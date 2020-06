Coronavirus in China: Neuer Virus-Typ am Großmarkt entdeckt - Pekinger Behörden sollen in „Kriegszustand“ gehen

Infizierter fuhr Shuttlebus zum Flughafen

Erstmals seit zwei Monaten gibt es in Peking wieder neue Corona-Fälle. Die Neuinfektionen haben derweil weltweit einen neuen Höhepunkt erreicht. Der globale News-Ticker.

Seit Wochen streiten sich die vor allem die USA und Peking, ob China die Gefahr durch das Coronavirus zu spät bekannt gemacht hat.

zu spät bekannt gemacht hat. Die Volksrepublik schien die Epidemie im eigenen Land in den vergangenen Wochen im Griff zu haben - doch nun machen aktuelle Zahlen Angst vor einer zweiten Welle (siehe Update vom 14. Juni, 10.14 Uhr).

(siehe Update vom 14. Juni, 10.14 Uhr). Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen

Alle bisherigen, weltweiten Entwicklungen in der Corona-Pandemie lesen Sie hier.

Update von 22.25 Uhr: In Chile herrscht Corona-Chaos: Obwohl die Hauptstadt Santiago de Chile seit mehr als einem Monat unter Quarantäne steht, war die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten zuletzt in die Höhe geschnellt. Etwa 167.000 Menschen haben sich in dem südamerikanischen Land mit dem Virus infiziert, 3101 Infizierte sind gestorben. Wegen anhaltendem Ärger über das Corona-Krisenmanagement hat der chilenische Präsident Sebastián Piñera am Samstag Gesundheitsminister Jaime Mañalich ersetzt. Piñera vereidigte nun Enrique Paris als neuen Gesundheitsminister, wie auf einem Video des Presseamtes auf Twitter zu sehen war.

Zuvor hatte sich die Kritik an Mañalich angesichts von Veränderungen bei der Veröffentlichung der Corona-Daten verstärkt. Ein Bericht, demzufolge Chiles Gesundheitsministerium die Weltgesundheitsorganisation WHO über weit mehr Corona-Tote informierte als es in der Öffentlichkeit bekanntgab, brachte schließlich das Fass zum Überlaufen.

Und aus der brasilianischen Regierung gibt es unerfreuliche Corona-News: Der Bürgermeister der dortigen Metropole Sao Paulo, Bruno Covas, ist eigenen Angaben zufolge positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aber immerhin: Es gehe ihm gut und er habe keine Symptome, teilte Covas am Samstag (Ortszeit) im Online-Dienst Instagram mit. Zwar bleibe er auf ärztliche Empfehlung zu Hause, seine Arbeit werde er jedoch fortsetzen.

Coronavirus: Furcht vor zweiter Welle in China

Update vom 14. Juni, 12.39 Uhr: Die Furcht vor einer zweiten Welle wurde in China nach dem größten Corona-Ausbruch seit April bei einem Krisentreffen deutlicher denn je. Bei dem Treffen wurden die Behörden der chinesischen Hauptstadt aufgefordert, in den „Kriegszustand“ zu gehen, um einen zweiten Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 zu verhindern.

Erneuter Corona-Ausbruch in China: Neu entdecktes Virus hat andere Gen-Sequenz

Eine vorläufige Sequenzierung des Genstamms ergab, dass das neu entdeckte Virus anders ist als der Typ, der das Land vorher heimgesucht hat. Das berichtete der Epidemiologe des örtlichen Gesundheitsamtes, Zeng Guang, laut Angaben der Global Times vom Sonntag. Um die Herkunft des aktuellen Virus‘ zu ermitteln, sollen die Ergebnisse mit Analysen aus anderen Ländern verglichen werden. Bislang wurde das Virus bis zu einem Hackbrett auf dem Xinfadi-Großmarkt in Peking zurückverfolgt. Auf dem Brett war importierter Lachs verarbeitet worden.

