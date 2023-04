Er wollte aussehen wie sein Idol: 22-jähriger Schauspieler tot

Von: Ulrike Hagen

Um auszusehen wie ein K-Pop-Star, gab ein kanadischer Schauspieler 220.000 Dollar für Operationen aus. Nun starb er mit 22 Jahren nach seiner zwölften Beauty-OP.

Seoul – Er wollte unbedingt so aussehen wie Jimin, Sänger der erfolgreichsten südkoreanischen K-Popgruppe BTS. Dafür legte sich Saint Von Colucci ein Dutzend Mal unters Messer. Die zwölfte Operation sollte seine letzte sein. Denn der kanadische Schauspieler stirbt mit erst 22 Jahren infolge von Komplikationen nach einem hochaufwendigen Beauty-Eingriff an seinem Kiefer.

Ein 22-jähriger Schauspieler starb, nachdem er sich seiner zwölften Beauty-OP unterzogen hat, um wie ein K-Pop-Star auszusehen. (Symbolbild) © Ioritz Lopez/imago

Weil er wie ein K-Pop-Star aussehen wollte: Schauspieler stirbt nach zwölfter Gesichts-OP – mit 22 Jahren

Wie sein Pressesprecher am Montag der DailyMail berichtete, wollte sich der in Quebec geborene Saint Von Colucci am Samstagabend einer Operation unterziehen, um Implantate aus seinem Kiefer zu entfernen, die er sich im November hatte einsetzen lassen. Doch der 22-Jährige starb am Sonntagmorgen in einem südkoreanischen Krankenhaus.

Was ist K-Pop?

„K-Pop“ ist eine Abkürzung für „Korean Pop“.

K-Pop ist Anfang der 1990er Jahre in Südkorea entstanden, als Popmusik-Produzenten begannen, traditionelle koreanische Musik mit westlichem Pop zu mixen.

Seinen Durchbruch feierte der K-Pop in den 2000er Jahren, als Gesangsgruppen wie TVXQ und Super Junior große Erfolge feierten. Seitdem ist K-Pop zu einem wichtigen Exportgut für Südkorea geworden.

Das Genre K-Pop umfasst nicht nur Musik, sondern auch Tanz, Mode und visuelle Kunstelemente wie Musikvideos.

Die K-Pop-Industrie ist bekannt für ihre aufwendig produzierten Musikvideos, ausgefeilte Choreografien und auffällige Outfits. Die Musik wird oft von Gesangsgruppen oder Boybands und Girlgroups präsentiert, die aus jungen talentierten Sängern und Tänzern bestehen.

Der K-Pop hat eine sehr engagierte Fangemeinde und seine Stars haben oft riesige Anhängerschaften auf der ganzen Welt.

Beauty-Eingriffe für 220.000 Dollar: Kanadischer Schauspieler wollte wie K-Pop-Star aussehen

Wie die DailyMail berichtet, habe der junge Künstler eine Infektion von den Implantaten bekommen, aufgrund der Komplikationen sei er intubiert worden und Stunden später gestorben. „Es ist sehr tragisch und sehr unglücklich“, zitiert die britische Tageszeitung seinen Presseberater Eric Blake, der seit März 2022 mit dem jungen Schauspieler zusammenarbeitete.

Er sagte, Von Colucci habe sich im letzten Jahr insgesamt zwölf kosmetischen Eingriffen unterzogen, darunter eine Kieferoperation, Implantate, ein Gesichtslifting, eine Nasenkorrektur, ein Augenlifting, ein Augenbrauenlifting, eine Lippenverkleinerung und einige andere kleinere Operationen. Insgesamt gab der Kanadier 220.000 Dollar, umgerechnet etwa 200.000 Euro für die Beauty-Korrekturen aus. Dagegen muten die 17.000 Euro, die eine Deutsche für den generalüberholten Body hinlegte, fast läppisch an.

K-Pop-Fan Saint Von Colucci: Schauspieler (22) fühlte sich aufgrund westlichen Aussehens „diskriminiert“

Blake berichtet, dass sein Klient wusste, wie riskant die Kieferimplantat-Operation sein würde, aber er bestand darauf, sie trotzdem durchführen zu lassen. „Er war sehr unsicher wegen seines Gesichts“, so Blake: „Er hatte eine sehr eckige Kieferlinie und ein eckiges Kinn und mochte die Form nicht, weil er dachte, sie sei zu breit und wollte eine V-Form, wie sie viele Asiaten haben.“

Mit dunkelblondem Haar, blauen Augen, einer Größe von 1,80 m und einem Gewicht von ca. 83 kg, sei der Schauspieler „sehr unglücklich über sein Aussehen“ gewesen, so sein Presseberater: „Es war sehr schwer für ihn, in Südkorea einen Job zu bekommen, und er fühlte sich aufgrund seines westlichen Aussehens diskriminiert“. Auch GNTM Kandidatin Theresia Fischer ließ eine Horror-OP für „Anerkennung und Liebe“ über sich ergehen.

Tod nach zwölf OPs: Kanadischer Schauspieler sollte K-Pop-Star in Drama spielen

Im Juni wollte Von Colucci mit den Dreharbeiten zu dem koreanischen Drama „Pretty Lies“ beginnen, Gerüchten zufolge sollte er darin den K-Pop-Star Jimin von BTS für ein US-Streaming-Netzwerk spielen. Obwohl er nicht allzu viele Details preisgeben konnte, sagte er, dass die acht Episoden umfassende Serie im Oktober auf einem großen US-Streaming-Netzwerk ausgestrahlt werden soll. „Er war sehr, sehr aufgeregt und hat wirklich hart gearbeitet“, sagte Blake. Collucis ehrgeiziges Ziel, sein Aussehen möglichst nah an das seines Idols zu bringen, musste er nun mit dem Leben bezahlen. (Ulrike Hagen)