagerungszustände“ durch die Polizei in Friedrichshain brechen.

Walpurgisnacht in #Berlin-#Friedrichshain – Belagerungszustände platzen lassen!



Wir sehen uns am 30. April ab 19 Uhr im Friedrichshainer Südkiez.



Der Kiez gehört uns!https://t.co/v2XZm0Sw6u #R1MB #b3004 #Walpurgisnacht — Revolutionärer 1. Mai Berlin (@Rev1MaiBerlin) April 29, 2020

Update vom 30. April, 19.16 Uhr: Die Betreiber des Berliner Flughafens Tegel bereiten in der Corona-Krise eine vorübergehende Schließung des Flughafens ab 1. Juni vor. Dazu soll bei der Luftfahrtbehörde die Befreiung von der Betriebspflicht beantragt werden, kündigte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup nach Gremiensitzungen an.

Coronavirus in Berlin: Kanzlerin Merkel verkündet leichte Lockerungen

Update vom 30. April, 17.34 Uhr: Nach den Beratungen von Bund und Ländern hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitere Öffnungsschritte verkündet. Unter Auflagen dürften Spielplätze, Kultureinrichtungen und Gotteshäuser wieder öffnen, sagte Merkel am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Die Gefahr durch die Corona-Pandemie sei aber noch lange nicht gebannt: „Deshalb bleibt Vorsicht das Gebot.“

Zudem wurde deutlich, dass die jeweiligen Entscheidungen weiter

Update vom 30. April, 16.51 Uhr: Wie nun bekannt wurde, darf das Hauptstadt-Kaufhaus KaDeWe nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts wieder auf der gesamten Fläche öffnen. Vorerst gelte das Verbot für die Öffnung größerer Verkaufsflächen nicht für „ein großes Berliner Kaufhaus“, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit. Dies habe ein Verwaltungsgericht im Eilverfahren entschieden. Das KaDeWe kündigte daraufhin am Donnerstag an, ab kommender Woche wieder vollständig zu öffnen.

Coronavirus in Berlin: Details aus Bund-Länder-Beratungen dringen durch

Mittlerweile sind außerdem Details aus den Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder öffentlich geworden. Demnach wollen Bund und Länder neben gemeinschaftlichen Gottesdiensten auch besondere religiöse Feste wie Taufen, Hochzeiten oder Beschneidungen sowie Trauergottesdienste im kleinen Kreis wieder erlauben.

Außerdem sollen die Kliniken nach dem Willen von Bund und Ländern wieder mehr Operationen und andere wichtige Behandlungen aufnehmen. Aktuell werden laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen 40 Prozent der Intensivbetten frei gehalten. Nun sollen künftig weniger Intensivbetten freigehalten werden. Die Infektionsentwicklung in der Corona-Krise sowie eine präzise Übersicht durch ein neues Intensivbetten-Register ließen es zu, einen „etwas größeren Teil“ der Kapazitäten wieder für planbare OPs zu nutzen, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Auch auf die bereits bei Beratungen vom Bund in die Beschlussvorlage aufgenommene Öffnung von Spielplätzen konnten sich Bund und Länder in den Beratungen einigen. In wenigen Minuten will Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Ergebnisse der Beratungen informieren. Alle zu erwartenden Lockerungen im Überblick lesen Sie ebenfalls bei Merkur.de*.

Coronavirus in Berlin: Provisorische Corona-Notfall-Klinik am Messegelände fertiggestellt

Update vom 30. April, 15.30 Uhr: Innerhalb von nur vier Wochen Bauzeit ist in Berlin ein provisorisches Corona-Notfall-Krankenhaus fertig eingerichtet worden. Dieses befindet sich auf dem Messegelände der Hauptstadt, teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Donnerstag im Abgeordnetenhaus mit. Zunächst soll das Krankenhaus Platz für 500 Betten bieten, davon 100 mit Beatmungsgeräten. Die Kapazität kann bei Bedarf auf bis zu 1000 Betten aufgestockt werden.

Der zusätzliche Standort ist als Reservekrankenhaus gedacht, für den Fall, dass andere Kliniken keine Patienten mehr aufnehmen können. Bis Mittwochabend wurden in Berlin 5821 Corona-Fälle registriert. Nach Informationen der Gesundheitsverwaltung liegen 604 Patienten in Krankenhäusern, 157 werden intensivmedizinisch behandelt. Derzeit sind aber 31 Prozent der Intensivbetten in Berliner Krankenhäusern frei.

Update vom 30. April, 13.49 Uhr: Am frühen Donnerstagnachmittag sind erste Details der Beschlussvorlage des Bundes zu weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekannt geworden.