+ Chinesische Paramilitärs kontrollieren den geschlossenen Xinfadi Markt in Peking. © AFP / NOEL CELIS

China importiert Lachs aus mehreren Ländern, zum Beispiel Chile, Australien, Norwegen, Kanada und von den Färöer-Inseln. Der Xinfadi-Markt, der einer Fläche von rund 150 Fußballfelder entspricht, ist mittlerweile geschlossen und nun „gründlich“ desinfiziert werden. Auch elf Wohngebiete und sechs weitere Märkte wurden geschlossen. Experten fürchten nun, dass die Versorgung der Hauptstadt mit Lebensmitteln beeinträchtigt werden könnte.

Coronavirus in China: Peking habe nun „wichtigen Test“ zu bestehen, sagte ein Experte

Peking habe nun einen „wichtigen Test“ im Kampf gegen die Lungenkrankheit zu bestehen - den größten seit einer Phase der Ruhe im Land, sagte Guang der Global Times. Angrenzende Städte und Gemeinden in der Provinz Hebei sowie Stadtviertel der Hauptstadt forderten Bewohner auf, sich umgehend zum Coronavirus-Test zu melden, wenn sie jüngst auf dem Xinfadi-Markt oder einem der sechs anderen geschlossenen Märkten in Peking waren.

Derzeit lässt sich schwer abschätzen, wie weit die Infektionen gehen. Besonders kritisch: Unter den Infizierten ist auch der Fahrer eines Shuttle-Busses des Pekinger Flughafens. Er habe den Xinfadi-Großmarkt am 3. Juni besucht, sich anschließend unwohl gefühlt und am Freitag Fieber bekommen, schreibt die Global Times. Er habe drei Krankenhäuser aufgesucht, bis bei ihm schließlich Covid-19 diagnostiziert worden sei. Der Covid-19-Krisenstab der Hauptstadt kündigte nun an, die Kontrolle von Reisenden und Fracht bei der Einreise verschärften zu wollen, um eine weitere Einschleppung des Virus‘ zu verhindern.

Update vom 14. Juni, 10.14 Uhr: In China wächst die Furcht vor einem erneuten - und dieses Mal vielleicht sogar größeren - Ausbruch des Coronavirus. Wie die nationale Gesundheitsbehörde mitteilte, seien am Samstag 57 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden, darunter 19 „importierte“ Fälle bei Reisenden sowie 38 lokale Ansteckungen. Darüber berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag.

Coronavirus: China verzeichnet höchsten Anstieg an Neuinfektionen seit April

Bei den aktuellen Zahlen handelt es sich um die höchste Anzahl an Neuinfektionen in China seit April. Von den im Inland übertragenen Fällen wurden 36 in Peking und zwei in der Provinz Liaoning registriert. Allerdings wurden im Zusammenhang mit der Krankheit keine neuen Todesfälle gemeldet.

Zuvor waren am Samstag auf einem Großmarkt in Peking unter den ersten 500 Tests schon 45 Infektionen festgestellt worden. Daraufhin wurde der Xinfadi-Markt im Stadtviertel Fengtai geschlossen. Er liefert normalerweise rund 90 Prozent des Obst und Gemüses der 20-Millionen-Metropole. Im Umfeld des Marktes wurden elf Wohnviertel abgeriegelt, außerdem wurden neun Kindergärten und Grundschulen geschlossen. Nun sollen rund 10.000 Händler und Mitarbeiter des Marktes auf Corona getestet werden.

Die neuen Fälle weckten die Angst vor einer zweiten Virus-Welle in China. Bislang hatte die Volksrepublik die Ausfälle nach der ersten Welle weitgehend im Griff. In Peking wurden deshalb sofort alle Sicherheitsvorkehrungen verschärft, nachdem sie erst vor wenigen Wochen gelockert worden waren. Insgesamt sind in China mit Stand Samstag 83.132 Coronavirus-Infektionen gemeldet worden, 4634 mit dem Virus infizierte Menschen starben.

