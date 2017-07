Tödlicher Busunfall auf A9: Polizei informiert Angehörige der Opfer

News-Blog - Autobahn wieder freigegeben

+ © AFP Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat die Unglücksstelle am späten Montagnachmittag besucht. © AFP

Schrecklicher Busunfall auf der A9 bei Münchberg in Oberfranken: Bei einem Auffahrunfall ist am Montagmorgen ein Reisebus in Brand geraten - 18 Menschen sind gestorben. Alle Infos im News-Blog.

Auf der A9 bei Münchberg im Landkreis Hof hat sich am Montag gegen 7 Uhr ein schwerer Busunfall ereignet.

Der Unfall passierte zwischen der Anschlussstelle Münchberg-Süd und Gefrees.

Ein Reisebus aus dem sächsischen Löbau nahe Görlitz fuhr auf einen Sattelschlepper auf, beide gerieten in Brand.

Nach Polizeiangaben sind 18 Menschen bei dem Busunglück ums Leben gekommen.

30 Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Am späten Montagabend wurde die A9 in Richtung Süden wieder freigegeben - die Fahrspur in nördlicher Richtung war bereits am Nachmittag wieder befahrbar.

22.57 Uhr: Für heute beenden wir die Berichterstattung zum Busunglück bei Münchberg. Ab morgen Früh finden Sie hier wieder alle aktuellen Informationen.

22.27 Uhr: Die äußere rechte Fahrspur der A9 in südliche Richtung wird für längere Zeit gesperrt bleiben. Nachdem der Teer durch die extreme Hitze stark beschädigt wurde, muss die Spur vor der Freigabe saniert werden.

22.03 Uhr: Der Besitzer des Unglücksfahrzeugs hat sein Mitgefühl geäußert. „Die Gedanken sind natürlich bei denen, die im Krankenhaus liegen - und natürlich auch bei denen, die zu Hause warten auf eine Information: ‚Was ist denn mit meinen Verwandten und Bekannten?‘“, sagte der Unternehmer Hartmut Reimann aus dem sächsischen Löbau am Montag. Und: „Es tut uns sehr, sehr leid - aber ich kann‘s nicht mehr ändern.“

Polizei informiert Angehörige der Opfer

21.33 Uhr: Wie die Polizei Oberfranken bekannt gibt, ist die A9 in beiden Richtungen wieder befahrbar. Die Unfallstelle ist geräumt.

#BuBraMüb Die Fahrbahn auf der A9 ist in beiden Richtungen wieder frei befahrbar. Die Unfallstelle ist geräumt. — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3. Juli 2017

21.06 Uhr: Die sächsische Polizei hat Familien der Opfer über das Schicksal ihrer Angehörigen unterrichtet. Bis zum Montagabend seien „eine ganze Reihe von Angehörigen angetroffen und informiert worden“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden. Zahlen nannte sie nicht.

Zum Teil hätten sich die Polizeibeamten auch Vergleichsproben für einen DNA-Abgleich geben lassen, etwa in Form von Haar- oder Zahnbürsten. Bei Bedarf hätten auch Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams für eine Betreuung der Angehörigen bereitgestanden, sagte die Sprecherin.

Busunternehmen nach Dokumenten durchsucht

20.21 Uhr: Beim Busunternehmen in Sachsen hat es eine Durchsuchung gegeben. Dabei ging es um Informationen zu den Fahrgästen, aber auch zum Bus und den beiden Fahrern.

20.18 Uhr: Die Nachsorge für die Einsatzkräfte, die am Montag an der Unfallstelle waren, ist eingerichtet.

20.16 Uhr: Nach wie vor sind die Arbeiten an der Unfallstelle im Gange. Die Wracks sind eben abtransportiert werden, nun wird die Unglücksstelle aufgeräumt.

