„Mutmaßliche sterbliche Überreste“ nach Implosion entdeckt – Video zeigt Bergung der „Titan“-Trümmer

Von: Helena Gries

Die Bergung des Tauchbootes „Titan“ ist abgeschlossen. Nun beginnen die Untersuchungen. In den Trümmern sollen sterbliche Überreste entdeckt worden sein.

St. John‘s/Boston – Nach dem Unglück des Tauchbootes „Titan“, welches mit fünf Touristen auf dem Weg zum Titanic-Wrack implodiert ist, sind nun alle Trümmer aus dem Nordatlantik geborgen. Der Vorfall, bei dem fünf Menschen ihr Leben verloren, wirft viele Fragen auf. Die Untersuchungen haben bereits begonnen.

Gut eine Woche nach dem Verschwinden der „Titan“ im Nordatlantik sind die Trümmerteile des verunglückten Tauchboots an Land gebracht worden. Dabei haben Fachleute nach Angaben der US-Küstenwache auch „mutmaßliche sterbliche Überreste“ entdeckt. Diese sollen nun genauer untersucht werden.

Nach „Titan“-Unglück: Video zeigt Bergung der Trümmer

Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie die zerborstenen Teile des Tauchboots „Titan“ in weiße Planen gehüllt an einem Anleger im ostkanadischen St. John‘s von einem Schiff auf einen Tieflader verladen wurden. Der vordere Teil des „Titan“-Tauchbootes mit dem Fenster und weitere Trümmerteile wurden aus dem Ozean geborgen.

Wie die US-Küstenwache am Mittwochabend (28. Juni) mitteilte, stehe nun eine offizielle Analyse der mutmaßlichen sterblichen Überreste bevor, die „vorsichtig im Wrack an der Unglücksstelle sichergestellt“ worden seien. Das Schiff „Horizon Arctic“ hatte die Wrackteile am Mittwoch (28. Juni) nach St. John‘s auf der kanadischen Insel Neufundland gebracht.

Nach Implosion von „Titan“: Wrackteile geborgen – Analysen stehen bevor

„Es gibt noch viel zu tun, um all die Faktoren zu ergründen, die zu dem katastrophalen Verlust der „Titan“ geführt haben“, teilte Jason Neubauer von der US-Küstenwache mit, der die Untersuchungen der Behörde leitet. Die Beweismittel würden „wichtige Erkenntnisse über die Ursache dieser Tragödie liefern“, erklärte Neubauer. Die Ermittlungen seien notwendig, damit sich solch ein Unglück nicht wiederhole.

Trümmer des Tauchbootes „Titan“ geborgen: Such- und Bergungsaktion „extrem riskant“

Das kanadische Schiff „Horizon Arctic“, das die Trümmer der „Titan“ aus dem Wasser hob, war auch maßgeblich an der Suche des Tauchboots beteiligt. Es hatte einen ferngesteuerten Tauchroboter eingesetzt, der schließlich auf die Trümmer der „Titan“ stieß. Wie ein Sprecher der New Yorker Firma Pelagic Research mitteilte, welcher das ferngesteuerte Bergungsvehikel Odysseus gehört, sei die Such- und Bergungsaktion „extrem riskant“ gewesen.

Trümmer des Tauchboots „Titan“, das vom Meeresboden in der Nähe des Wracks der Titanic geborgen wurde, werden am Pier der kanadischen Küstenwache vom Schiff „Horizon Arctic“ entladen. © Paul Daly/dpa

„Es war extrem anstrengend und aufreibend für das Team, das rund um die Uhr gearbeitet hat, die ganze Zeit fast ohne Schlaf, zehn Tage lang“, sagte Jeff Mahoney der Nachrichtenagentur AFP. Weshalb die „Titan“ implodierte, ist derweil immer noch nicht bekannt. Alles deute darauf hin, dass der Rumpf des Boots dem enormen Wasserdruck nachgab und implodierte. Die Titanic liegt in rund 3800 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund. (hg/dpa/AFP)