Coronavirus weltweit: Brasilien hat zweitmeiste registrierte Corona-Todesfälle

Update vom 13. Juni, 20.20 Uhr: Eine traurige Rangliste: Brasilien hat Großbritannien überholt und ist nun das Land mit den zweitmeisten registrierten Corona-Toten weltweit.

Konkret: In dem größten Land Lateinamerikas sind binnen 24 Stunden 909 Menschen mit Coronavirus gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium in Brasilia mit.

Damit stieg die Zahl der Covid-19-Todesopfer auf 41.828. Mindestens 828.810 Menschen haben sich in Brasilien mit dem Coronavirus infiziert - die tatsächliche Zahl der Corona-Infizierten dürfte Agenturangaben zufolge jedoch deutlich höher liegen.

Update vom 13. Juni, 19.15 Uhr: Schuppentiere werden als möglicher Überträger des Coronavirus genannt. China greift offenbar in der Corona-Pandemie durch - und will die Wildtiere nun schützen.

Coronavirus weltweit: Neuer Höhepunkt an Corona-Infektionen

Update vom 13. Juni, 12 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen durch SARS-CoV-2 hat weltweit einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie aus dem aktuellen Tagesbericht der WHO vom Freitag (12. Juni) hervorgeht, wurden innerhalb von 24 Stunden auf der ganzen Welt insgesamt 136.572 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Infektionen liegt damit über dem bisherigen Rekordwert von 131.296 Erkrankungen, die im Bericht vom 8. Juni veröffentlicht wurden.

Daraufhin waren die Neuinfektionen einige Tage lang gesunken, teilweise sogar deutlich. Am 12. Juni folgte den Werten der WHO zufolge jedoch ein erneuter Anstieg der Neuinfektionen, der nun zu dem neuen Rekordwert von 136.572 Infektionen innerhalb von 24 Stunden führte. Am stärksten betroffen waren dabei Brasilien mit 32.913 neuen Infektionen innerhalb eines Tages, gefolgt von der USA mit 20.315 neu gemeldeten Fällen. Ebenfalls stark betroffen war Indien, wo 10.956 neue Fälle registiert wurden sowie Russland mit 8.987 neuen Infektionen.

Unterdessen äußerte sich Bill Gates nun zu den Verschwörungstheorien, die ihm unterstellen, die Welt kontrollieren zu wollen. Dabei sprach er eine Warnung aus.

Corona-Schreck in China: Peking meldet erstmals seit zwei Monaten neue Fälle - Teile der Metropole abgeriegelt

Update vom 13. Juni, 9.30 Uhr: In Peking wurden nach einem erneuten Ausbruch des Coronavirus auf dem Xinfadi-Markt im Stadtviertel Fengtai bei anfangs 500 Tests bereits 45 Infektionen entdeckt. Der Großmarkt wurde geschlossen, zudem sollen rund 10.000 Händler und Mitarbeiter des Marktes nun getestet werden.

Vorher hatte die nationale Gesundheitskommission landesweit über sechs lokale Ansteckungen berichtet - alle in Peking. Die neuen Fälle sind die ersten in Peking seit mehr als eineinhalb Monaten. Vier stammten von dem Xinfadi-Markt, auf den sich daraufhin die Ermittlungen konzentrierten. Die jetzt entdeckten 45 Infizierten zeigen nach Angaben lokaler Medien zunächst keine Symptome.

Die Zeitung Global Times zitierte Experten, nach deren Ansicht die Schließung des Marktes voraussichtlich die Versorgung der Hauptstadt mit Lebensmitteln beeinträchtigen wird. Die Hauptstadt war seit Beginn der Pandemie in Wuhan in Zentralchina vor einem halben Jahr besonders geschützt und auch stärker als andere Städte vom Rest des Landes abgeschottet worden. Die Sicherheitsvorkehrungen waren schärfer als anderswo und erst vor wenigen Wochen gelockert worden

Coronavirus in China: Peking meldet neuen Infektionsfall

Update vom 13. Juni, 7.12 Uhr: China hatte in den vergangenen Wochen immer wieder gemeldet, die Verbreitung des Coronavirus im Griff zu haben. Am Donnerstag hatten die Behörden in Peking erstmals seit zwei Monaten wieder einen Corona-Infektionsfall festgestellt. Jetzt riegelten die Behörden in der chinesischen Hauptstadt wegen mehrerer neuer Corona-Infektionsfälle elf Wohngebiete ab.