Coronavirus in Berlin: Spielplätze und viele Einrichtungen sollen geöffnet werden

Demnach will der Bund die seit Wochen geschlossenen Spielplätze wieder öffnen lassen. Das gilt auch für Museen, Ausstellungen, Zoos, Gedenkstätten und botanische Gärten. Wieder zugelassen werden sollen auch Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen. An dem bereits beschlossenen Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August will der Bund grundsätzlich festhalten. Das geht aus der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Merkel und den Länderchefs hervor.

In der Vorlage ist aber auch davon die Rede, dass der Bund erst bei der nächsten Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai entscheiden will, ob ein weiterer größerer Öffnungsschritt bei den strikten Corona-Beschränkungen tatsächlich möglich ist. Bis dahin will der Bund außerdem ein Konzept zur weiteren schrittweisen Öffnung von Schulen, Kindertagesstätten und zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs erarbeiten lassen.

Update vom 30. April, 12.53 Uhr: Bei größeren Demonstrationen, Versammlungen und möglichen Krawallen am 1. Mai will die Berliner Polizei wegen der Corona-Krise in diesem Jahr härter vorgehen als in den Vorjahren. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag im RBB-Inforadio an. Die sogenannte Politik der ausgestreckten Hand und der Deeskalation durch die Polizei werde „diesmal nicht so einfach funktionieren“.

Coronavirus in Berlin: Polizei will am 1. Mai härter durchgreifen als in den Vorjahren

Der Innensenator betonte: „Die Polizei wird frühzeitig eingreifen müssen.“ Weiter wies er darauf hin, dass die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen derzeit eine Straftat sei. Von der Polizei genehmigt worden seien etwas mehr als 20 kleine Kundgebungen an einem Ort mit jeweils höchstens 20 Teilnehmern. Doch Geisel warnte, dass man an den vergangenen Wochen bei den sogenannten Hygiene-Demonstrationen gesehen habe, dass „ganz schnell große Menschenmengen zusammenkommen“.

Am 1. Mai werden in Berlin etwa 5000 Polizisten im Einsatz sein. Linke und Rechtsradikale wollen am Abend des 1. Mai statt der üblichen großen Demonstrationen spontane Protestaktionen veranstalten.

Unterdessen hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erneut betont, dass der Blick nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Pandemie* nun verstärkt auf Hotels, Gaststätten und Tourismus gerichtet werden soll. Jedoch dürfe es keinen „Wettlauf um die schnellsten Öffnungsszenarien“ geben, sagte Müller am Donnerstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur vor einer Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und anderen Länderchefs.

Coronavirus in Berlin: Müller will Perspektive für Gastronomie und Hotellerie

Man müsse aber zum Beispiel der Gastronomie und der Hotellerie „eine Perspektive geben“, auch wenn es zu früh sei, einen konkreten Zeitraum zu nennen, forderte Müller. Ähnliche hatte sich der Bürgermeister bereits am Vortag geäußert. Er hält „realistische Standards und klare Grundlagen“ für nötig, damit Restaurants oder Hotels sich schon jetzt auf die Zeit nach dem Lockdown* vorbereiten könnten. Außerdem betonte Müller die Bedeutung des Inlandstourismus für die Hotellerie.

Update vom 30. April, 11.23 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten seit dem heutigen Donnerstagvormittag wieder über das weitere Vorgehen im Umgang mit der Corona-Pandemie. Bereits im Vorfeld wurde die bundesweite Kontaktsperre bis zum 10. Mai verlängert.

Gegen 14 Uhr wird eine aus den aktuellen Beratungen resultierende Beschlussvorlage erwartet. Jedoch wird noch nicht mit weitreichenden Öffnungsbeschlüssen gerechnet. Erst am 6. Mai, wenn die möglichen Auswirkungen der bereits eingetretenen Lockerungen absehbar sein werden, soll über weitere Öffnungen zum Beispiel in der Gastronomie und im Tourismus entschieden werden.

Coronavirus in Berlin: Seit Montag gilt Maskenpflicht - weitere Änderungen im Mai

Update vom 29. April, 19.38 Uhr: Seit Montag (27. April) gilt in Berlin wegen des Coronavirus die Maskenpflicht. Seit Mittwoch (29. April) in ganz Deutschland. Das Gebot des Mund- und Nasenschutzes ist dabei nicht die einzige neue Regelung, die die Bevölkerung nun erwartet. Im Mai kommt es zu zahlreichen Veränderungen. Berlin bekommt sogar einen zusätzlichen Feiertag.

