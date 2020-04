Sechs Mädchen auf einem Bild, doch ein Detail sorgt für große Verwirrung - Erkennen Sie es?

Wessen Beine fehlen hier?

+ © Reddit/jr0d7771 Fällt Ihnen auf, was bei diesem Foto nicht stimmt? © Reddit/jr0d7771

Es scheint ein ganz normales Bild zu sein. Zumindest auf den ersten Blick. Denn etwas scheint ganz und gar nicht zu stimmen. Erkennen Sie es?

Es sieht aus wie ein ganz normales Bild. Doch ein Detail sorgt für Verwirrung.

Sechs Mädchen sind auf dem Foto zu sehen - doch es scheint als gäbe es nur fünf Beinpaare.

Erkennen Sie die optische Täuschung?

München - Zumindest beim flüchtigen Betrachten scheint das Bild, das auf reddit.com kursiert, nicht mehr als ein netter Schnappschuss von sechs Freundinnen zu sein. Sie hatten sich vermutlich einen gemütlichen Abend in einer Bar oder einem Partykeller zusammen mit Freunden gemacht. Doch blickt man einmal genauer hin, fällt einem ein erstaunliches Detail auf. Denn es sind zwar sechs Mädchen auf dem Foto - doch fehlen dem dritten Mädchen von links etwa die Beine?

Kurioses Bild: Fehlen einem der Mädchen etwa die Beine?

In mehr als 400 Kommentaren rätselten die Reddit-User über das Foto und die mögliche Lösung. Wurden dem Mädchen etwa die Beine amputiert? Weit gefehlt. Denn die Lösung ist eine optische Täuschung, die ziemlich schwer und nur bei genauem Betrachten des Bildes zu erkennen ist.

Im Reddit-Post versuchten sich viele an der Lösung für dieses kuriose Bild. Jedoch waren fast alle Vorschläge falsch.

Kurioses Bild verblüfft - das ist die Auflösung

Die in der Mitte sitzende Frau lehnt sich sehr weit nach links. Die Beine rechts von ihr sind in Wirklichkeit tatsächlich ihre eigenen - auch wenn es ganz und gar nicht so wirkt. Sie nimmt dabei eine ähnliche Position ein wie die Frau, die rechts von ihr sitzt.

Die zweite Frau von links trägt eine dunkelfarbige Hose und versteckt - wohl unbeabsichtigt - ihre Beine hinter der Frau, die ganz links sitzt und ebenfalls eine dunkelfarbige Hose trägt. Sie ist also in Wirklichkeit die Frau, deren Beine nicht sichtbar sind.

Schwer vorzustellen und die meisten werden es wohl auch erst beim dritten oder vierten Betrachten des Bildes nachvollziehen können. Eine optische Täuschung, die es in jedem Fall in sich hat.

Auch eine andere optische Täuschung lässt die Betrachter verwirrt zurück. Dabei zeigt ein Foto eine Frau im Vorgarten. Im Internet ist außerdem das Foto von einem Hund aufgetaucht, dessen Bein ewig lang zu sein scheint. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man: Es handelt sich dabei um ein einfaches Phänomen.

mbr