20.15 Uhr: Die ARD sendet einen „Brennpunkt“ zum Busunglück.

19.24 Uhr: Wie ein sichtlich mitgenommener Horst Seehofer im Interview mit dem BR sagt, wolle er härter gegen Gaffer vorgehen. „Wir haben nicht nur bei dieser Katastrophe mit diesem Problem zu tun. Es mangelt auch an Respekt vor den Rettern. Ich plädiere ausdrücklich dafür, dass wir rechtlich viel härter durchgreifen, als das bisher rechtlich möglich ist.“

Den Rettern vor Ort dankte der Ministerpräsident. „Es sind ja vor allem ehrenamtliche Helfer, die hier vor Ort sind.“

19.01 Uhr: EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker schrieb in einem Brief an Seehofer: „Die erschütternden Bilder des Busunglücks in Bayern haben mich zutiefst betroffen gemacht.“

Ministerpräsident Horst Seehofer besucht Unglücksstelle

18.45 Uhr: Ministerpräsident Horst Seehofer, der am frühen Abend an der Unfallstelle eintraf, sagt: „Man kann nicht mehr von einem Unglück sprechen. Es ist ein Inferno, das hier über die Menschen hereingebrochen ist.“

18.30 Uhr: Wie der BR berichtet, werden die Wracks abtransportiert. Durch die Hitze sei der Straßenbelag stark beschädigt worden, dennoch sollen aber im Lauf des Abends zwei Spuren Richtung Süden wieder freigegeben werden.

18.25 Uhr: Bei dem Busfahrer, der bei dem Unfall getötet wurde, handelt es sich um einen 55-Jährigen. Somit waren die Todesopfer zwischen 55 und 81 Jahren alt.

18.17 Uhr: Während Experten der Spurensicherung und der Rechtsmedizin die Arbeit am Bus aufgenommen haben, beginnt für die vielen freiwilligen Helfer mit dem Ende des Einsatzes das Aufarbeiten.„Im Einsatz funktionierst du, die Bilder kommen erst hinterher, wenn du zur Ruhe kommst“, sagt Andreas Hentschel von der Feuerwehr Münchberg der dpa.

17.28 Uhr: Vier Brandenburger, die in dem auf der A9 in Oberfranken verunglückten Bus saßen, haben das Unglück überlebt. Das teilte das Innenministerium des Landes in Potsdam mit. Die Brandenburger waren am Montagmorgen in Senftenberg zugestiegen.

Bus aus dem sächsischen Löbau war auf dem Weg zum Gardasee

17.14 Uhr: Nun ist bestätigt, dass das Busunternehmen, unter dem das Unfallfahrzeug unterwegs war, aus Löbau stammt. Er ist laut Sächsischer Zeitung am Montag um 0.30 Uhr mit dem Ziel Gardasee gestartet. Das Fahrzeug sei drei Jahre alt gewesen und zuletzt im April ohne Beanstandungen vom TÜV geprüft worden, teilten der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) und der Landesverband des Sächsischen Verkehrsgewerbes (LSV) am Montag mit.

16.59 Uhr: Der Berliner Unfallforscher Siegfried Brockmann vertritt gegenüber der Leipziger Volkszeitung die Meinung, dass der Bus unter Umständen schon brannte, als er auf den Sattelzug auffuhr. Die Art der Verbrennung spreche dafür. Womöglich habe der Fahrer wegen des Brandes die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

16.50 Uhr: Laut dpa spreche nichts für einen technischen Defekt des verunglückten Busses. Er soll drei Jahre alt sein und erst kürzlich problemlos durch den TÜV gekommen sein. Auch der Busfahrer, der bei dem schrecklichen Unfall ums Leben kam, sei sehr erfahren und bisher unfallfrei gewesen. Vor vier Jahren wurde er dafür sogar vom sächsischen Innenministerium ausgezeichnet.

16.33 Uhr: Angesichts des Busunglücks hat die Bayerische Vertretung in Berlin einen für Dienstag geplanten Kabarettabend abgesagt. Es war ein Auftritt des Strauß-Parodisten Helmut Schleich geplant.

16.08 Uhr: Laut einem Kraftstoffexperten des TÜV Rheinland könnte auch eine abgerissene Kraftstoffleitung den sofortigen Brand des Busses ausgelöst haben. „Im Fall eines Unfalls kann es sein, dass eine Kraftstoffleitung abreißt und der Kraftstoff auf heiße Fahrzeugteile gelangt und das Ganze anfängt zu brennen“, sagt Experte Hans-Ulrich Sander in Köln. Das Feuer könne sich dann rasend schnell ausbreiten.

