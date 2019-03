China: Explosion in Chemiewerk - Mindestens 47 Tote

Industrieunfall

Bei einer schweren Explosion in Ostchina sind dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Explosion wurde offenbar durch ein Feuer ausgelöst.

Peking (dpa) - Nach der schweren Explosion in einem Chemiepark in Ostchina ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen: 47 Menschen kamen bei dem Unglück in der Stadt Yancheng (Provinz Jiangsu) ums Leben, 90 Menschen wurden schwer verletzt, teilte die Lokalregierung von Yancheng am Freitag mit. Zuvor hieß es, dass 44 Menschen bei dem Unglück ums Leben gekommen waren. Über 640 Menschen zogen sich nach Behördenangaben Schnittwunden und andere Verletzungen zu und begaben sich zur Behandlung in Krankenhäuser. Ausgelöst wurde die Explosion nach Medienberichten durch ein Feuer in einer Chemiefabrik der Firma Jiangsu Tianjiayi, die Pestizide herstellt.

China: Immer wieder Industrieunfälle

In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunfällen, weil Arbeitsvorschriften zu lasch sind oder nicht eingehalten werden. So waren zuletzt bei der Explosion eines mit Chemikalien beladenen Lastwagens im Norden Chinas im vergangenen November mindestens 23 Menschen getötet worden. Einige Monate davor waren bei einem Feuer in einem Chemiewerk in Ostchina vier Menschen ums Leben gekommen.

