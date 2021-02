BMW-Fahrer (19) legt mit Freunden Drift-Manöver hin – doch das geht gehörig schief

Stunt wird kolossal teuer

Nicht jeder kann driften wie in „The Fast and The Furious“: Doch ein 19-Jähriger hat das jetzt versucht. Schließlich lädt der viele Schnee geradezu dazu ein. Mit bösen Folgen.

Glarus (Schweiz) – Schneeschauer und Verwehungen, Eis und Glätte: Hierzulande wie auch in vielen Nachbarländern haben Unwettertiefs für erschwerte Fahrbedingungen auf den Straßen gesorgt. Deshalb raten Auto-Experten eindringlich, nicht nur vorsichtig, sondern auch langsam zu fahren. Wenn die Straßen schließlich glatt sind, kommt man leicht ins Rutschen.

Das hat sich auch in den vergangenen Tagen gezeigt, wo es trotz Ankündigung wieder vermehrt zu Verkehrsunfällen gekommen ist. In den meisten Fällen haben die Autobesitzer die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sind von der Fahrbahn abgekommen. Das ist jetzt auch einem jungen BMW*-Fahrer im schweizerischen Glarus passiert. Als der 19-Jährige spätabends vom Bahnhof in Richtung Landstraße unterwegs ist, entschließt er sich zu einem gewagten Drift-Manöver. Und das, obwohl noch drei weitere Personen in dem Coupé sitzen. Er muss es teuer bezahlen. Alles zum Fall des übermütigen jungen Drift-Künstlers und den Konsequenzen seiner Aktion lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks