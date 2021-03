Bentley Continental GT sitzt auf, Räder drehen durch – „Besser einen Lkw gekauft“ (mit Video)

Gasgeben hilft nicht

+ © TikTok (womanlycooper) Nanu, wie ist denn der Bentley Continental GT da nur hingekommen? © TikTok (womanlycooper)

Vieles von dem, was man im Straßenverkehr sieht, will man eigentlich gar nicht glauben. Doch dieser Bentley Continental GT setzt noch einen drauf.

Dallas (Texas) – Im Straßenverkehr spielen sich oft Szenen ab, die uns nur den Kopf schütteln lassen. Ob Verkehrsrowsdy, Rechts-Überholer oder Raser, die denken, ihnen allein würde die Straße gehören: Es gibt auf den Fahrbahnen dieser Welt fast nichts, was es nicht gibt. Während es teilweise zu Unfällen kommt, bietet sich anderen in manchen Fällen kuriose Anblicke, die man nicht mehr so schnell vergisst. Besonders, wenn sie diese lustigen Spektakel mit dem Handy filmen und für alle Welt auf sozialen Plattformen zugänglich machen.

So wie Jordan Cooper, die nicht fassen konnte, was sie kürzlich in Dallas im US-Bundesstaat Texas zu Gesicht bekam. Im Video, dass sie schließlich auf TikTok postet, kriegt sie sich nicht mehr ein vor Lachen. Und der Grund dafür ist auch schnell ausfindig gemacht: ein Bentley Continental GT, der „schiffbrüchig" geworden ist. Genauer gesagt sitzt er auf einer Begrenzung am Straßenrand auf. Der Bentley hat Allrad und alle vier Räder sind wie wild am Arbeiten, doch nichts ... keines hat Bodenhaftung.