Busunfall auf A9 nahe Münchberg - Bilder

16.05 Uhr: An Bord des verunglückten Busses haben sich auch Reisende aus Brandenburg befunden, die in Senftenberg zugestiegen seien. Über ihren Zustand kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.

16 Uhr: Nun sind alle 18 Toten aus dem verbrannten Bus geborgen, wie die dpa berichtet.

Video: 18 Tote bei Busunfall auf A9 nahe Münchberg

15.45 Uhr: Der ADAC hat zum Thema Rettungsgasse eine informative Grafik erstellt:

15.24 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann beklagte bei seinem Ortstermin an der Unfallstelle nahe Münchberg das „völlig unverantwortliche Verhalten“ einiger Autofahrer. Sie hätten nicht sofort eine Rettungsgasse gebildet, was es den Rettern erschwert habe, zum brennenden Bus zu gelangen. Die Einsatzkräfte seien zehn Minuten nach dem Unfall vor Ort gewesen, haben aber aufgrund der Hitze am brennenden Bus nichts tun können.

15.17 Uhr: Die Rettungskräfte haben nun mit den Bildern von der Unglücksstelle zu kämpfen. „Im Einsatz funktionierst du, die Bilder kommen erst hinterher, wenn du zur Ruhe kommst“, sagt ein Feuerwehrmann gegenüber der dpa.

15.13 Uhr: Die Situation unmittelbar nach dem Unfall muss einem Inferno geglichen haben: Wie Feuerwehrleute berichten, stand der Bus lichterloh in Flammen. Sogar ein angrenzendes Waldstück habe Feuer gefangen. Jetzt ist von dem Bus nur noch ein schwarzes Wrack übrig.

Erinnerungen an Horror-Crash in der Münchberger Senke 1990

15 Uhr: Entgegen einiger Medienberichte ist der Busunfall auf der A9 nahe Münchberg vom Montagmorgen nicht mit einem der schwersten Busunglücke Deutschlands aus den 1990ern in Verbindung zu bringen, wie die Polizei Bayreuth auf Nachfrage mitteilt. Am 19. Oktober 1990 kam es in der sogenannten Münchberger Senke zu einer Massenkarambolage, bei der zehn Menschen starben und 122 verletzt wurden. Auslöser war damals starker Nebel. Die Autobahn wurde daraufhin saniert, 2003 fuhren allerdings erneut über 100 Autos ineinander. Ein Sprecher der Polizei Bayreuth betont: Der aktuelle Unfall habe sich nicht in der Münchberger Senke ereignet, sondern einige Kilometer entfernt. Und: Es sei am Montagmorgen nicht nebelig gewesen.

14.50 Uhr: Die 18 wohl toten Insassen sind zwischen 66 und 81 Jahre alt.

14.28 Uhr: Möglicherweise sei ein Kurzschluss am Armaturenbrett des Busses Auslöser für den Brand gewesen, so der Sicherheitsexperte weiter. Wenn nicht sofort gelöscht werde, könne sich ein Brand in einem Bus rasant ausbreiten - vor allem, wenn eine Tür geöffnet oder ein Fenster eingeschlagen wurde. Dann ziehe der Rauch noch schneller durch den Bus. „Mit anderen Worten: Die Situation ist sehr schnell außer Kontrolle“, sagt der Sicherheitsbeauftragte.

14.26 Uhr: Gegenüber der dpa hat sich ein Sicherheitsexperte zu dem Unfall geäußert. Eine automatische Löscheinrichtung hätte das Unglück demnach nicht verhindert, da sie nicht im Innenraum greift.

Experte zu Busunfall auf A9 bei Münchberg: Feuer kann sich schnell ausbreiten

14.18 Uhr: Große Rätsel gibt die Tatsache auf, dass der Bus wohl unmittelbar nach dem Aufprall in Flammen stand. Laut Frankenpost hat der unverletzte Lastwagenfahrer gegenüber der Polizei geäußert, dass der Bus sofort brannte, als er aufgefahren sei - trotz geringer Geschwindigkeit, da der Bus sich dem Stauende genähert hatte.

