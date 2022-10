Bruce Willis: Ehefrau Emma zeigt herzerwärmendes Video des erkrankten Stars

Von: Susanne Kröber

Teilen

Wie geht es Hollywood-Star Bruce Willis nach seiner Aphasie-Diagnose? Ganz private Einblicke gibt jetzt ein Video, das Ehefrau Emma Heming-Willis bei Instagram teilte.

Los Angeles – Im März 2022 gab die Familie von Bruce Willis bekannt, dass sich der Schauspieler aus der Öffentlichkeit zurückziehen und keine weiteren Filme drehen wird. „Als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme hat und kürzlich mit Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt“, teilten Bruce Willis‘ Ehefrau Emma Heming-Willis, seine Ex-Frau Demi Moore und seine Töchter Rumer, Scout, Tallulah, Mabel und Evelyn damals in einem gemeinsamen Statement bei Instagram mit.

Aphasie: An dieser Krankheit leidet Bruce Willis

Bei einer Aphasie, wie sie bei „Stirb langsam“-Star Bruce Willis diagnostiziert wurde, handelt es sich um eine Sprachstörung, die durch eine Schädigung des Gehirns hervorgerufen wird. Auslöser für eine Aphasie können unter anderem ein Schlaganfall, ein Tumor oder ein Schädel-Hirn-Trauma sein. Wodurch die Aphasie bei Bruce Willis bedingt wurde, ist nicht bekannt.

Es geht ihm gut: Emma Heming erfreut die Fans mit einem niedlichen Familien-Video von Bruce Willis. © IMAGO/ZUMA Wire

Beeinträchtigt werden durch eine Aphasie-Erkrankung vor allem die Bereiche des Sprechens und Verstehens, was sich auch auf das Lesen und Schreiben auswirken kann. Für einen Schauspieler, der Texte lernen und verinnerlichen muss, um sie dann in seiner Rolle wiedergeben zu können, eine niederschmetternde Diagnose. „Nach reiflicher Überlegung tritt Bruce infolgedessen von der Karriere zurück, die ihm so viel bedeutet hat“, verkündete Bruce Willis‘ Familie deshalb im März 2022.

Nach Aphasie-Diagnose: Bruce Willis und seine Familie erleben magischen Sommer

In ihrem Statement bezeichnete Emma Heming-Willis damals die Aphasie-Diagnose als „eine wirklich herausfordernde Zeit für unsere Familie“. Umso mehr Bedeutung hat ihr jetzt bei Instagram veröffentlichtes Video. In dem zusammengeschnittenen Clip sieht man Bruce Willis beim Herumalbern mit seinen beiden jüngsten Töchtern Mabel und Evelyn, Hand in Hand spaziert Willis mit seiner Frau Emma durch die Natur, es wird gelacht, geküsst, gestrahlt und gekuschelt, untermalt vom Song „The Bones“ von US-Sängerin Maren Morris.

Zu dem zuckersüßen Video schreibt Emma Heming-Willis: „Wir glauben hier nicht an Perfektion, aber unser Sommer 2022 war ziemlich nah dran. Tatsächlich war er magisch.“ Nicht nur die Fans zeigen sich begeistert von dem Clip, auch Bruce Willis‘ Ex-Frau Demi Moore hinterließ ein Herz unter dem Instagram-Beitrag. „Das lässt mein Herz aufblühen“, kommentierte Tochter Tallulah das Video ihres Vaters.

Trotz Ruhestand: Wird Bruce Willis auch in Zukunft noch in Filmen zu sehen sein?

Bevor er sich aus dem Filmgeschäft zurückzog, stand Bruce Willis noch für einige Actionstreifen vor der Kamera, allesamt eher der Kategorie B- oder C-Movie zuzuordnen. Dennoch mag es für die vielen Fans des Schauspielers, der mit Filmen wie der „Stirb langsam“-Reihe, „Pulp Fiction“, „12 Monkeys“, „The Sixth Sense“ oder „Armageddon“ seine größten Erfolge feierte, ein Trost sein, den Schauspieler noch mal in seinem Element zu sehen.

Am 11. November soll mit „Paradise City“ einer der letzten Filme mit Bruce Willis in ausgewählten Kinos anlaufen. Willis spielt einen Kopfgeldjäger auf der Jagd nach einem Gangsterboss, dargestellt von „Pulp Fiction“-Kollege John Travolta. Gerüchte, Bruce Willis habe die Rechte an seinem Gesicht verkauft, um seine Karriere auch in Zukunft fortsetzen zu können, haben sich indes nicht bestätigt. Im vergangenen Jahr hatte Willis mit der Firma Deepcake zusammengearbeitet, die für einen Werbespot einen digitalen Doppelgänger des Schauspielers erstellten. Doch dies soll eine einmalige Angelegenheit gewesen sein, wie sein PR-Team gegenüber The Hollywood Reporter betont. Bruce Willis habe „keine Partnerschaft oder Vereinbarung mit diesem Deepcake-Unternehmen“, heißt es in dem Statement.