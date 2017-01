Grausiger Fund bei Löscharbeiten: Zwei Leichen in Haus entdeckt

In Oberösterreich

Gramastetten - Die Feuerwehr kam, um einen Brand zu löschen. Doch in dem in Flammen stehenden Haus machten sie dann einen schrecklichen Fund.

Beim Löschen eines brennenden Wohnhauses haben Feuerwehrleute in Oberösterreich zwei verkohlte Leichen entdeckt. In der Nacht zum Mittwoch waren die Einsatzkräfte zu dem komplett in Flammen stehenden Holzhaus in Gramastetten gerufen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Im Eingangsbereich fanden sie dann die Leiche eines Mannes, neben ihm lag eine Waffe. Stunden später wurde dann im ersten Stock des Gebäudes die Leiche einer Frau entdeckt.

Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem „Mord-Selbstmord-Geschehen“ aus. Nun sollen per Obduktion die Todesursachen sowie die genaue Identität der beiden Toten geklärt werden.

