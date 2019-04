Fahrstuhl stürzt in die Tiefe – und reißt elf Menschen in den Tod

Tragödie in China

+ © Lukas Schulze/dpa (Symbolbild) In China stürzte ein Fahrstuhl ab - es gab mehrere Tote. © Lukas Schulze/dpa (Symbolbild)

In China ist es zu einem tragischen Zwischenfall auf einer Baustelle gekommen. Ein Fahrstuhl stürzte ab - und riss elf Menschen in den Tod.

Peking - Im Nordosten Chinas sind bei einem Unfall mit einem Fahrstuhl elf Arbeiter ums Leben gekommen. Zwei weitere Arbeiter wurden bei dem Unglück am Donnerstag schwer verletzt, wie chinesische Staatsmedien berichteten.

Der Fahrstuhl war demnach auf einer Baustelle in der Stadt Hengshui (Provinz Hebei) wegen eines technischen Defekts in die Tiefe gestürzt. In China kommt es immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen, weil Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Erst im März waren bei einer Explosion in einem Industriepark der ostchinesischen Stadt Yancheng mindestens 78 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt.

dpa