Schwiegermutter trägt bei Hochzeit ihres Sohnes Brautkleid – „Redest du noch mit ihr?“

Von: Kai Hartwig

Braut Amy (r.) traute auf ihrer Hochzeit ihren Augen nicht. Ihre Schwiegermutter kam ebenfalls in einem weißem Kleid. © Screenshot / Facebook.com/AmyPennza

Eine Hochzeit soll ein unvergesslicher Tag für das Brautpaar werden. Doch eine US-Schwiegermutter verletzte ein ungeschriebenes Hochzeitsgesetz.

München – Wer den Bund für‘s Leben eingehen möchte, erhofft sich ein rauschendes Fest. Die Hochzeit soll für Paare der schönste Tag des Lebens werden – wenn nicht gerade der Bräutigam die Hochzeit kurzerhand absagt. Um diesen gebührend zu feiern, sind in der Regel auch Familienmitglieder und Freunde mit dabei. Doch die sorgen nicht immer für beste Stimmung.

Benehmen sich Hochzeitsgäste daneben, kann der vermeintlich schönste Tag auch schon einmal im Desaster enden. Dass bei Hochzeiten nicht immer alles glattläuft, ist allseits bekannt. Dessen war sich offenbar auch der bekannte US-Talkmaster Jimmy Kimmel bewusst, als er einen Twitter-Aufruf startete: „Erzählt mal eine lustige oder seltsame Geschichte von einer Hochzeit, auf der ihr wart“, schrieb er.

Braut auf eigener Hochzeit fassungslos – Schwiegermutter erscheint in weißem Hochzeitskleid

Und tatsächlich meldeten sich einige Userinnen und User zu Wort. Darunter war auch Amy Pennza, die Kimmels Twitter-Aufruf erwiderte. Und von ihrer eigenen Hochzeit eine Anekdote erzählte, die ein wenig sprachlos macht. „Meine Schweigermutter hat ein Hochzeitskleid auf meiner Hochzeit getragen“, schrieb sie und postete dazu ein Beweisfoto, das die beiden Frauen in weißen Kleidern zeigt. „Nun gut, toppt das erstmal“, ergänzte sie.

In der Tat war auf den ersten Blick kaum zu erkennen, wer von beiden die Braut und wer die Schwiegermutter war. Als Hochzeitskleid wären rein optisch beide Kleider durchgegangen. Doch warum hatte die Mutter des Bräutigams eine der goldenen Regeln einer Hochzeit, dass weibliche Gäste nicht in weißer Kleidung kommen sollen, nicht befolgt?

Mutter des Bräutigams trägt weißes Kleid bei Hochzeit ihres Sohnes – „Redest du noch mit ihr?“

„Ich wäre sowas von wütend gewesen“, kommentierte eine andere Userin. So ging es offenbar auch der Braut. „Wenn du genau hinschaust, kannst du meine geballte Faust erkennen“, meinte Amy. „Das ist ein eiskalter Troll. Redest du noch mit ihr?“, wollte eine Nutzerin von ihr wissen.

„Ich muss erfahren, was der Mann in der Mitte sagt“, befand derweil eine Twitter-Userin nach Ansicht des Fotos, das den Moment zeigt, wo Braut und Schwiegermutter in ihren weißen Kleidern aufeinandertreffen. Ihr war ein weiteres Detail aufgefallen: „Seht euch seine ‚Schaut euch den Schlamassel an‘-Handgeste an.“

Teils kam auch die Frage auf, ob Amy noch mit ihrem Mann verheiratet sei oder die Aktion der Schwiegermutter schließlich zum Scheitern der Ehe geführt habe. Doch Amy löste das Rätsel um den Hochzeits-Fail der Mutter ihres Mannes schließlich auf. Und nahm diese sogar in Schutz.

Braut nimmt ihre Schwiegermutter trotz Hochzeitskleid-Fail in Schutz – und liefert Erklärung

Man dürfe ihre Schwiegermutter nicht vorschnell verurteilen, nur weil sie mit einem weißen Kleid auf der Hochzeit ihres Sohnes aufgetaucht sei, schrieb Amy. Die Mutter ihres Mannes sei in „großer Armut“ aufgewachsen und bis heute sehr sparsam. Ihr Geld halte sie aufgrund dieser Erfahrung mit allen Mitteln zusammen, schilderte Amy die Einstellung ihrer Schwiegermutter.

Das äußere sich etwa bei Restaurantbesuchen: „Sie nimmt zum Beispiel die Oliven und den Sellerie aus einer Bloody Mary und hebt sie für Salate auf.“ Die extreme Sparsamkeit ihrer Schwiegermutter habe sich Amy zufolge wohl auch beim Kauf eines Kleids für die Hochzeit ihres Sohnes gezeigt. „Als sie dann das Kleid zu einem unglaublichen Schnäppchenpreis entdeckte, konnte sie es nicht ablehnen“, gab Amy an.

Immerhin hat Amys Schwiegermutter ihre unglückliche Kleiderwahl auf der Hochzeit ihres Sohnes inzwischen eingesehen. „Wenn man sie jetzt fragt, sagt sie, sie fühle sich schrecklich deswegen“, meinte Schwiegertochter Amy. Ein rauschendes Fest wurde es offenbar trotz des Fails der Mutter des Bräutigams. „Die Hochzeit ist ohne Blutvergießen oder jemanden, der in den Champagnerbrunnen gestoßen wurde, über die Bühne gegangen“, meinte Amy. Eine verstörende Entdeckung machte derweil eine andere Braut auf ihrer Hochzeitsfeier. (kh)