Geldtransporter mitten in Berlin überfallen - Schüsse auf Polizisten

Täter mit Beute flüchtig

+ © dpa / Paul Zinken Überfall auf Geldtransporter in Berlin. © dpa / Paul Zinken

Mehrere Maskierte haben am Freitagmorgen einen Geldtransporter mitten in Berlin überfallen. Dabei fielen Schüsse auf Polizisten. Die Täter sind nach wie vor flüchtig.

Berlin - Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter mitten in Berlin haben flüchtende Täter am Freitagmorgen auf einen Streifenwagen der Polizei geschossen. Die Beamten seien "zum Glück" unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Mehrere Maskierte überfielen demnach einen Geldtransporter in der Nähe des Alexanderplatzes.

Täter flüchteten mit Beute

Nach Angaben eines Polizeisprechers stoppten die Täter den Transporter nach ersten Erkenntnissen gegen 07.30 Uhr an der Schillingstraße mit zwei Fahrzeugen. Sie brachen ihn auf und flüchteten mit Beute in den beiden Autos. Ein Polizeiwagen nahm die Verfolgung auf, dabei wurde er von den Unbekannten beschossen.

Danach setzten die Täter ihre Flucht durch das Stadtgebiet fort, wobei sie einen Unfall verursachten. Im weiteren Verlauf stiegen sie in ein einziges Auto um. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

afp