14.16 Uhr: Wie die Frankenpost berichtet, sind die Insassen des Busses zwischen 41 und 86 Jahre alt.

14.12 Uhr: Die A9 werde bei Münchberg in südlicher Richtung noch eine ganze Weile gesperrt bleiben müssen, um die Spuren am Bus zu sichern und die Leichen zu bergen.

14.10 Uhr: Dobrindt und Herrmann bedanken sich ausdrücklich bei den über 250 Rettungskräften. Die Feuerwehrmänner konnten aufgrund der enormen Hitzeentwicklung niemanden aus dem brennenden Bus retten. Herrmann betont, dass dieser Einsatz für die Helfer „wahrlich keine leichte Arbeit“ sei. Alle Feuerwehrkräfte am Unfallort seien ehrenamtlich tätig.

Probleme mit Rettungsgasse bei Busunfall auf A9 bei Münchberg

14.08 Uhr: Zwei Menschen kämpfen derzeit laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Krankenhaus um ihr Leben. Sie haben schwerste Verbrennungen erlitten.

14.06 Uhr: Dobrindt berichtet auch von den Problemen für die Rettungskräfte, eine Rettungsgasse zu nutzen. Außerdem haben Gaffer auf der Gegenfahrbahn den Verkehr behindert.

14.04 Uhr: Zur Unfallursache laufen derzeit die Ermittlungen. Vor allem, warum der Bus sofort nach dem Aufprall auf den Lastwagen zur Gänze in Flammen stand, muss geklärt werden.

Busunfall bei Münchberg: Angehörige noch nicht informiert

14.03 Uhr: Die Angehörigen sind noch nicht informiert, da noch nicht alle Opfer identifiziert sind. Elf Tote sind im Moment geborgen. Sieben Menschen müssen noch gefunden werden.

14 Uhr: Etwa zehn Minuten nach der Feuerentwicklung seien die ersten Rettungskräfte an der Unfallstelle gewesen. An eine Rettung sei aufgrund der großen Hitze nicht zu denken gewesen. Der Bus stand zu diesem Zeitpunkt voll in Flammen. „Das ist eine Situation, die auch für Rettungskräfte schwer zu verarbeiten ist“, sagt Dobrindt.

13.57 Uhr: Die Minister Dobrindt und Herrmann sprechen ab jetzt vor Ort. Sie zeigen sich schockiert. Die Hitzeentwicklung im Bus sei wohl so massiv gewesen, dass nichts Brennbares am Wrack mehr übrig ist, so Dobrindt.

13.41 Uhr: Laut Informationen des Bayrischen Rundfunks ist einer der Toten bereits identifiziert. Es soll sich um den Busfahrer handeln, so der BR. Der zweite Busfahrer sowie der LKW-Fahrer haben dem Bericht zufolge das Unglück überlebt.

13.26 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer will „als Staatsregierung alles tun, um schnellstmöglichst auch die Ursachen dieser Katastrophe aufzuklären.“ Außerdem betonte der CSU-Chef am Montag in Berlin: „Wir beten für die Verletzten, dass sie ihre Verletzungen überwinden.“

Busunfall auf A9 bei Münchberg: Einige Reisende sind ab Dresden zugestiegen

13.20 Uhr: Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert zeigte sich ob der Ereignisse erschüttert: „Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei jenen, die so plötzlich aus dem Leben gerissen worden sind, bei ihren Angehörigen und den vielen, zum Teil lebensbedrohlich Verletzten.“ Zugleich bestätigte er, dass ein Teil der Fahrgäste am frühen Morgen am Dresdner Hauptbahnhof zugestiegen sei.

13.16 Uhr: Nun hat sich Angela Merkel selbst geäußert. „Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen der Opfer“, sagte die Bundeskanzlerin in Berlin. Sie wünschte den Verletzten schnelle Genesung und dankte den Rettungskräften. Die Arbeit der Retter sei in einer solchen schrecklichen Situation von besonderer Bedeutung.

13.08 Uhr: Um 13.30 Uhr wird es offenbar mehr Informationen geben. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Verkehrsminister Alexander Dobrindt haben sich für einen Medientermin angekündigt.