Auch neun Schulen und Kindergärten seien in der Millionenmetropole geschlossen worden, sagten Behördenvertreter am Samstag bei einer Pressekonferenz. Die insgesamt sieben Coronavirus-Neuinfektionen stehen demnach im Zusammenhang mit einem Fleischmarkt.

Corona in China: Virus auf Schneidebrettern nachgewiesen?

Sechs der Corona-Fälle seien am Samstag registriert worden, hieß es auf der Pressekonferenz. Sie alle stünden in Zusammenhang mit dem Xinfadi-Fleischmarkt. Dessen Chef sagte der staatlichen Webseite Beijing News, das Virus sei auf Schneidebrettern nachgewiesen worden, auf denen importierter Lachs verarbeitet wurde. Wie die Zeitung „Beijing Daily“ berichtete, nahmen große Supermarktketten wie Wumart und Carrefour in der Nacht zum Samstag sämtliche Lachsprodukte aus ihrem Sortiment.

Bereits am Freitag hatten die Behörden zwei Märkte in Peking geschlossen, die einer der Infizierten besucht hatte. AFP-Reporter berichteten von einem massiven Polizeiaufkommen vor den Märkten.

Corona-Schreck in China: Peking meldet erstmals seit zwei Monaten neue Fälle

Update vom 12. Juni, 19.31 Uhr: Nach zwei Monaten ohne neue Corona-Infektionen sind in Peking erstmals wieder positive Fälle gemeldet worden. Drei Menschen sollen sich mit Covid-19 infiziert haben. Zuvor waren im bevölkerungsreichsten Land der Erde täglich nur sehr wenige neue Fälle hinzugekommen. Laut Johns-Hopkins-Universität gab es in der gesamten Volksrepublik in den letzten 13 Stunden lediglich elf neue Corona-Befunde. China zählt demnach momentan 84.220 Infizierte (Stand: 19.20 Uhr).

Peking reagiert drastisch auf die Entwicklungen. Wegen der drei Fälle entschied die Bildungskommission der chinesischen Hauptstadt, die Grundschulen nicht wie geplant am kommenden Montag wieder zu öffnen, sondern weiterhin geschlossen zu lassen.

Ebenfalls dicht gemacht wurde ein Fleischmarkt. Einer der drei Infizierten soll diesen besucht haben. Die Polizei sperrte das Gelände nach Anraten der Behörden ab.

Coronavirus global: immer mehr Fälle - Indien überholt Großbritannien

Update 12. Juni, 12.01 Uhr: Indien hat Großbritannien bei der Zahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen überholt. Demnach meldet Indien am Freitag mehr als 297.000 nachgewiesene Fälle. Das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt mit 1,3 Milliarden Einwohnern liegt damit weltweit auf Platz vier - nach den USA, Brasilien und Russland.

Die Zahl der Sars-CoV-2-Infektionen in Indien ist in den vergangenen Tagen rasch angestiegen - mit wiederholt rund 10.000 neuen Fällen pro Tag. Trotzdem lockert das Land die Corona-Maßnahmen. So sind Büros, religiöse Stätten, Restaurants und Shoppingzentren wieder offen. Durch den Lockdown wurden Millionen Menschen arbeitslos, viele haben Angst zu verhungern.

Corona in Brasilien: Ergreifende Copacabana-Szenen - „Die schwierigste Demonstration unserer Geschichte“

Update vom 12. Juni, 7.06 Uhr: Aus Protest gegen die Corona-Politik der brasilianischen Regierung und in Gedenken an die Gestorbenen sind am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro 100 Grabkreuze aufgestellt worden. Bei der Aktion gruben Freiwillige der Nichtregierungsorganisation Rio de Paz am Donnerstag (11. Juni) auch zu jedem Kreuz ein leeres Grab aus. „Das war die schwierigste Demonstration unserer Geschichte“, schrieb deren Präsident, Antonio Costa, auf Twitter.

