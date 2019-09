“In Wolke geraten“? Eurowings-Maschine landet mit mehreren Verletzten in Berlin

Auch Feuerwehr im Einsatz

+ © dpa / Kay Nietfeld Mehrere Verletzte sind am Berliner Flughafen Tegel gelandet (Symbolbild). © dpa / Kay Nietfeld

Schock am Berliner Flughafen Tegel: Eine Eurowings-Maschine ist dort mit mehreren Verletzten an Bord gelandet. Der Airbus geriet angeblich vor der Landung in eine Wolke.

Update vom 09. September 2019, 18.45 Uhr: Schrecksekunden an Bord einer Eurowings-Maschine mit Ziel Berlin-Tegel: Kurz vor der Landung ist am Montag ein Flugzeug der Lufthansa-Tochter in Turbulenzen geraten. Acht Menschen wurden dabei verletzt, darunter laut der Berliner Morgenpost auch zwei Crew-Mitglieder.

Eine Frau soll schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben. Sechs weitere Menschen wurden von der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht.

Dem Bericht zufolge geriet der Airbus A319 kurz vor der Landung im Luftraum über Berlin-Brandenburg „in eine Wolke“. Es hieß, einige Passagiere, die noch nicht angeschnallt waren, seien „durchgeschüttelt“ worden. Die Anschnallsignale über den Sitzen und in den Gängen waren angeblich nicht aktiviert.

Turbulenzen in Eurowings-Maschine: Flug kam aus Italien

Wie die dpa schreibt, habe es sich bei dem betroffenen Flugzeug um eine Mittelstreckenmaschine vom Typ Airbus 319 gehandelt. Sie sei mit der Flugnummer EW 8855 aus Lamezia Terme im süditalienischen Kalabrien gekommen. Ob der Flieger voll besetzt war, ist bislang noch unklar.

Verletzte am Berliner Flughafen: Feuerwehr vor Ort

Nach der Landung der Eurowings-Maschine waren 28 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sowie weitere Kollegen der Flughafenfeuerwehr vor Ort. Der Flugbetrieb konnte jedoch nach Betreiberangaben weiterlaufen.

Erstmeldung vom 09. September 2019, 17.52 Uhr:

Berlin - Auf dem Berliner Flughafen Tegel ist am Montag eine Maschine mit mehreren Verletzten gelandet. Es habe Turbulenzen in der Luft gegeben, sagte ein Flughafensprecher. Derzeit laufe ein Feuerwehreinsatz. Der Flugbetrieb laufe weiter. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei der Maschine um ein Flugzeug der Gesellschaft Eurowings.

dpa

Auch bei den deutschen Regierungsmaschinen, die normalerweise Staatsgäste wie Angela Merkel oder Frank Walter-Steinmeier transportiert, gab es vor Kurzem einige Probleme. Nun haben Experten ein vernichtendes Urteil gefällt.