Update vom 29. April, 13.30 Uhr: Noch im Mai möchte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Gespräche über Lockerungen für Hotels und Restaurants führen. Hotellerie und Gastronomie bräuchten „eine Perspektive“, sagte er am Mittwoch dem RBB-Sender 88,8. Es würde nicht darum gehen, zu sagen, es sei möglich, die Gastronomie vier Tage später wieder zu öffnen, betonte er. „Aber wir müssen ihnen sagen, dass sie auch nicht die Letzten sind, sondern dass wir auf jeden Fall, ich hoffe im Laufe des Mai, doch zwischen Bund und Ländern eine Schrittfolge verabreden können, wo vielleicht die Außengastronomie aufmacht, dass man dann innen in der Gastronomie etwas macht.“

Müller glaube, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Menschen dieses Angebot bräuchten. Der Einschätzung des Bürgermeisters zufolge sind Großveranstaltungen mit Zehntausenden Menschen dagegen auf lange Sicht nicht realistisch. „Ich hoffe, dass wir Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres wieder größere Veranstaltung haben“, sagte Müller. Aber das könne wirklich niemand versprechen.

Coronavirus in Berlin: Maskenpflicht jetzt auch im Einzelhandel

Update vom 28. April, 14.33 Uhr: Berlin führt nun doch die Maskenpflicht im Einzelhandel ein. Nach Informationen des Tagesspiegels hat der Senat dies am Dienstag beschlossen. Die Maskenpflicht im Einzelhandel soll bereits am Mittwoch gelten. Die Grünen fordern demnach aber eine Ausnahme für Kinder bis sechs Jahren - sowohl in Läden als auch in Bussen und Bahnen.

Corona-Krise in Berlin: Gefährlicher Ausbruch in Seniorenwohnheim - Einrichtung komplett geräumt

Update vom 28. April, 11.53 Uhr: Wegen mehrerer Coronavirus-Infektionen ist ein Senioren-Wohnheim in Berlin in der Nacht zum Dienstag komplett geräumt worden. Wie die dpa unter Berufung auf einen Feuerwehr-Sprecher berichtet sind seit Montagabend insgesamt 76 Patienten in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden.

Demnach sind mindestens 18 Menschen in dem Heim an Covid-19 erkrankt, drei von diesen seien in kritischem Zustand. Das berichtet Andreas Chickowsky, Leiter des Pflegedienstes, der das Seniorenwohnhaus in Lichtenberg-Fennpfuhl ambulant betreut. Nach einem Bericht des RBB sind sogar mindestens 28 Menschen erkrankt. Laut Chickowsky sind die Zahlen der Erkrankten noch „sehr vage“.

Corona-Krise Berlin: Telefonkonferenz mit der Kanzlerin steht an - werden die Maßnahmen verschärft?

Erstmeldung vom 28. April: Berlin - Wie in den meisten Bundesländern in Deutschland gilt auch in Berlin seit Montag, den 27. April eine Maskenpflicht*. Für Menschen, die nicht in der Lage seien, sich entsprechende Schutzmasken zu besorgen, soll es in Berlin dezentrale Ausgabestellen geben, kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) an. In der Bundeshauptstadt gilt die Pflicht bisher nur für den öffentlichen Nahverkehr, jedoch könnten auch bald bundesweit einheitliche Auflagen im Kampf gegen das Coronavirus* geben. Diese könnten dazu führen, dass die Maskenpflicht* und die Ausgangsbeschränkung* auch in Berlin weiter verschärft werden könnte.

Im Nachbarbundesland Brandenburg bleibt die Maskenpflicht zunächst auf die Landeshauptstadt Potsdam beschränkt. Dort gebe es eine höhere Corona-Dynamik als in anderen brandenburgischen Städten und Gemeinden im ländlichen Raum, begründete Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die Maßnahme. Mit im Normalfall mehr als 60.000 Pendlern am Tag durch die Nähe zu Berlin seien weitergehende Regelungen als die des Landes erforderlich.

Dafür gibt es Hoffnung für alle Museumsbesucher. Wie der Senat verkündigte, dürfen in Berlin die Museen auf der berühmten Museumsinsel bereits am 4. Mai wieder öffnen. Die gut 170 staatlichen, städtischen und privaten Museen Berlins sind seit Mitte März geschlossen.

Auch der Leihverkehr in Bibliotheken soll dann wieder ermöglicht werden, erklärte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Die Theater der Stadt bleiben bis zum 31. Juli geschlossen und beenden damit frühzeitig die Saison. Müller (SPD) sprach mit Blick auf die Einschränkungen wegen derCorona-Krise* nach „spürbaren, schmerzhaften Einschnitten“ von einer „ersten Phase der Lockerung“. Es gebe aber „keine allgemeine Entwarnung“ in einer „sehr, sehr fragilen Situation“. In Berlin haben sich nach aktuellen Zahlen (Stand. 27. April) 5.638 Menschen mit dem Coronavirus* infiziert.

