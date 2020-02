Beispiellose Heuschrecken-Plage in Pakistan - China hilft ungewöhnlicher Methode

Hungersnot droht

Seit Monaten wütet in Pakistan die schwerste Heuschreckenplage in der Geschichte des Landes. China will nun mit einer ungewöhnlichen Methode helfen.

China plant, 100.000 Enten im Kampf gegen Pakistans schwere Heuschreckenplage zu schicken. Die Enten aus der ostchinesischen Provinz Zhejiang sollen laut der Nachrichtenagentur AP dabei helfen, die Zerstörungskraft der Insekten einzudämmen. Heuschrecken stehen auf dem natürlichen Speiseplan von Enten.

Zuvor hatte China ein Expertenteam nach Pakistan gesandt, um eine effektive Methode gegen die Heuschrecken zu finden. In Pakistan leidet fast die Hälfte des Landes mit rund 220 Millionen Einwohnern unter den Heuschrecken. Die derzeitige Plage der Insekten sei die schlimmste seit 20 Jahren. Im Juni waren sie aus dem Nachbarland Iran nach Pakistan gekommen. Die Tiere vernichteten zunächst die Baumwollernte und bedrohen nun auch den Weizen.

China prepares 100,000 ducks to battle Pakistan's locust swarms



A single duck can eat more than 200 locusts a day https://t.co/D3IgmCYFK8 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 27, 2020

Es ist nicht das erste Mal, dass China zur gefiederten Waffe greift. Die Vögel wurden zur Bekämpfung eines ähnlichen Befalls in der nordwestchinesischen Region Xinjiang eingesetzt. Damals konnte die Plage erfolgreich eingedämmt werden.

Der Einsatz von Enten sei sowohl kostengünstiger als auch umweltfreundlicher als der Einsatz von Pestiziden, sagte der Forscher Lu Lizhi vom Institut für Agrartechnologie in Zhejiang. Normalerweise werden die Enten in China für den menschlichen Verzehr gezüchtet.

Auch die Gruppendynamik der Tiere würde wesentlich zu ihrem Erfolg beitragen. „Enten mögen es, in einer Gruppe zu bleiben, daher sind sie leichter zu handhaben“, so Lu. Eine Ente könne demnach pro Tag mehr als 200 Heuschrecken fressen.

Marvin Ziegele mit AP

