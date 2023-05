Berichte: Mindestens sechs Tote bei Brand in Hostel

Absperrband der Polizei hängt nach dem Brand vor dem Hostel in Wellington, während sich Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Gebäude aufhalten. © Ben Mckay/AAP/dpa

Die Brandursache ist bisher noch nicht bekannt. Medien berichten von bis zu 30 vermissten Menschen - die Zahl der Toten könnte weiter ansteigen.

Wellington - Bei einem Brand in einem Hostel in Neuseelands Hauptstadt Wellington sind Medienberichten zufolge mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Bis zu 30 weitere würden noch vermisst, meldete die Zeitung „The New Zealand Herald“ in der Nacht auf ihrer Internetseite.

In anderen Berichten war die Rede davon, dass mehr als 50 Menschen das mehrstöckige Gebäude verlassen hätten. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der Toten weiter steigt. „Mit Bedauern kann ich berichten, dass es sich um einen Vorfall mit mehreren Todesopfern handelt. Unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei den Familien der Verstorbenen“, wurde Nick Pyatt von der Feuerwehr in den Berichten zitiert.

Das Gebäude bietet demnach Platz für 92 Gäste. Wie viele sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus aufhielten, war noch nicht bekannt. Auf Bildern war zu sehen, wie die Feuerwehr auf Drehleitern in der Nacht von außen den Brand löschte. Fünf Menschen seien von den Einsatzkräften vom Dach gerettet worden, hieß es. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt. Pyatt bezeichnete den Einsatz als seinen „schlimmsten Albtraum“. dpa