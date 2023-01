Wahl-Berliner zeigen, wie die Stadt sie verändert hat – das Netz spottet

Von: Luis Teschner

Wer nach Berlin zieht, muss sich einem strengen Dresscode unterwerfen. Zumindest, wenn man den Videos glaubt, in denen Wahl-Berliner ihre Veränderung zeigen.

Berlin – Deutschlands Hauptstadt, ein Schmelztiegel der Kulturen mitten in Europa, gigantisch und ewig wach. Das ist Berlin. Als ehemals geteilte Stadt hat Berlin eine Geschichte, die es in Deutschland und auf der Welt kein zweites Mal gibt. Kein Wunder also, dass Berlin eine genauso einzigartige Lebenskultur entwickelt hat.

Der Berliner Kleidungsstil ist nun zum Trend auf TikTok geworden. Berliner Zugezogene zeigen in kurzen Videos, wie sie sich seit ihrem Umzug verändert haben. Die Menschen sind kaum wiederzuerkennen: Tragen sie vorher meist unauffällige Outfits, zeigen sie sich daraufhin in typischer Berlin-Uniform. Diese besteht aus viel schwarz, viel Haut, auffälligem Make-up und gefärbten Haaren.

TikTok-Trend: Berliner Zugezogene im Vorher-Nachher-Vergleich

Man nehme das Video der Nutzerin @rebelhor, das auf TikTok über fünf Millionen mal angesehen wurde, als Beispiel. In ihrer ersten Woche in Berlin trägt sie augenscheinlich naturbraune Haare und wenig Make-up. Auf einem Bild ist sie in einem gewöhnlichen schwarzen Pullover zu sehen, auf einem anderen in einem türkisen Cardigan.

Wenige Sekunden später folgt das Update, wie sie nach sieben Monaten in Berlin aussieht. Sie ist kaum wiederzuerkennen: platinblond gefärbte Haare, auffälliger roter Lippenstift, Halsbänder und deutlich kürzere Kleidung. Vervollständigt wird das Video durch ihre nun deutlich selbstbewussteren Posen sowie einem Ausschnitt aus dem Lied „Lie Use Die“ von M()re.

Der harte Techno-Beat zum Text „Amphetamine, LSD, Ecstasy“ verrät auch die Herkunft des Berlin-typischen Stils: die Raver-Szene, für die Berlin international bekannt ist. Ebenfalls völlig verändert zeigt Madonna auf TikTok, wie sie nach ihren eigenen Regeln altert.

Zuschauer sind von der Berliner Style-Entwicklung nicht begeistert

Auch wenn es letztendlich jedem selbst überlassen ist, wie er sich kleidet, sammelt sich in den Kommentaren unter dem Video ordentlich Spott. Nutzer merken an, dass ein Umzug nach Berlin häufig dazu führe, dass Leute sich nach kurzer Zeit völlig neu kleiden.

„Berlin hat doch was im Grundwasser oder so.“

„Alle, die diesen Trend mitmachen, sehen gleich aus.“

„Kommt einmal ins Berghain und macht das zu ihrer Persönlichkeit.“

„Niemand, der in Berlin geboren ist, ist so oder zieht sich so an (Nix gegen den Style).“

Tatsächlich: Zu dem gleichen Song finden sich auf TikTok noch viel mehr Videos, in denen Zugezogene ihre Stilveränderung präsentieren. Das Endergebnis sieht meist sehr ähnlich aus und besteht aus Variationen des Stils, den auch @rebelhor zeigt. Berlin scheint viele Neuankömmlinge in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen, die vor allem optisch auffällt.

So wird aus dem eigentlich expressiven, außergewöhnlichen Stil in Berlin fast schon eine Karikatur. Wenn sich alle gleich ausgefallen kleiden, hat am Ende niemand mehr einen besonderen Stil. Wahrscheinlich würde man in Berlin mit einer gewöhnlichen Jeans und einem Strickpullover viel mehr herausstechen. Ebenfalls für Spott sorgte auf TikTok ein ausgefallenes Dessert in einem 3-Sterne-Restaurant. (lute)