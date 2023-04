Campingplatz an Spaniens Küste neu erröffnet: Voller Erfolg

Von: Sandra Gyuratis

Campingplatz in Águilas im Südosten von Spanien neu eröffnet: Schnell ausgebucht. © Sandra Gyurasits

Camping boomt und ein Ende scheint erstmal nicht in Sicht. An Camping- und Stellplätzen mangelt es – auch an der Küste von Spanien. Was ein deutscher Händler für Reisemobile erlebte, als er in Águilas einen neuen Platz eröffnete, steht in diesem Artikel:

Águilas – An der Küste von Spanien reihen sich die Wohnmobile aneinander. Viele Camper stehen in der Natur, weil es zu wenig Camping- und Stellplätze gibt. Michael Thyssen, der mit der Firma Dümo Reisemobile GmbH&Co KG in Dülmen einen der größten Händler für Wohnmobile und Wohnwagen in Europa aufgebaut hat, wundert sich nicht über den Camping-Boom. Der Deutsche fasst den Entschluss, in Águilas im Südosten von Spanien einen Campingplatz neu zu eröffnen, wie costanachrichten.com berichtet.

Dass das Projekt funktionieren würde, da war sich Michael Thyssen recht sicher. Dass der Platz aber so schnell ausgebucht sein würde, hat selbst ihn überrascht. Warum er sich ausgerechnet für den Standort Águilas an der Küste von Murcia entschieden hat? „Die Stadt unterscheidet sich von allen, die ich bisher an der Küste gesehen habe“, sagt er.