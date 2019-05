Bürgermeister will Viagra in Gemeinde verteilen - die Begründung ist kurios

Potenzpille soll helfen

Zu eher ungewöhnlichen Maßnahmen hat ein Bürgermeister in einem französischen Dorf gegriffen: Er will an Paare Viagra verteilen. Grund dafür ist ein Problem in seiner Gemeinde.

Montereau - Der Bürgermeister eines Dorfes in Frankreich will drohendem Bevölkerungsschwund mit ganz besonderen Methoden entgegenwirken. Wie Jean Debouzy gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, habe er selbst einen äußerst kreativen Vorschlag gemacht: Er will die Potenzpille Viagra in der Gemeinde verteilen.

Bürgermeister will Viagra in Gemeinde verteilen - es mangelt an Kindern

Damit sollen die Bewohner zur „Produktion“ von mehr Kindern angeregt werden, erklärt er weiter. Montereau und die Nachbargemeinde La Cour-Marigny im Département Loiret südlich der Hauptstadt Paris haben ein Nachwuchsproblem. Das Fehlen von Nachkommen stelle besonders in den Schulen ein Problem dar. Dort gebe es nicht genügend Kinder, um künftig alle Schulklassen zu füllen, sagte der Bürgermeister.

Mitte Mai erließ er deshalb tatsächlich eine Gemeindeverordnung, die seinen Vorschlag verwirklichen sollte. Die Verordnung sieht „die Verteilung von kleinen blauen Pillen“ an Paare zwischen 18 und 40 Jahren vor, wie mehrere französische Medien berichteten. Er meine seine Idee durchaus ernst, betonte Debouzy.

Wer zahlt die Verteilung der Potenzpille?

Ganz ohne Augenzwinkern kann der Bürgermeister aber doch nicht über die Idee sprechen. Wer für die Kosten für das Potenzmittel aufkommen und wie viel die Sondermaßnahme die kleine Gemeinde kosten könnte, werde man sehen, wenn das erste Paar nach einer Schachtel Viagra im Rathaus frage, so der Bürgermeister der 600-Einwohner-Gemeinde.

