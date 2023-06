Brand im Europa-Park Rust ausgebrochen

Teilen

Rauch über dem Europa-Park Rust. © Moritz Panter/dpa

Eine dichte Rauchsäule steht über dem Europa-Park, Deutschlands größtem Freizeitpark. Viele Rettungskräfte sind im Einsatz. Der Brand weckt schlechte Erinnerungen.

Rust - Im Europa-Park in Rust ist ein Brand ausgebrochen. Das genaue Ausmaß sei noch nicht klar, sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend. Die Rauchsäule sei weithin zu sehen. Eine Sprecherin des größten Freizeitparks Deutschlands - nördlich von Freiburg gelegen - bestätigte das Feuer.

Laut einem Augenzeugen ist die Attraktion „Zauberwelt der Diamanten“ betroffen - dort wo Alpenexpress und Wildwasserbahn durchführen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Über den Kurznachrichtendienst Twitter informierte der Park, es sei zu einem Zwischenfall gekommen. „Wir arbeiten mit den zuständigen Behörden und Einsatzkräften eng zusammen.“ Die Polizei twitterte, Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz. „Bitte folgt den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort“, appellierten die Beamten.

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Millionen Menschen in die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen im Ortenaukreis nahe der deutsch-französischen Grenze gekommen - das war ein Rekord.

Großbrand 2018

Am 26. Mai 2018 hatte es dort schon einmal einen Großbrand gegeben: Die Themenbereiche Skandinavien und Holland waren größtenteils den Flammen zum Opfer gefallen. Zerstört wurden Restaurants, Geschäfte und das Fahrgeschäft „Piraten in Batavia“. Das Feuer war laut Staatsanwaltschaft durch einen technischen Defekt entstanden und hatte Millionenschäden verursacht.

Dabei wurden sieben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr leicht verletzt. Rund 500 Frauen und Männer waren an dem Einsatz beteiligt. An dem Tag waren rund 25.000 Besucher in dem Freizeitpark. Mehr als zwei Jahre später wurde „Piraten in Batavia“ wiedereröffnet.

Erst Anfang dieses Monats hatte es im Freizeitpark Karls Erlebnis-Dorf nahe Berlin gebrannt. Mehrere Gebäude auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern im brandenburgischen Elstal standen in Flammen, zehn Menschen wurden verletzt, laut Feuerwehr entstand ein Sachschaden im „sechsstelligen Bereich“. Der Betrieb des Freizeitparks wurde nach einigen Tagen wieder aufgenommen. dpa