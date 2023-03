Campingplatz oder Wildcampen: Camper sind unterschiedlicher Meinung

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Campingplatz oder freie Natur: Wildcampen ist manchmal in Ordnung, aber gesittet und ohne zu stören. © Ireanah Staub-Haug

Der Camping-Boom hat Spaniens Mittelmeerküste erfasst. Nicht alle steuern einen Campingplatz an. Das Wildcampen in freier Natur sorgt nicht selten für Ärger. Was die Camper zu diesem Aufregerthema zu sagen haben, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Campingplatz oder freie Natur: Wildcampen an der Küste, das Aufregerthema

An der Küste von Spanien von der Costa Blanca über Murcia bis nach Andalusien reihen sich die Wohnmobile aneinander. Anwohner sind genervt, weil ihnen der Blick aufs Meer versperrt wird. Camper auf Campingplätzen sind sauer, weil sie für Ab- und Frischwasser und die Müllabfuhr bezahlen und die Wildcamper nicht. Die Meinungen der Camper über das Thema Campingplatz oder freie Natur gehen auseinander, wie costanachrichten.com erfahren hat.

In einem Punkt sich alle einig: Es gibt zu wenig Stellplätze für den Andrang an der Küste. Ideen, wie sich das Problem lösen ließe, gibt es so einige. Costanachrichten.com hat sich bei Campern umgehört. „Ein Gully und ein Wasserhahn, dann wären alle Camper glücklich“, ist eine Meinung.