In einem Video der Gruppe war zu sehen, wie ein Anhänger des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro die Organisatoren beschimpfte und die Kreuze umstieß. Ein Mann, der am Strand spazieren war und die Szene beobachtet hatte, stellte die Kreuze wieder auf, wie das Portal „G1“ berichtete. „Respektiert den Schmerz der Leute“, rief er. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Vater, der seinen 25-jährigen Sohn im Zusammenhang mit dem Coronavirus verloren hatte.

Acabamos de ser atacados.



Um homem começou a derrubar todas as cruzes. @riodepaz #nacontramaodomundo pic.twitter.com/l9xzro904A — Lucas Louback (@llucaslouback) June 11, 2020

Nach jüngsten Zahlen des Gesundheitsministeriums sind in ganz Brasilien 40.919 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. 802.828 haben sich infiziert. Präsident Bolsonaro verharmlost das Coronavirus und lehnt jegliche Maßnahmen zur Eindämmung ab. Der Oberste Gerichtshof übertrug daher die Befugnis, Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu verhängen, den Bundesstaaten und Gemeinden. Auch ließ Bolsonaro immer wieder Mitgefühl für die Angehörigen der Opfer vermissen.

Coronavirus: Sorge um Afrika wächst

Update vom 11. Juni, 16.11 Uhr: In Afrika konnte die Ausbreitung des Coronavirus - durch strikte Einreisekontrollen und früh verhängte Lockdowns - bisher vielerorts einigermaßen unter Kontrolle gehalten werden. Allerdings zahlt die lokale Bevölkerung dafür vielfach einen ungeheuer hohen Preis - so berichtete es auch die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, bei einer am Donnerstag in Genf organisierten Video-Pressekonferenz. Probleme gebe es vor allem im wirtschaftlichen und sozialen Bereich.

Bislang seien vor allem die Metropolen in Südafrika und Nigeria stark betroffen, doch das Virus breite sich inzwischen auch in ländliche Regionen aus. WHO-Experten gehen von steigenden Fallzahlen aus.

Auch Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery sorgt sich um den weiteren Verlauf der Pandemiebekämpfung in Afrika, viele Staaten hätten keine ausreichenden Mittel zur Verfügung: „Denn wenn der Kampf gegen Corona im Süden Afrikas verloren geht, geht er für den ganzen Globus verloren.“ Für den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ist es deshalb jetzt an der Zeit, die Gelder der WHO aufzustocken und „nicht darauf zu warten, bis die USA wieder einsteigt.“

Coronavirus-Pandemie: Hätte China die Ausbreitung viel früher stoppen müssen?

Erstmeldung vom 10. Juni: Boston/Peking - Hat China zu spät auf Covid-19 reagiert? Hat es den Rest der Welt über die Tragweite des neuartigen Coronavirus im Unklaren gelassen? Hat es verschleiert, gelogen? Seit Wochen streiten vor allem die USA und China erbittert darüber. Viele US-Forscher suchen nach Belegen für Chinas Fehlverhalten - und wollen nun neue Anhaltspunkte gefunden haben, laut denen das Virus sogar schon seit August in Wuhan kursiert.

Coronavirus in Wuhan: Hinweise auf einen Ausbruch schon im August 2019

Dafür haben sie zu ungewöhnlichen Methoden gegriffen - die dementsprechend zweifelhaft sind. Als Anhaltspunkte haben sie die Parkplatzsituation der Krankenhäuser in Wuhan per Satellitenbild analysiert. Parallel dazu haben sie das chinesische Suchvolumen im Internet zu „Durchfall“ und „Husten“, zwei der wichtigsten Symptome einer Covid-19-Erkrankung, in den letzten Monaten analysiert und ihre Erkenntnisse zur Begutachtung durch Fachkollegen auf dem Pre-Print-Server der Harvard-Universität veröffentlicht.