13 Uhr: Der Bürgermeister der an die Unfallstelle angrenzenden Gemeinde Stammbach, Karl Philipp Ehrler, ist angesichts der Unglücks geschockt. „Das ist der schlimmste Unfall, den wir je auf unserem Gemeindegebiet hatten“, sagte Ehrler. „Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach katastrophal.“

Kirche und Politiker äußern sich schockiert zu Busunfall nahe Münchberg

12.56 Uhr: Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich betroffen über das schwere Busunglück auf der A9 gezeigt. „Zu diesem Zeitpunkt kann ich nur sagen, dass wir mit den Angehörigen mitfühlen und denjenigen, die verletzt sind, möglichst baldige und vollständige Genesung wünschen“, sagte Steinmeier bei seinem Antrittsbesuch als Bundespräsident in Baden-Württemberg. Ebenfalls tief bestürzt äußert sich Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Er meldete sich aus dem Urlaub. Die Reisegruppe kommt aus Sachsen.

12.08 Uhr: Wie die Polizei Oberfranken twittert, wurden Spezialisten der Rechtsmedizin und des Bundeskriminalamtes zur Bergung und Identifizierung der Leichen angefordert.

12.04 Uhr: Die Polizei spricht nun von vermutlich 18 Toten. „Die verbleibenden Personen dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein“, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

12.03 Uhr: Reaktionen gibt es nun auch von kirchlicher Seite: Bambergs Erzbischof Ludwig Schick rief auf Twitter dazu auf, für die Opfer des Unglücks zu beten. „Beten wir für die Opfer, unsere Gedanken sind bei den Angehörigen!“, schrieb er am Montagmittag.

Opfer des Busunfalls auf A9 stammen aus Sachsen

12.01 Uhr: Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zum schweren Busunfall bei Münchberg geäußert. Die Kanzlerin habe "mit großer Bestürzung" auf das Unglück reagiert, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Das Mitgefühl gelte den Opfern und ihren Angehörigen.

12 Uhr: Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wollen sich gegen 12.30 Uhr an der Unfallstelle ein Bild von dem schweren Unfall machen und mit den Einsatzkräften sprechen. Beide werden per Hubschrauber von Berlin anreisen.

Busunfall auf A9: Opfer waren auf dem Weg an den Gardasee

11.54 Uhr: Die Fahrgäste stammen nach dpa-Informationen aus der Oberlausitz und dem Großraum Dresden. Der Bus hat aus der Oberlausitz kommend am Dresdener Hauptbahnhof Halt gemacht und ist um kurz nach 7 Uhr bei Münchberg verunglückt.

11.50 Uhr: Wie die Polizei nun mitteilt, sind bei dem Unfall mehrere Personen getötet worden. Eine genaue Zahl kann sie noch nicht nennen.

11.48 Uhr: Inzwischen wird immer klarer, dass die vermissten 18 Insassen wohl nicht überlebt haben, so ein Feuerwehrsprecher. Um die Unfallstelle herum seien Wildzäune angebracht, die wohl nicht überklettert wurden.

11.03 Uhr: Die Polizei rechnet inzwischen laut SZ mit bis zu 20 Toten. 18 Personen werden derzeit noch gesucht, 30 sind zum Teil schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

10.57 Uhr: Die Fotos, die derzeit zur Verfügung stehen, zeigen den Lastwagen, der nach dem Auffahrunfall mit dem Reisebus ebenfalls in Flammen aufging. Er hatte laut Frankenpost Kissen und Betten geladen. Vom Buswrack selbst gibt es noch keine Bilder.

10.38 Uhr: Wie die Frankenpost berichtet, war der Reisebus wohl von Dresden in Richtung Gardasee unterwegs. Der Bus sowie der Lastwagen, auf den er aufgefahren ist, sollen sofort lichterloh gebrannt haben. Außerdem habe ein angrenzender Wald Feuer gefangen.

10.35 Uhr: Die Autobahn ist weiterhin gesperrt, die Polizei rät, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. „In Richtung Süden bitte bereits über die A72 und A93 abfahren“, heißt es beispielsweise.

