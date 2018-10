Chemie-Nobelpreis zwei US-Amerikaner und einen Briten.

Stockholm

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr zur Hälfte an Frances Arnold (USA) und zur anderen Hälfte an George Smith (USA) and Gregory Winter (Großbritannien) für ihre Beiträge zur Entwicklung einer grünen chemischen Industrie.

Stockholm - Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit.

Diese Woche wurden bereits die diesjährigen Nobelpreise für Medizin sowie für Physik vergeben. Die Auszeichnung in Medizin teilen sich die Immunologen James Allison (USA) und Tasuku Honjo (Japan) für Durchbrüche auf dem Gebiet der Krebstherapie.

Der Nobelpreis für Physik geht jeweils zur Hälfte an Arthur Ashkin (USA) sowie an Gérard Mourou (Frankreich) und Donna Strickland (Kanada). Sie wurden für Entdeckungen in der Laserphysik geehrt. DieKanadierin Strickland ist erst die dritte Frau, die den Physik-Nobelpreis erhält.

