Busunglück: Zahl der Todesopfer steigt - weitere in Lebensgefahr

Unfallhergang weiter offen

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Regionalzug in Südfrankreich gibt es zahlreiche Opfer zu beklagen. Weitere Menschen sind ihren Verletzungen erlegen, einige kämpfen um ihr Leben.

Perpignon - Nach dem schweren Schulbus-Unglück in Südfrankreich ist die Zahl der toten Kinder und Jugendlichen auf sechs gestiegen. Zwei Mädchen erlagen Freitag ihren schweren Verletzungen, wie es von Seiten der Polizei hieß. Von den 18 Verletzten schweben noch mehrere in Lebensgefahr. Die Opfer sind inzwischen identifiziert, die Angehörigen wurden psychologisch betreut.

Die Ermittler suchen nun unter Hochdruck nach den Ursachen für den schweren Unfall, der sich am Tag zuvor in dem Ort Millas westlich von Perpignan in den östlichen Pyrenäen ereignete. An einem beschränkten Bahnübergang fuhr ein Regionalzug ungebremst in den Schulbus hinein.

Der Bürgermeister einer Nachbargemeinde, Robert Olive, sprach von einem "Anblick des Horrors". "Der Bus wurde von dem Zug in zwei Teile zerschnitten", sagte er. Ob es sich um einen technischen Fehler der Signalanlage oder menschliches Versagen handelt, ist bisher unklar. Die 48 Jahre alte Fahrerin des Schulbusses wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt.

Toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d’un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l’État est totale pour leur porter secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14. Dezember 2017

Die restlichen der etwa 20 Businsassen sowie mehrere Zugpassagiere erlitten laut Polizei leichtere Verletzungen. Die örtliche Zeitung "L'Indépendant" zitierte auf ihrer Internetseite eine Bahnreisende, derzufolge der Aufprall "sehr stark" war. Sie fügte hinzu: "Wir dachten, der Zug werde aus dem Gleis springen."

Unfall an der Nähe zur spanischen Grenze: Zug reist Bus in zwei Teile

Premierminister Edouard Philippe, der noch am Abend nach Millas reiste, sprach von einem „furchtbaren Drama“. Priorität habe nun, die Familien, „von denen wir alle wissen, dass sie eine Phase der Angst durchleben“, mit Informationen zu versorgen. Die Identifikation der Toten sei sehr schwierig.

Staatschef Emmanuel Macron drückte vom EU-Gipfel in Brüssel aus via Twitter sein Mitgefühl aus. „Alle meine Gedanken für die Opfer dieses furchtbaren Unfalls eines Schulbusses und für ihre Familien“, hieß es auf der Seite des Präsidenten.

95 Feuerwehrleute, zahlreiche Polizisten und mehrere Helikopter waren nach Angaben der Präfektur im Einsatz. Laut Nachrichtensender Franceinfo war der Zug gegen 16.00 Uhr auf den hinteren Teil des Busses geprallt. Wie es zu dem schweren Unfall kam, blieb zunächst offen.

