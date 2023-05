Deutsche Wanderer stürzen in Tiroler Bergen 145 Meter in die Tiefe

Schwer verletzt

Zwei Wanderer aus Deutschland verunglücken bei einer Tour in den österreichischen Alpen. Ein Hubschrauber fliegt sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Oberndorf in Tirol – Für zwei deutsche Wanderer endete ein Ausflug am Freitag (20. Mai) in den Alpen in Österreich fatal: Etwa 145 Meter stürzten die beiden bei ihrer Kletter-Tour in Oberndorf in Tirol in die Tiefe und zogen sich schwere Verletzungen zu.

Österreich: Deutsche Wanderer verlieren Halt beim Klettern und stürzen trotz Sicherung ab

Die 44-Jährige und der 49-Jährige wollten über einen teils mit Seilen gesicherten Steig das Kitzbüheler Horn besteigen, berichtete die Nachrichtenagentur zoom.tirol. Auf etwa 1765 Höhenmetern querte der Steig ein Schneefeld, auf dem die Wanderer offenbar ins Rutschen gerieten.

+ Zwei Wanderer aus Deutschland sind in den Tiroler Alpen verunglückt und wurden schwerverletzt per Helikopter ins Krankenhaus gebracht. © Imago

Sie stürzten über eine steile, mit Felsen durchsetzte Rinne ab, bevor sie schließlich zum Liegen kamen. Beide Wanderer wurden dabei schwer verletzt. Ein Hubschrauber konnte die Deutschen bergen und in das Landeskrankenhaus Innsbruck fliegen.

Bei einem tragischen Unglück in der Schweiz ist ein 14-jähriger Wanderer ums Leben gekommen. Bei seinem Sturz soll er einen anderen Jungen mit in die Tiefe gerissen haben. (kas)

