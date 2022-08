Strand voller Zelte: Beschwerden über Wildcamper an Murcias Küste

Von: Sandra Gyuratis

Naturstrand Percheles in Mazarrón an der Küste von Murcia: Hier schlagen Wildcamper im Sommer ihre Zelte auf. © Rathaus Mazarrón

Ein geschützter Naturstrand an der Küste von Murcia gleicht einem Zeltplatz. Warum sich die Anwohner über Müll und das zuständige Rathaus beschweren, steht in diesem Artikel:

Mazarrón – In Sommer schlagen viele Urlauber an der Küste von Murcia ihr Zeltlager direkt am Strand auf. An dem Naturstrand Percheles in Mazarrón nimmt das illegale Campen überhand, wie costanachrichten.com berichtet. Die Anwohner beschweren sich über Abfall am Strand und überquellende Müllcontainer.

Die Zeltlager, die nach dem Sommer wieder abgebaut werden, sind nicht das einzige Problem des Rathauses von Mazarrón. Auf einem Privatgrundstück am Strand Percheles, der in einem Schutzgebiet liegt, wird ein illegaler Campingplatz betrieben.