Die Untersuchung per Satellit ist möglich, weil kommerzielle Anbieter darüber sehr genaue Bilder der Erdoberfläche liefern, auf denen selbst siebzig Zentimeter kleine Gegenstände zu erkennen sind. Zu dieser Methode hätten die Forscher gegriffen, erklären sie, weil sie in anderen Studien in Lateinamerika bereits festgestellt hätten, dass bei jeder Grippewelle die Parkplätze der Krankenhäuser im Mittelwert deutlich mehr ausgelastet seien.

Coronavirus in Wuhan: Forscher zählen Autos auf Satellitenbildern

Selbiges Phänomen wollen sie auch in Wuhan beobachtet haben und zwar schon ab August. Während nach chinesischen Angaben das Virus erst ab Dezember seinen Ritt um die Welt antrat. Auf Twitter teilt der Anbieter der Satellitenfotos, RS Metrics ein Bild aus der Studie, rot markiert sind die parkenden Autos bei einem Krankenhaus in Wuhan darauf deutlich zu erkennen.

As featured on @ABC and @GMA, @RSMetrics partnered w/ @BostonChildrens to measure #hospitaltraffic in #Wuhan China from Jan 2018 to May 2020. Spikes at major hospitals occurred in the Sept-Dec 2019 4 months before the #Coronavirus outbreak #Covid19

Sales@rsmetrics.com pic.twitter.com/b5Jh8ljEuf — RS Metrics (@RSMetrics) June 8, 2020

Eine andere Userin teilt bei dem Online-Dienst ein Foto aus der Studie mit Vorher-Nachher-Vergleich:

Harvard Medical School research looking at satellite images found that # of cars parked at major #Wuhan hospitals at points last autumn was much higher than preceding yr, suggesting #coronavirus outbreak may have started much earlier previously thought https://t.co/4u8wADZCvF — Sophia Yan (@sophia_yan) June 9, 2020

Die Satellitenbilder sind aber zugleich die Schwäche der Studie. Die Forscher haben nur auf wenige Aufnahmen zurückgegriffen - oder konnten nur auf wenige zurückgreifen. Die Aufnahmen kommerzieller Anbieter sind teuer und damit rar. Und auch nicht immer möglich, etwa, wenn Wolken die Erdoberfläche verdecken. Aber auch auf den Zeitpunkt der jeweiligen Aufnahmen geben die Forscher keine Hinweise. Dabei wäre genau das wichtig.

Im Gespräch mit spiegel.de betont der Direktor des Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stefan Dech, dass Satellitenfotos Momentaufnahmen seien.

Corona-Pandemie weltweit: US-Studie über Satellitenbilder steht in der Kritik

„Man muss sicherstellen, dass man weiß, was im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt passiert, an dem die Bilder gemacht werden", sagte er. Vor, während und nach einer Mittagspause sehe der Parkplatz womöglich ganz anders aus. Das Gleiche gelte für die Besuchszeit. Tatsächlich ist die Streuung bei der Zahl der Autos auf den aber Bildern hoch.

Auch an anderen Stellen wird versucht, den Ausbruch der Corona-Pandemie zu rekonstruieren und es werden dafür Indizien gesammelt. So will die South China Morning Post Unterlagen vorliegen haben, aus denen hervorgeht, dass der erste definitiv mit Covid-19 infizierte Patient am 17. November festgestellt wurde.

Video: Britischer Geheimdienst vermutet Ursprung von Covid-19 in chinesischem Labor

Für etwaige Pandemien in der Zukunft schlagen Angela Merkel, Emmanuel Macron und vier weitere Regierungschefs Alarm. In Deutschland lag der Reproduktionswert unterdessen in den vergangenen drei Tagen wieder über der kritischen Marke von 1 - Experten warnen vor einer zweiten Welle. AFP,dpa

