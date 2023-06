Berühmt-berüchtigter Musiker küsst inzwischen sogar Sicherheitspersonal auf Konzerten

Von: Lea Seitz

Nicht nur Musik, auch Knutschen: Matty Healy, Frontmann der Band „The 1975“, ist im Netz auch durch das Spontanküssen seiner Zuschauer bekannt. Nun hat er sein Beuteschema erweitert.

Kassel/ Aarhus – Jüngst hatte der Frontsänger der britischen Band „The 1975“ für Aufsehen gesorgt, weil er Fans auf der Bühne abknutschte. In diversen Videos ist Folgendes zu sehen: Matty Healy zieht die Person seiner Wahl auf die Bühne, flüstert ihr etwas ins Ohr und küsst sie. Nun wagt er den Blick über den Teller- beziehungsweise Publikumsrand.

Sein Beuteschema erweitert sich: Frontsänger Matty Healy küsst nun auch Sicherheitspersonal

In einem jüngsten TikTok-Video war nun zu beobachten, wie der Frontmann sein Jagdrevier weiter ausbaut, um auch ja die richtige Turteltaube zu finden. Nachdem unter den Empfängern seiner Küsse schon die Geschlechter gleichberechtigt sind, war es Healy wohl ein Anliegen, eine weitere Ungerechtigkeit aufzulösen – waren doch bei den letzten Küssen nur Zuschauer zum Zug gekommen.

Das konnte Matty Healy so nicht auf sich sitzen lassen – und handelte. Ort des Geschehens ist die dänische Metropole Aarhus während des Northside Festivals am 2. Juni. Das dokumentiert nun ein neues TikTok-Video: Der Sänger kniet am Rand der Bühne, die Hand am Hals einer Flasche Wein. Dann tauscht er den Flaschenhals gegen den Ärmel eines Security-Mans ein. An dem zieht er das Objekt seiner Begierde näher und näher an sich heran. So nah, dass er ihm schließlich einen Kuss auf die Lippen drücken kann.

Dem Geküssten scheint es zu gefallen: Er reißt jubelnd die Arme in die Luft. Das Publikum kreischt. Dann wird er ein zweites Mal vom Sänger an sich herangezogen. Diesmal, so scheint es, ist der Security-Man der Küssende: Er gibt Healy einen Bussi in der Halsgegend. Healy tauscht den Sicherheitsmann wieder gegen die Flasche ein und begibt setzt die Darbietung seines Songs fort.

Ob Zuschauer oder Security: Netz ist voller Neid – auch auf Matty Healy

Anders als beim Zuschauer-Kuss durch Matty Healy gibt es hier aber deutlich abweichende Reaktionen auf Social Media. Nicht nur der Geküsste wird nun beneidet, nein, auch Matty Healy. Denn den jungen, blonden Security-Man halten wohl viele für eine Augenweide: „Wer ist der Security-Man, ich liebe ihn“, schreibt ein Nutzer und unterstreicht seine Meinung mit einer Vielzahl von Herzen und Flammen. „Ich will ihn – den Security-Man“, reiht sich ein anderer in die Gruppe der Security-Bewunderer ein.

Andere User bewundern einfach die Spontanität des Sängers: „So toll... Zeig deine Liebe. Oder einfach deine Spontanität“, meint einer dazu. Auch in anderer Hinsicht zeigt sich der britische Sänger spontan. So testet Matty Healy gerne den Geschmack seines Publikums – und zwar durchaus auch wortwörtlich.