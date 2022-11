Mondmission Artemis 1: Countdown wurde kurz zuvor noch unterbrochen – Nasa teilt erste Bilder

Von: Momir Takac, Bettina Menzel, Patrick Freiwah

Nasa-Mondmission „Artemis 1“ läuft: Die „Space Launch System“-Rakete startet am Weltraumbahnhof Cape Canaveral. © picture alliance/dpa/AP | John Raoux

Die Mondmission Artemis 1 stand bislang unter keinem guten Stern. Am Mittwoch startete die Nasa-Rakete endlich in den Weltraum. Infos und Hintergründe im News-Ticker.

Panne auch kurz vor Raketenstart: Countdown musste unterbrochen werden.

Artemis-1-Mission heute gestartet: Nasa-Rakete ist unterwegs zum Mond.

Die Mondmission Artemis 1 musste bislang mehrmals verschoben werden, aufgrund unterschiedlicher Probleme.

Dieser News-Ticker zum Raketenstart der Artemis 1 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral wird laufend aktualisiert.

Update vom 17. November, 6.22 Uhr: Vor 50 Jahren haben zuletzt Menschen den Mond betreten - am Mittwoch ist nun wieder eine Rakete zu dem Erdtrabanten gestartet. Es handelt sich allerdings nur um einen unbemannten Testflug. Er ist Teil der Artemis-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa, die in einigen Jahren wieder eine Landung von Astronauten auf dem Mond vorsieht, erstmals auch eine Frau und eine nicht-weiße Person. Langfristig sollen auch Menschen zum Mars gebracht werden.

Am Mittwoch teilte NASA erste Bilder der Mission. „Während Orion die Artemis-Mission zum Mond beginnt, nimmt das Raumschiff diese atemberaubenden Bilder unseres Heimatplaneten auf“, schrieb die US-Weltraumbehörde dazu auf Twitter. Orion soll laut Nasa insgesamt rund 1,3 Millionen Meilen (2 Millionen Kilometer) zurücklegen und damit weiter fliegen als jedes andere für den menschlichen Flug konzipierte Raumschiff.

Ein „Selfie“ von Orion am Dienstag, 16. November 2022. © IMAGO/NASA/Zuma Wire

Nasa-Mondmission startet am Mittwoch: Unbemannte Kapsel „Orion“ hebt ab

Update vom 16. November, 11 Uhr: Nach monatelangen Verschiebungen ist die krisengeplagte Nasa-Mondmission „Artemis 1“ am Mittwoch endlich gestartet. Mit der Rakete „Space Launch System“ hob die unbemannte Kapsel „Orion“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab, wie auf Live-Bildern der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen war. Rund drei Wochen lang soll „Orion“ in einer Umlaufbahn um den Mond herum unterwegs sein, bevor die Kapsel am 11. Dezember zurück auf der Erde erwartet wird. „Sprachlos“, twitterte der deutsche Astronaut Alexander Gerst zum Start.

Mit dem nach der griechischen Göttin des Mondes benannten Programm „Artemis“ sollen in den kommenden Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, erstmals auch eine Frau und eine nicht-weiße Person. Der jetzt erfolgte „Artemis 1“-Start soll die bemannten Flüge vorbereiten. Die Europäische Raumfahrtagentur Esa und Raumfahrtagenturen mehrerer anderer Länder sind beteiligt.

Die Mission stand lange unter keinem guten Stern: Nach Verzögerungen und Kostenexplosionen bei Entwicklung und Bau musste der erste Teststart bereits zahlreiche Male verschoben werden - unter anderem wegen zwei aufeinanderfolgender Stürme und technischer Probleme. Der erste bemannte Start ist derzeit frühestens 2025 geplant. „Artemis II“ soll eine vierköpfige Crew an Bord haben und den Mond umrunden, mit „Artemis III“ sollen schließlich wieder Menschen auf dem Mond landen.

Mondmission Artemis 1 läuft: Raketenstart endlich geglückt - kurz vor dem Start gab es noch eine Panne

Update vom 16. November, 08.19 Uhr: Der Start der SLS-Rakete zum Mond musste auch kurz vor dem Abheben unterbrochen werden. Nach Problemen beim Betanken mit flüssigem Wasserstoff stoppte die Nasa den Countdown zehn Minuten vor dem Startschuss.

Offenbar hatte es ein Leck an einem Einlassventil gegeben, das repariert werden musste. Um 1.35 Uhr Ortszeit (7.35 Uhr MEZ) gaben die Mechaniker grünes Licht, nachdem auch noch Probleme mit einem Radar beseitigt worden waren. Der Countdown wurde drei Minuten später wieder gestartet.

Artemis-1-Mission heute gestartet: Rakete der Nasa mit unbemannter Kapsel unterwegs zum Mond

Update vom 16. November, 07.51 Uhr: Die Mission der US-Weltraumbehörde „Artemis 1“ hat begonnen. Die Rakete mit der unbemannten Kapsel „Orion“ hob um 1.48 Uhr Ortszeit (7.48 Uhr MEZ) vom US-Weltraumbahnhof in Cape Canaveral zum Testflug ab. Die Nasa zeigte den Start live in einem Stream.

Mondmission Artemis 1 gestartet: Nasa-Rakete startet heute

Update vom 16. November, 07.28 Uhr: Nun soll es endlich klappen. Mehrere Versuche waren zuvor gescheitert, die unbemannte Mondmission Artemis 1 starten. Am heutigen Mittwoch (16. November) soll die Rakete vom Typ SLS (Space Launch System) endlich den Weltraumbahnhof in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida verlassen und eine Orion-Kapsel ins Weltall bringen.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa definierte für den Start ein zweistündiges Zeitfenster, das um 1.04 Uhr Ortszeit (7.04 Uhr MEZ) beginnt.

Artemis 1: Nächster Raketenstart Mittwoch, 16. November

Erstmeldung vom 15. November 2022 - Cape Canaveral – Erneut kam es bei dem für die USA bedeutsamen Raumfahrtprojekt Artemis 1 zu Problemen, wodurch der Raketenstart neuerlich verschoben werden musste. Wegen eines weiteren herannahenden Sturmes hat die Nasa den geplanten Teststart für ihre krisengeplagte Mondmission erneut abgesagt, diesmal lediglich um zwei Tage.

Statt des 14. November wurde der Termin auf 16. November verschoben. Das Raketensystem für den unbemannten Testflug zum Mond bleibt auf dem Startplatz auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida und wird nicht wieder in den Hangar zurückgerollt werden. Der Sturm „Nicole“ traf Ende der vergangenen Woche auch auf Florida und hat in Teilen der USA für Verwüstung gesorgt.

Das Zeitfenster für den Raketenstart beginnt am Mittwoch um kurz nach 7 Uhr (MEZ) und ist für zwei Stunden veranschlagt, unter anderem die NASA überträgt das Raumfahrt-Event live im Videostream:

Artemis-Raumfahrtprogramm: US-Astronauten wollen auf den Mond zurückkehren

Die Mission steht bislang unter keinem guten Stern: Nach Verzögerungen und Kostenexplosionen bei Entwicklung und Bau musste der erste Teststart bereits einige Male verschoben werden - unter anderem wegen technischer Probleme sowie Ende September wegen Hurrikan „Ian“.

Mit dem nach der griechischen Göttin des Mondes benannten Artemis-Programm sollen eigentlich schon in den kommenden Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, erstmals auch eine Frau und eine nicht-weiße Person. (PF/dpa)