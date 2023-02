Camping an Traumstrand in Spanien verboten: Aus für Platz in Murcia

Von: Sandra Gyuratis

Camper lieben den Naturstrand Percheles an Spaniens Küste: Doch der Stellplatz für Wohnmobile ist illegal. © Juan Luis Castanedo/Acude

Der Stellplatz am Palmenstrand Percheles an der Küste von Murcia im Südosten von Spanien ist bei Campern sehr beliebt. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten. Warum der Platz für Wohnmobile schließen muss, steht in diesem Artikel:

Mazarrón – Der Naturstrand Percheles an der Küste von Murcia im Südosten von Spanien ist bei Campern beliebt. Doch seit Jahren streiten das Rathaus von Mazarrón und der Betreiber eines privaten, kostenpflichtigen Stellplatzes um Lizenzen. Nun hat das Land Murcia eine Entscheidung gefällt. Das Campen auf dem Stellplatz für Wohnmobile an dem Palmenstrand in Murcia ist untersagt, wie costanachrichten.com berichtet.

Der Besitzer des Grundstücks, auf dem sich der Stellplatz für Wohnmobile befinden, ist angewiesen, die ursprüngliche Landschaft wieder herzustellen. Zudem läuft ein Enteignungsverfahren gegen ihn. Doch der Stellplatz-Besitzer stellt sich quer und behauptet, eine Genehmigung zu besitzen.