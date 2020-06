Corona-Ausbruch bei  Tönnies: Fleischfabrikant ist Großspender der CDU

News-Ticker für Deutschland

Die Corona-Krise ist in Deutschland längst nicht überwunden. Das zeigen die aktuellen Hotspots unter anderem in der Tönnies-Fleischfabrik.

+++ 12.00 Uhr: Deutschlands größter Fleischfabrikant Tönnies, der aktuell aufgrund eines massiven Corona-Ausbruchs in seinem Stammwerk die Schlagzeilen beherrscht, ist Parteispender bei der CDU. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Coronavirus in Deutschland: Tönnies ist Großspender der CDU

Erwähnt werden neun Einzelspenden, die von 2002 bis 2017 an die CDU geflossen seien. Das RND hat seine Daten aus der Datenbank Lobbypedia.

Es seien insgesamt 158.474 Euro von Tönnies an die CDU überweisen worden, aber keine Spenden an andere Parteien. Welche Gliederung der CDU die Gelder erhalten hat, sei indes unbekannt.

Coronavirus: Die aktuellen Fallzahlen

Update vom Dienstag, 23. Juni 2020, 10.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit demCoronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 190.862 angegeben - ein Plus von 503 seit dem Vortag.

+ Coronavirus: Der Ausbruch bei Tönnies hat Folgen für die Region. © picture alliance/dpa/David Inderlied

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 191.768 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte8895 Todesfälle und damit zehn mehr als am Vortag. Die JHU zählte 8899 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 175.700.

Erstmeldung vom Dienstag, 23. Juni 2020: Seit März 2020 hat die Corona-Pandemie Deutschland im Griff. Gerade der Fall der Fleischfabrik Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen zeigt, dass das Virus längst noch nicht überstanden ist. Im Konzern von Clemens Tönnies sind aktuell 1553 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Corona-Fälle bei Tönnies offenbaren Missstände

Diese hohe Zahl an positiv Infizierten mit der Corona-Seuche* offenbart auch die Missstände, wie sie in Schlachtereien und Fleischverarbeitungsfabriken häufig auftauchen: schlechte Arbeitsbedingungen, zum Teil unmenschliche Unterbringungen von Arbeitern, die häufig aus Osteuropa kommen, nur Leihverträge haben und billig entlohnt werden. Gleichzeitig ist es für die Menschen nicht gegeben, sich an Corona-Schutzmaßnahmen zu halten und Abstand beziehungsweise Hygieneregeln einzuhalten.

Wir wollen dem Niedergang des Vereins und des Umgangs mit seinen Werten nicht weiter zusehen.

Tönnies ist Gesicht des Niedergangs und regte zuletzt auch öffentlich die Ausgliederung an!



Wir haben dich satt - Tönnies raus!#schalkenuralsev #S04 #Schalke #Guetersloh #Toennis pic.twitter.com/A3gjFVYwz9 — Schalke - nur als e.V. (@schalkenuralsev) June 23, 2020

Die Regierung in Düsseldorf um Ministerpräsident Armin Laschet hat nun wegen des Falls Tönnies regionale Einschränkungen beschlossen, um das Coronavirus wieder einzudämmen und lokal zu halten. Die Behörden verbieten im Kreis Gütersloh unter anderem wieder Sport in geschlossenen Räumen und zahlreiche Kulturveranstaltungen. Fitnessstudios würden im Kreisgebiet ebenso geschlossen wie Kinos und Bars, sagte Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen in den Ländern

Währenddessen schreiten andere Bundesländer weiter voran, trotz der Corona-Pandemie die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens zu ermöglichen. Die Länder entscheiden weitgehend in eigener Verantwortung.

Es wird versucht, die Möglichkeit einer sogenannten „zweiten Welle“ weitestgehend gering zu halten, wobei hierbei die Bedeutung der Abstand- und Hygieneregeln betont wird.

USA: hätte man früher reagiert, wären nicht nur viel weniger Menschen verstorben, sondern man hätte auch die Wirtschaft deutlich kürzer belasten müssen. Ich würde mir wünschen, dass das mal ein Ökonom der Deutschen Öffentlichkeit erklärt. https://t.co/Men1fEvGez — Christian Drosten (@c_drosten) June 20, 2020

Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), ist nach eigenen Worten „sehr optimistisch“, dass in Deutschland eine zweite Welle der Corona-Infektionen verhindert werden kann. Wieler begründete seinen Optimismus damit, dass die Menschen in Deutschland die Abstands- und Hygieneregeln kennen und damit wissen, wie solch eine zweite Welle verhindert werden kann. „Das liegt echt in unserer Hand, in unserer Verantwortung.“

Den deutlichen Anstieg des sogenannten R-Werts begründete Wieler damit, dass vermutlich die jüngsten großen Corona-Ausbrüche in Zusammenhang mit Fleischfabriken den R-Wert „massiv beeinflussen“. Endgültig stehe dies aber noch nicht fest, es werde noch geprüft. (von Katja Thorwarth mit Agentur)

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/David Inderlied