10.32 Uhr: Rund 200 Einsatzkräfte sind nach dem Unfall vor Ort.

Hotline für Angehörige der Opfer des Busunfalls auf A9 eingerichtet

10.28 Uhr: Zu den Insassen-Zahlen gibt es eine Korrektur seitens der Polizei: 30 Personen sind verletzt, 18 werden noch vermisst.

10.27 Uhr: Nach neuesten Informationen stammt der Reisebus aus Sachsen. Wohin er unterwegs war und welcher Reisegesellschaft er angehört, ist noch unbekannt.

10.20 Uhr: Auf Twitter ist die Bestürzung angesichts des Busunfalls groß. Die Bilder schockieren. Einer denkt an seine Familie, weil die auch mit einem Reisebus unterwegs ist. Andere danken den Helfern vor Ort.

10.17 Uhr: Nach dem schweren Busunfall in Oberfranken ist eine zentrale Telefonnummer für besorgte Angehörige eingerichtet worden. Unter der Rufnummer 0800/7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden, wie die Polizei mitteilt. Auch Zeugen können sich hier melden.

10.14 Uhr: Die verletzten Personen, die die Rettungskräfte aus dem Bus befreien konnten, schweben nach Polizeiangaben zum Teil in Lebensgefahr. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in die umliegenden Kliniken geflogen.

Busunfall A9: Polizei sucht nach 18 vermissten Insassen

10.10 Uhr: Die Polizei sucht weiter fieberhaft nach den 18 vermissten Insassen. Die Hoffnungen, sie lebend zu finden, schwinden allerdings immer mehr. Man werde „am Ende des Tages wohl etliche Tote zu beklagen haben", sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter im Fernsehsender n-tv.

09.57 Uhr: Von dem Reisebus ist offensichtlich nur noch ein verkohltes Wrack übrig.

09.51 Uhr: Laut SZ handelt es sich um einen Reisebus aus Ostdeutschland. Laut Polizei sind die Insassen „ältere Menschen“.

Busunfall auf A9: 48 befanden sich im Reisebus

09.33 Uhr: Die Polizei bestätigt zwar nicht, dass es Tote bei dem schrecklichen Unfall auf der A9 gibt. Dennoch: „Wir sind schon so realistisch, dass es auch Tote geben könnte“, sagte ein Sprecher. Allerdings bestehe weiter Hoffnung. Vielleicht seien auch Reisende im Schock davon gerannt.

09.30 Uhr: Der Bus ist inzwischen gelöscht. Weiter im Einsatz sind vor Ort mehrere Rettungsdienste, Feuerwehren, das Technische Hilfswerks und die Polizei. Außerdem fliegen Rettungshubschrauber.

09.24 Uhr: Noch immer ist unklar, wohin der Reisebus unterwegs war.

09.21 Uhr: Laut Polizei sind 30 Menschen teils schwer verletzt geborgen worden. Was mit den restlichen passiert ist, sei „derzeit Gegenstand der polizeilichen Maßnahmen vor Ort“.

09.05 Uhr: Die Polizei bestätigt die Zahl der Reisenden: Insgesamt 48 Menschen hätten sich in dem Bus befunden, teilten die Beamten mit.

Busunfall auf der A9 - mehrere Tote befürchtet

Münchberg - Nach einem schweren Busunfall mit einem vollständig ausgebrannten Reisebus auf der Autobahn A9 in Bayern befürchtet die Polizei mehrere Tote. Bei 18 der insgesamt 48 Businsassen sei nach dem Unfall unklar, wo sie sich befinden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag an der Unfallstelle bei Münchberg im Landkreis Hof. Ihr Verbleib müsse nun geklärt werden.

Der Reisebus war Montagmorgen im Stau auf einen vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren und danach in Flammen aufgegangen, wie unter anderem merkur.de berichtet. Der Polizeisprecherin zufolge befanden sich 46 Fahrgäste und zwei Busfahrer in dem Bus. 30 Menschen seien nach dem Unfall zum Teil schwerverletzt geborgen worden. Der Bus sei vollständig ausgebrannt, die Löscharbeiten seien inzwischen abgeschlossen.

mit Material der dpa und AFP