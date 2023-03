„Sein Gift ist stärker als Zyanid“: Frau am Strand von „extrem giftigem“ Tier in den Bauch gebissen

Von: Martina Lippl

Eines der giftigsten und gefährlichsten Meerestiere der Welt: ein Blauring-Oktopus (Hapalochlaena Lunulata). © Jurgen Freund/imago

Er ist selten, aber extrem giftig – ein Blauring-Oktopus hat eine Frau am Strand in Australien gebissen. Der Rettungsdienst konnte das Tier einfangen.

Sydeny – Beim Muscheln sammeln am Strand in der Nähe von Sydney ist eine Frau von einem der giftigsten und tödlichsten Meerestiere der Welt gebissen worden: einem Blauring-Oktopus (Hapalochlaena Lunulata). Nach dem Schwimmen hob die Frau eine Muschel auf, in der sich ein Blauring-Oktopus versteckt hatte. Der kleine, aber giftige Oktopus fiel aus der Muschel und biss die Frau zweimal in den Bauch. Das berichtet der australische Rettungsdienst NSW Ambulance.

Australien: Blauring-Oktopus beißt Frau beim Muschel-Sammeln am Strand

„Der Biss eines Blauring-Oktopus kommt bei uns selten vor, aber er ist extrem giftig“, sagt Inspektor Christian Holmes, ein Sprecher der Notdienste auf Facebook.

„Die Patientin klagte über Bauchschmerzen um die Bissstelle herum, also haben die Sanitäter Druck darauf ausgeübt und eine kalte Kompresse angelegt, bevor sie sie ins Krankenhaus brachten“, sagte der Sprecher. Dort werde die etwa 30-jährige Frau überwacht und auf weitere Symptome behandelt.

„Sein Gift ist stärker als Zyanid“ – Rettungsdienst fängt Blauring-Oktopus in Plastikbecher

Das Unglück passierte am Chinamans Beach in einem nördlichen Vorort von Sydney (Australien) Den Sanitätern gelang es, das Tier zu fangen, wie ein Foto auf Facebook beweist. Der Oktopus sieht in einem Plastikbecher mit einem gelben Deckel ziemlich harmlos aus. Das allerdings täuscht gewaltig.

Dieser giftige Blauring-Oktopus (Hapalochlaena Lunulata) biss eine Frau zweimal in den Bauch. © Screenshot Facebook NSW Ambulance

Blauring-Oktopus ist so groß wie ein Golfball

Der Blauring-Oktopus ist eine kleine Kraken-Gattung und sieht auf den ersten Blick völlig harmlos aus. Aber sie ist besonders giftig. Das Toxin ist ein Nervengift. Es kann zu Lähmungen führen, die Atemstillstand und Herzkammerflimmern auslösen können.

„Sein Gift ist stärker als Zyanid“, warnt der australische Rettungsdienst nach dem Unglück. Noch drastischer warnt die Umweltschutzorganisation Ocean Conservancy auf ihrer Webseite:

„Sein Gift ist 1.000-mal stärker als Zyanid, und dieses golfballgroße Kraftpaket enthält genug Gift, um 26 Menschen innerhalb weniger Minuten zu töten“. Es sei kein Wunder, dass er als eines der gefährlichsten Tiere im Meer gelte.

Wer einmal dieser Schönheit begegnet, sollte schnellstmöglich das Weite suchen. Der Blauring-Oktopus sei aber nicht aggressiv. „Er beißt Menschen nur, wenn er sich in die Enge getrieben oder angefasst wird“, so Ocean Conservancy. Wenn sich der Oktopus bedroht fühlt, erscheinen leuchtende blaue Ringe am ganzen Körper, wie der Name schon verrät.

In den vergangenen 100 Jahren seien in Australien aber nur drei Bisse eines Blauring-Oktopus oder auch Blaugeringelten Kraken (Hapalochlaena) tödlich geendet, berichtet der australische TV-Sender 9 News. (ml)