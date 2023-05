Keine Gehaltserhöhung während der Krankheit – Mann verklagt Firma und scheitert

Von: Marcus Giebel

Wird von einem Angestellten auf Gehaltserhöhung im Krankheitsfall verklagt: IBM gehört zu den bekanntesten Unternehmen in der IT-Branche. © IMAGO / Pius Koller

Ian Clifford kämpft wegen seiner Leukämie-Erkrankung mit dem Tod. Und vor Gericht gegen seinen Arbeitgeber IBM. Von dem fordert er mehr Gehalt – ohne zu arbeiten.

London – Ian Clifford ist todkrank. Er wird in seinem Leben sehr wahrscheinlich keinen Tag mehr arbeiten können. Von seinem Arbeitgeber, dem US-amerikanischen IT-Unternehmen IBM, wird der 50-Jährige trotz bereits anderthalb Jahrzehnte andauernder Krankschreibung weiter bezahlt. Doch das ist ihm nicht genug. Mit einer Klage gegen den Konzern, der Jahresumsätze in zweistelliger Milliardenhöhe verzeichnet, scheiterte der Familienvater allerdings, wie unter anderem die englischen Zeitungen The Telegraph und The Mirror berichten.

Clifford wirft seinem Arbeitgeber vor, ihn wegen seiner Behinderung zu diskriminieren. Bei ihm war im Jahr 2012 Leukämie im vierten Stadium festgestellt worden, nachdem er vier Jahre zuvor aus psychischen Gründen als nicht mehr arbeitsfähig eingestuft worden war.

Leukämiekranker Angestellter verklagt IBM: Gehalt seit 2013 nicht mehr angepasst

54.028 Pfund beträgt sein aktuelles Jahresgehalt demnach, umgerechnet sind das etwas mehr als 62.000 Euro. Diese Summe soll ihm bis zu seinem 65. Geburtstag zugesichert worden sein. Insgesamt würde er damit mehr als 1,5 Millionen Pfund kassieren, also mehr als 1,7 Millionen Euro. Doch im vergangenen Jahr strengte er demnach eine Klage gegen IBM an, weil sein Gehalt seit dem Jahr 2013 nicht angepasst worden sei.

Während seiner aktiven Zeit bei IBM soll sein Jahresgehalt bei 72.037 Pfund – knapp 83.000 Euro – gelegen haben, doch durch den Krankenstand wurde es um 25 Prozent reduziert. Offiziell ist Clifford noch immer Angestellter bei IBM, jedoch ohne „die Verpflichtung zu arbeiten“.

Todkranker IBM-Mitarbeiter: 2003 in Konzern gekommen - seit 2008 kann er nicht mehr arbeiten

Seinem LinkedIn-Profil ist zu entnehmen, dass er im März 2003 zu IBM kam, dort in den Niederlassungen in Staines und Feltham – also in der Nähe von London und in einem Bezirk der britischen Hauptstadt – als Systemarchitekt und Commercial Bid Manager arbeitete. Ab September 2010 nahm er ein Fernstudium an der Aston Business School auf, um seinen Master in Finanz- & Haushaltsordnung zu machen.

Außerdem engagiere Clifford sich „für das Wohlergehen und die Integration von Schülern“. Er wolle „allen Schülern helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen, unabhängig von ihrem Hintergrund und ihren Umständen“, heißt es auf seinem LinkedIn-Profil.

Klage gegen IBM: An Krebs erkrankter Mitarbeiter will wegen Inflation mehr Geld

Zumindest um seinen eigenen Sohn geht es ihm auch bei der Klage gegen IBM. Der gehe aktuell zur Uni. Deshalb will er ihn finanziell so gut es geht unterstützen. Nur sei unsicher, wie lange er das noch könne. Wegen seiner schweren Krankheit „ist es sehr unrealistisch“, dass er seinen 65. Geburtstag erlebe. „Ich befinde mich seit vielen Jahren in einer Chemotherapie und fühle mich extrem unwohl“, zitiert der Telegraph Clifford.

Er moniert, das vereinbarte Gehalt sei nicht genug, nicht nur die Inflation wirke sich negativ aus: „Die Leute denken vielleicht, ja, das ist großzügig. Aber erstens sind diese Beträge brutto und werden nicht versteuert. Ich zahle Sozialversicherungsbeiträge darauf.“

Richter lehnt Klage gegen IBM entschieden ab: Leukämiekranker Mitarbeiter nicht diskriminiert

Das Gericht in Reading zwischen London und Oxford aber folgte seiner Argumentation nicht ansatzweise. Ein Richter soll die Vereinbarung mit IBM als „Vorzugsbehandlung“ eingestuft haben, die ihm einen „sehr erheblichen Vorteil“ einbringe. Clifford hielt dem entgegen: „Der Sinn des Plans war, Arbeitnehmern, die nicht arbeiten können, Sicherheit zu verschaffen. Das wird aber nicht erreicht, wenn die Zahlungen für immer eingefroren sind.“

Richter Paul Housego betonte demnach jedoch, dass lediglich aktive Beschäftigte Gehaltserhöhungen bekommen könnten. Die Behauptung, dass Clifford wegen seiner Krankheit gegenüber weiter bei IBM arbeitenden Kollegen benachteiligt werde, „ist nicht haltbar, da nur Menschen mit Behinderung von diesem Plan (Gehaltsüberweisungen ohne die Pflicht zur arbeiten, d. Red.) profitieren können. Es ist keine Diskriminierung wegen einer Behinderung, dass dieser Plan nicht noch großzügiger ist.“

In den Augen des Juristen wäre es noch immer „eine sehr große Leistung“, sollte sich der Wert des Gehalts „im Laufe von 30 Jahren halbieren“. Den Berichten zufolge kündigte Clifford bereits an, Berufung gegen das Urteil einzulegen.

Todkranker Angestellter will mehr Geld von IBM: 30.000 Pfund für eine Klage ausgegeben

Demnach soll er nach eigenen Angaben bereits 30.000 Pfund – rund 34.500 Euro – ausgegeben haben, um IBM auf die Anklagebank zu zerren. Zuvor habe ihm der Konzern zwei Angebote gemacht.

Bereits die jetzt von ihm angegriffene Vereinbarung war das Ergebnis einer Beschwerde. Nachdem Clifford im Jahr 2013 dagegen protestiert hatte, dass er seit Feststellung seiner Arbeitsunfähigkeit keine Lohnerhöhung und kein Urlaubsgeld mehr bekommen hatte, hatten beide Seiten den mittlerweile seit zehn Jahren gültigen Kompromiss getroffen.

