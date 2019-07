Entsetzliche Szenen in London: Blinder Passagier stürzt als "Eisblock" aus Flugzeug und erschlägt beinahe einen Mann

Mitten in Londoner Garten

+ © Dominic Lipinski/PA Wire/dpa Blick in die Offerton Road, in Clapham, Südlondon. Ein aus einem Flugzeug stürzender blinder Passagier ist im Süden Londons in einen Garten gefallen und hat dabei nach Angaben von Augenzeugen einen Sonnenbader nur knapp verfehlt. © Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Entsetzliche Szenen mussten Augenzeugen in London mitansehen: In der britischen Hauptstadt stürzt ein toter Mann aus einem Flugzeug in einen Garten und erschlug beinahe einen anderen Mann.

London - Tragischer Vorfall in London: Ein blinder Passagier ist aus einem Flugzeug direkt in einen Garten in der britischen Hauptstadt gestürzt. Sein gefrorener Körper schlug Augenzeugen zufolge nur knapp neben einem Mann auf, der ein Sonnenbad nahm.

Flüchtling versteckte sich als blinder Passagier

Der blinde Passagier hatte sich im Fahrwerk einer Maschine von Kenya Airways versteckt, wie Scotland Yard am Montagabend mitteilte und war bereits am Sonntagnachmittag beim Landeanflug auf den Flughafen Heathrow in die Tiefe gestürzt. Die Polizei entdeckte später in der Fahrwerksanlage eine Tasche, Wasser und Lebensmittel.

Augenzeugen: "Leiche war ein Eisblock"

Nach Angaben von Augenzeugen soll der Körper des Mannes "ein Eisblock" gewesen sein. Der blinde Passagier sei nur etwa einen Meter neben einem Mann aufgeschlagen, der sich in seinem Garten im Süden von London gesonnt habe, sagte ein Nachbar der britischen Nachrichtenagentur PA.

Blinder Passagier flog fast neun Stunden und 7000 Kilometer

Nach Angaben von Kenya Airways flog die Maschine mit dem blinden Passagier knapp 7000 Kilometer in fast neun Stunden.

Es kam bereits mehrfach vor, dass blinde Passagiere aus Flugzeugen fielen. Viele von ihnen erfrieren schon in der Maschine oder fallen dem Sauerstoffmangel in großer Höhe zum Opfer.

Nicht der erste tragische Fall von blinden Passagieren in Flugzeugen

Ein Afrikaner, der sich in einer Maschine versteckt hatte, wurde 2012 tot auf einem Gehweg in London entdeckt. 2015 fiel ein Toter auf ein Dach eines Geschäfts in der Hauptstadt beim Landeanflug auf Heathrow. Der Großflughafen gehört zu den wichtigsten Drehkreuzen weltweit.

dpa