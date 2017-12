Bus-Tragödie: Zehn Menschen schweben noch in Lebensgefahr

Unfallhergang weiter offen

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Regionalzug in Südfrankreich sind vier Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Opfer kämpfen allerdings noch um ihr Leben.

Update: Nach dem Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Zug in Südfrankreich schweben noch zehn Menschen in Lebensgefahr. Das teilte die Präfektur der östlichen Pyrenäen in der Nacht zum Freitag mit. Zehn weitere Menschen hätten ebenfalls schwere Verletzungen erlitten, ihr Zustand galt aber als stabil.

Unfall an der Nähe zur spanischen Grenze: Zug reist Bus in zwei Teile

Perpignan - Vier Kinder sind beim Zusammenprall eines Schulbusses mit einem Regionalzug in Südfrankreich ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden wurden am Donnerstag zudem 20 Menschen verletzt, 11 von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich an einem beschrankten Bahnübergang in Millas westlich von Perpignan, das nahe der spanischen Grenze am Mittelmeer liegt. Erste Bilder vom Unfallort bezeugten die Wucht des Aufpralls. Französische Medien berichteten, dass die Kollision den Bus in zwei Teile gerissen habe.

Premierminister Edouard Philippe, der noch am Abend nach Millas reiste, sprach von einem „furchtbaren Drama“. Priorität habe nun, die Familien, „von denen wir alle wissen, dass sie eine Phase der Angst durchleben“, mit Informationen zu versorgen. Die Identifikation der Toten sei sehr schwierig.

Toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d’un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l’État est totale pour leur porter secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14. Dezember 2017

Staatschef Emmanuel Macron drückte vom EU-Gipfel in Brüssel aus via Twitter sein Mitgefühl aus. „Alle meine Gedanken für die Opfer dieses furchtbaren Unfalls eines Schulbusses und für ihre Familien“, hieß es auf der Seite des Präsidenten.

95 Feuerwehrleute, zahlreiche Polizisten und mehrere Helikopter waren nach Angaben der Präfektur im Einsatz. Laut Nachrichtensender Franceinfo war der Zug gegen 16.00 Uhr auf den hinteren Teil des Busses geprallt. Wie es zu dem schweren Unfall kam, blieb zunächst offen. Premierminister Philippe sagte, die Justiz habe eine Untersuchung eingeleitet.

„Der Aufprall war sehr stark“, sagte eine Frau, die in dem Zug saß. „Wir hatten den Eindruck, dass der Zug entgleist und sich auf die Seite legen wird“, fügte sie laut Regionalzeitung L'Indépendant hinzu.

